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Путин - Мадуро: Россия проинвестировала в экономику Венесуэлы 4 миллиарда долларов

25 сентября 2019, 14:54  •  55 • В России

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, как человек, не раз бывавший в Москве, основательно подготовился к визиту. Хоть всего лишь сентябрь, а с трапа самолета он сошел в пальто, шарфе и кепке, и по всей видимости не пожалел об этом - во "Внуково-2" дул пронзительный ветер и того гляди должен был пойти снег.

- Мы всегда чувствуем себя очень комфортно в Москве и всегда рады быть здесь, - заявил несмотря на это Мадуро Владимиру Путину при личной встрече.

Путин, принимавший коллегу в Кремле, был гораздо любезней московской погоды. Правда, он не упустил возможности пусть и исподволь, но обратить внимание гостя на то, сколько всего Россия делает для Венесуэлы.

- Рост товарооборота составил 10 процентов за последние месяцы. Приятно отметить, что в значительной степени это происходит за счет встречных поставок, в том числе продукции сельского хозяйства, - сказал Путин, напомнив о российском продовольствии для Венесуэлы. - Мы считаем, что это очень важно, с учетом непростой ситуации, в которой оказалась Венесуэла в связи с внешним давлением. Поэтому мы можем рассматривать эту часть нашего взаимодействия даже как своего рода гуманитарное сотрудничество, поскольку эта продукция прямо связана с благосостоянием людей.

То есть получить деньги за это Россия не очень рассчитывает, и придется искать другие варианты оплаты.

- Другое важное направление – это медицина, в том числе поставка российских лекарственных препаратов, - продолжил Путин. - В ближайшее время мы намерены поставить 1,5 миллиона доз вакцины против гриппа. На постоянной основе могли бы поставлять где-то до пяти миллионов. Россия в целом проинвестировала примерно 4 миллиарда долларов в экономику Венесуэлы.

Самое главное для Мадуро прозвучало в конце - Москва продолжит поддерживать действующее руководство несмотря на давление США,

- Россия последовательно поддерживает все легитимные органы власти, включая институт президента, парламент, - заявил Путин. - И, безусловно, поддерживаем тот диалог, который вы ведет с оппозиционными силами. Любой отказ от диалога мы считаем иррациональным, вредным для страны и несущим только угрозы для благосостояния населения Венесуэлы.

Путин встретился с Мадуро в Москве.

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