«Пути возвращения Крыма в состав Украины не существует»: На полуострове оценили идеи Зеленского

За несколько месяцев после инаугурации, президент Украины Владимир Зеленский успел отличиться популистскими высказываниями и абсолютной непоследовательностью в действиях по отношению к России в вопросе решения крымской проблематики.

Такое мнение «Комсомольской правде-Крым» высказал депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

Ранее Зеленский заявил, что Украина поборется за возвращение Крыма «не только словами».

- У меня пока не было встречи ни в нормандском формате, ни с президентом РФ Владимиром Путиным. Мы будем бороться, чтобы вернуть Крым. И не только словами, - сказал президент Украины, выступая на форуме «Ялтинская европейская стратегия».

Также Зеленский отметил, что есть несколько идей по решению крымского вопроса, но их гарант Конституции не озвучил, поскольку об этом говорить «слишком рано».

- Зеленский будет продолжать агрессивную антироссийскую риторику относительно Крыма, и уже много высказываний от него прозвучало за последний месяц. Что бы ни предлагал сегодня президент Украины – проекты, инициативы относительно Крыма, все они будут провальными. Пути возвращения полуострова в состав Украины просто не существует, - говорит Ганжара.

По его словам, новому президенту Украины следует налаживать отношения с РФи признать Крым ее частью.

- У Зеленского есть более приоритетные задачи, которые следовало бы решать во внутреннем устройстве Украины.Это вопросы урегулирования социально-экономической ситуации и сохранения государства в том виде, в котором оно существует, - добавил депутат Госсовета.

Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс также отмечает, что властям Украины нужно навести порядок на своей территории, а не решать вопросы связанные с Крымом:

- Пора нашим соседям усвоить раз и навсегда: полуостров является частью РФ с 2014 года. Это было волеизъявление крымчан. Крым многие годы стремился в Россию. Пусть украинские соседи занимаются своими делами.

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