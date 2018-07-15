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Путин - гостям мундиаля: Мы обеспечим возможность продолжить знакомство с нашей страной

15 июля 2018, 12:54  •  31 • В России

Президенты Молдавии, Судана, Габона, Палестины побывали в Кремле в субботу у Владимира Путина, но программа главы государства накануне финала чемпионата мира по футболу не предусматривала перерывов даже на ночь. Уже после девяти вечера гости начали съезжаться в Большой театр на гала-концерт звезд мировой оперы в честь завершения мундиаля.

Бразильский футболист Роналдо. Фото: Михаил Метцель/ТАСС.

В парадный подъезд входили политики, легенды футбола и шоу-бизнеса. Бразилец Роналдо, который, похоже, прописался в Москве, приехал с очаровательной блондинкой. Ксения Собчак и Наталья Водянова ограничились вечерними платьями, хотя некоторые дамы приезжали в стремительно набравшими популярность кокошниках. Олимпийская чемпионка Алина Кабаева даже рассказала журналистам про свой вещий футбольный сон:

- Мне приснился сон, что мы выиграем у испанцев. Я рассказала об этом папе, который занимался футболом, он ответил, что это только сон. Но мы у них выиграли!

Алина КабаеваФото: Дмитрий СМИРНОВ

Сцена Большого театра по случаю футбольного праздника была оформлена под зеленое поле, на заднике даже установили настоящие ворота, а программу вечера стилизовали путешествием по футбольным континентам. Был даже балет в виде футбольного матча с серией пенальти. Но сначала на сцену поднялся Владимир Путин с президентом ФИФА Джанни Инфантино, с которым он за этот месяц практически сроднился.

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В Большом показали даже балет-матч с серией пенальти. Фото: Михаил Метцель/ТАСС.

- Мы с нетерпением ждём матч, который определит лидера мирового футбола, но при этом, конечно, грустим, что грандиозный спортивный праздник, подаривший так много позитивных эмоций, ярких впечатлений, новых друзей, почти завершён, - развел руками Путин. - Наши усилия по достоинству оценили и спортсмены, которым были созданы все условия, и болельщики. Мы рады, что наши гости всё увидели своими глазами, что рухнули мифы и предубеждения.

И тут президент сказал то, чего от него очень давно ждали. Точнее намекнул на это - Россия готова существенно смягчить визовый режим.

- Знаем, что зарубежные гости не раз говорили, что хотели бы вернуться к нам вновь, привезти свои семьи, своих друзей, - сказал Путин. - И мы обязательно продумаем максимально комфортный визовый режим, обеспечим им возможность продолжить знакомство с нашей страной.

Инфантино, подойдя к микрофону, наговорил в адрес организаторов, России и лично Путина множество добрых слов, назвав этот чемпионат мира лучшим в истории. А в конце выступления окончательно превратил Большой театр в маленькие "Лужники". Президент ФИФА попросил весь зал начать скандировать "Рос-си-я! Рос-си-я!", зал с удовольствием подхватил.

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- Спасибо вам за вашу доброту, - нагнулся к микрофону Путин и повел Инфантино в императорскую ложу.

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