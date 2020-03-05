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Путин - Эрдогану: Ситуация в Идлибе обострилась настолько, что требует нашего личного разговора

05 марта 2020, 16:00  •  58 • В России

Встреча Владимира Путина и Реджепа Таипа Эрдогана была иллюстрацией поговорки про гору, которая не идет к Магомету. Президент Турции настаивал сначала на проведение 5 марта в Стамбуле четырехстороннего саммита по Сирии, но Путин, Меркель и Макрон в разных выражениях отказались ехать. В разгар коронавирусной эпидемии и по ряду политических причин лететь в гости к Эрдогану желающих не нашлось. После этого он пытался организовать у себя переговоры с Путиным один на один, но и тут не преуспел. И в итоге сам прилетел в Москву.

Тема разговора была для всех настолько очевидна, что даже сайт Кремля свое сообщение озаглавил не просто «российско-турецкие переговоры», а «посвящённые сирийскому кризису». Да и сами участники, начавшие разговор лишь в компании личных переводчиков, не скрывали этого. В Идлибе уже почти неделю грохочет настоящая война, которую Турция развязала против сирийской армии, фактически выступив на стороне террористов. И остановить ее мог только разговор с Путиным, в котором предстояло как-то реанимировать «сочинские договоренности», так и не выполненные турецкой стороной.

Президент России начал диалог с соболезнований Турции.

- Хочу выразить свои искренние соболезнования в связи с гибелью ваших военнослужащих в Сирии. Гибель людей — это всегда большая трагедия, - сказал он. - К сожалению, никто, в том числе и сирийские военные, не знали о месте их нахождения. За это время, к сожалению, и сирийские военнослужащие пострадали. У сирийской армии серьезные потери. Поэтому, конечно, нам нужно с вами, обязательно, проговорить всю ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день.

Собственно, президент России в двух словах сформулировал задачу переговоров.

- Конечно, нам нужно с вами обязательно проговорить всю ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день, чтобы ничего подобного не повторялось и чтобы это не разрушало российско-турецкие отношения, - сказал Путин. - Сейчас ситуация в известной зоне в Идлибе обострилась настолько, что это требует, безусловно, нашего прямого личного разговора. Как вы и просили - мы готовы начать "с глазу на глаз" разговор, а потом, при необходимости, подключить наших коллег, которые в зале находятся.

То есть турецкая сторона попросила о настолько «интимном» откровенном разговоре, что в него не стоило посвящать даже министров обороны и иностранных дел двух стран.

У Эрдогана впрочем было свое объяснение — почему переговоры проходят в Москве.

- Мы хотели встретиться в Турции, но в связи с вашей работой над поправками в Конституцию, решили принять ваше приглашение и приехать сюда. Несомненно, наша встреча имеет большое значение. В Идлибе очень напряженная ситуация, и весь мир устремил свои взоры сюда. Уверен, что сегодняшние наши решения облегчат ситуация.

После этого прессу попросили из зала, а переговоры начались в сверхзакрытом формате.

Встреча Путина с Эрдоганом.

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