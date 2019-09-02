Путин - иркутским чиновникам: Это явное проявление некомпетентности!

- Можно я за тобой поухаживаю? - прервал свое общение со школьниками Тулуна Владимир Путин и прямо в классе перевязал галстук одному из мальчиков.

Два месяца назад президент пообещал жителям пострадавшего от паводков города, что лично прилетит к началу нового учебного года в Иркутскую область и сделал это. В первый день учебного года он приехал в одну из отремонтированных школ Тулуна, где поздравил учеников с праздником.

Владимир Путин перевязал галстук школьнику в Тулуне.

- Я вас поздравляю с началом учебного года. И не только вас, но и всех тех, кто пошел учиться по всей стране, - сказал Путин. - Задача взрослых создать все необходимые условия, чтобы дети могли реализовать себя. Много людей работают над этим. Уверен, вам понравится результат.

На протяжении всего дня президент общался с жителями города, причем в самых разных форматах. От стихийных разговоров на улицах Тулуна до обстоятельных в зале местной администрации.

- Будут строить столько, чтобы удовлетворить всех людей. Всех! - пообещал Путин людям, собравшимся на улице. - До тех пор, пока все жилищные вопросы не закроем, режим чрезвычайной ситуации будет сохраняться.

- Вы подняли Грозный после войны, вы вернули нам Крым. Что вам стоит восстановить Тулун? Сделать так, чтобы люди, покинувшие наш город, завидовали тем, кто остался в нем! - обратилась к нему одна из жительниц. - Пожалуйста, вот постройте нам в Тулуне заводик, ну пожалуйста.

- Надо оживить здесь хозяйственную жизнь, - согласился президент. - Мы поговорим с предпринимателями, чтобы они открывали здесь свои производства, рабочие места.

А те жалобы, которые сформулировали жители области во время организованной встречи с президентом, он уже сам донес до местного руководства на совещании.

- Проблем острых ещё очень много, так же как и до сих пор много волокиты и управленческих сбоев, - констатировал Путин, открывая совещание. - Вопросы решаются, но всё-таки медленно.

Президент поручил как можно скорее завершить строительство всех школ вместо разрушенных, раскритиковал крайне медленную выдачу свидетельств о предоставлении социальных выплат на приобретение жилья.

- Но деньги-то есть здесь, надо разворачиваться быстрее! - обратился к собравшимся в зале чиновникам Путин. - Вот женщина мне сегодня говорит: во-первых, она не знает, что деньги ей положены за снятие жилья, а во-вторых, нужно понимать, где снимать. Она снимала, а тот, кто сдаёт ей это жильё, решил продать вообще эту квартиру. Что делать людям? Надо неформально к этим вопросам подходить, это же конкретные семьи, конкретные люди, дети там есть.

Вице-премьер Виталий Мутко возглавляет правительственную комиссию в Иркутской области, и ему приходилось отвечать за все. Когда он заявил, что "в основном социальные выплаты пострадавшим от паводка сделаны", президент прервал его.

- В "основном" в данной ситуации совсем не подходит, потому что здесь нужно каждому заплатить - не в основном, а каждому. Это чрезвычайно важно, - заявил Путин. - Я знаю вас с лучшей стороны, знаю, что вы можете дожимать, доводить ситуацию до конца, нужно довести ее до конца.

Подтопленный Тулун с высоты птичьего полета.Видео: PacMyc13

Предприниматели пожаловались, что им не только не заплатили за расчистку города, но даже не заключили с ними договора. Президент прямо на месте заставил губернатора и главу города разобраться в чем причина.

- Думаю, это явное проявление некомпетентности, - возмутился Путин. - Если мы так же будем решать вопрос с жильем для людей, то нам спасибо не скажут. Я вас прошу как можно быстрее закончить эту работу. Нужно искать не возможность отказать, а возможность помочь!

Досталось и руководству "Сбербанка", который не идет навстречу просьбам жителей о реструктуризации задолженностей по кредитам.

- Мы слышали, что Сбербанк не очень-то откликается на эти просьбы, - сказал президент. - Плохо, что они отказываются людям идти навстречу, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для банка с такими доходами рекордными в целом по стране это вообще несерьезный вопрос. Они должны это сделать. Я с Германом Оскаровичем завтра пообщаюсь.

Уже уезжая из Тулуна, Путин еще раз вышел к жителями города.

- Я буду внимательно следить за тем, что у вас происходит, - сказал он. - Мы добьемся того, что каждый, кто имеет права на имущество, компенсации, соцобеспечение, эти права реализует. А я еще раз к вам приеду.

Встреча В.В. Путина с жителями, пострадавшими от паводков в Иркутской области.

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