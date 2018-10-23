Путин - Болтону: Ваш американский орлан все оливки склевал, остались одни стрелы?

Помощник президента США Джон Болтон почти два дня путешествовал по Москве от Патрушева - к Лаврову, от Лаврова - к Шойгу, по дороге возложил венки к Могиле Неизвестного солдата и к месту гибели Бориса Немцова. И к вечеру вторника все же попал в Кремль на встречу с Владимиром Путиным.

- Для нас, честно скажу, иногда удивительно видеть, как Соединенные Штаты предпринимают в отношении России абсолютно ничем не спровоцированные шаги, которые мы не можем назвать дружественными, – приветствовал гостя Путин. - Мы же даже практически не отвечаем ни на один ваш шаг – нет, это все продолжается-продолжается.

Болтон в ходе визита в Москву возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Президент подтвердил, что даже в такой обстановке полезно обменяться мнениями по ключевым вопросам, включая главный скандал последних дней.

- Мы знаем и много говорим об одностороннем выходе США из договора по ПРО, - сказал Путин. - Недавно мы услышали о намерении Соединенных Штатов выйти из договора по ракетам средней и меньшей дальности. Мы знаем о сомнениях в администрации по поводу необходимости продления СНВ-III, слышим о намерении разместить отдельные элементы системы противоракетной обороны в космосе.

Владимир Путин и помощник президента США Джон Болтон.Фото: REUTERS

Тут он взял паузу и задал вроде бы шуточный вопрос, в котором был нешуточный намек.

- Насколько я помню, на гербе США изображен орлан, - посмотрел на потолок Путин. - С одной стороны он держит 13 стрел, а с другой стороны – оливковую ветвь как знак миролюбивой политики, с 13 оливками. Вопрос: ваш орлан уже все оливки склевал и остались одни стрелы? Мне было бы очень интересно поговорить с вами не только как с помощником президента США, но и как со специалистом в области разоружения и контроля над вооружениями. И, конечно, было бы полезно продолжить прямой диалог и с президентом США, прежде всего на полях международных мероприятий, которые в ближайшее время состоятся. Конечно, если американская сторона заинтересована в этих контактах.

Путин пошутил о политике США в области разоружения.«Насколько я помню, на гербе США изображён орлан, с одной стороны он держит 13 стрел, а с другой стороны — оливковую ветвь как знак миролюбивой политики, с 13 оливками. Вопрос: ваш орлан уже все оливки склевал — остались одни стрелы?» – улыбаясь, спрашивает Путин у Болтон

Болтон принял предложение о встрече лидеров России и США в Париже 11 ноября.

- Конечно, президенту Трампу будет очень приятно встретиться с вами в Париже на полях этой международной встречи, - сказал американец. - Несмотря на те различия, которые существуют между нами в соответствии с национальными интересами каждой страны, очень полезно встречаться и находить те точки соприкосновения, которые могут быть для нас полезны. Но оливковую ветвь, оливки я с собой не привез.

- Я так и думал, - покачал головой Путин.

- Но оливковую ветвь наш орел держит в правой лапе. Так что он демонстрирует свои приоритеты таким образом, - обратил внимание Болтон.

- Там есть и надпись еще: единство в многообразии, – заметил президент России. - Поэтому, несмотря на различные подходы, можно и нужно искать точки соприкосновения, мне так кажется.

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