Пути заражения и новые случаи в Европе: как развивается ситуация с распространением коронавируса

Заражение коронавирусом 2019-nCoV может произойти не только воздушно-капельным путём, но и через грязные руки или воду, предупредили в Роспотребнадзоре. В ведомстве указали на важность личной гигиены в борьбе с распространением вируса. Тем временем власти Китая заявили, что намерены взять эпидемию на территории страны под контроль к концу апреля. На фоне этих слов по всему миру растёт число государств, где фиксируют заболевших коронавирусом. В частности, за последние сутки новые случаи были выявлены в нескольких европейских странах.

Как выяснили специалисты, заразиться коронавирусом 2019-nCoV можно не только воздушно-капельным путём, но и рядом других способов, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, для минимизации рисков следует строго соблюдать правила личной гигиены.

«Сегодня мы говорим уверенно, что, кроме воздушно-капельного пути, скорее всего, распространяется возбудитель и фекально-оральным путём через грязные руки, через грязную воду также может распространяться, поэтому базовые принципы личной гигиены сегодня должны соблюдаться неукоснительно», — подчеркнула Попова.

Глава ведомства призвала граждан защищать своё здоровье «простыми известными правилами»: чаще мыть руки и лицо, протирать гаджеты, использовать только чистую посуду, содержать в чистоте своё жилье и предметы личного обихода.

Кроме того, главный санитарный врач России порекомендовала без острой необходимости не посещать государства с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. «Сегодня лучше остаться в родной стране, сберегая свое здоровье», — приводит слова Поповой РИА Новости.

Также в Роспотребнадзоре напомнили российским туристам, что они могут расторгнуть договор с турфирмой на фоне неблагоприятной ситуации с коронавирусом в некоторых странах. Аргументом в этом случае служит статья 14 закона «Об основах туристской деятельности в РФ», согласно которой путешественник вправе требовать расторжения договора в судебном порядке, если в стране направления есть угроза его жизни и здоровью.

Ранее в российском МИД и Ростуризме рекомендовали соотечественникам не ездить без крайней необходимости в Южную Корею, Иран и Италию, где наблюдается быстрый рост числа заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Ростуризм также рекомендовал приостановить продажи туров в эти страны.

В каких странах зафиксирован новый коронавирус

Напомним, о вспышке коронавируса нового типа власти КНР сообщили в конце декабря 2019 года. Эпицентр заражения находился в провинции Хубэй, но вирус распространился не только по территории материкового Китая, но и в десятках других стран. Согласно последней информации, общее число заболевших превышает 82 тыс., из них скончались около 2,8 тыс.

На территории материкового Китая находятся более 78,5 тыс. заражённых. При этом в последние дни существенно улучшилась динамика выздоровления. Власти КНР рассчитывают, что в пределах страны эпидемию получится взять под контроль к концу апреля.

«Мы в настоящий момент не берём в расчёт другие страны, ситуация за границей сейчас меняется, и анализировать её следует отдельно. Однако что касается Китая, то с уверенностью могу сказать, что к концу апреля мы уже в основном возьмём под контроль эпидемическую ситуацию», — заявил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань. Его слова приводит РИА Новости.

Кроме того, по информации китайских СМИ, власти провинции Хубэй решили материально поощрять тех, кто добровольно сообщит о симптомах коронавируса. Согласно представленной программе, жители могут рассчитывать на денежную выплату за добровольное сообщение о наличии у них симптомов коронавируса.

Вознаграждение варьируется от 1 тыс. юаней (около 9,3 тыс. рублей) в том случае, если наличие вируса определить не удастся, до 10 тыс. юаней (порядка 93 тыс. рублей), если заражение подтвердится.

Новые заражённые по всему миру

За последние сутки коронавирус достиг Латинской Америки — первые заражённые обнаружены в Бразилии. Инфекция продолжает распространяться и по Европе. О первых заболевших накануне сообщили в Норвегии, Румынии, Северной Македонии, позднее с аналогичными сообщениями выступили в Дании и Эстонии.

Помимо этого, один заражённый обнаружен в Грузии, двое — в Пакистане. СМИ в Индонезии сообщили, что власти страны направили более 180 человек на карантин на почти необитаемый остров. Речь идёт о членах экипажа круизного лайнера World Dream, который в начале февраля был помещён на карантин в Гонконге.

Вместе с тем инфицированные коронавирусом вновь появились на территории России. Речь идёт о трёх россиянах, эвакуированных с находящегося в Японии круизного лайнера Diamond Princess. Все они находятся под наблюдением медиков в Казани. Ранее в РФ было зафиксировано два случая заболевания коронавирусом, оба заражённых успешно вылечились.

Число инфицированных COVID-19 в Италии выросло до 474, 12 из них скончались. Власти Германии предупредили, что ожидают распространения заболевания в стране. К настоящему времени на территории ФРГ насчитывается более 20 заболевших.

«Мы находимся в начале эпидемии коронавируса в Германии», — цитирует Reuters министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана. В ходе пресс-конференции он отметил, что цепочки передачи инфекции стало трудно отслеживать.

Сложная ситуация сохраняется в ряде азиатских стран, прежде всего в Южной Корее. На этом фоне Вашингтон и Сеул отложили совместные военные учения, которые должны были начаться на следующей неделе.

По поводу распространения заболевания высказался хозяин Белого дома Дональд Трамп. Он заявил, что США готовы выделить на борьбу с инфекцией столько, сколько нужно.

«Мы готовы потратить столько, сколько необходимо», — сказал Трамп, упомянув, что его администрация запросила у конгресса $2,5 млрд на борьбу с вирусом.