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Пути транзита: удастся ли Украине добиться ареста акций «Газпрома» в проекте «Северный поток — 1»

03 июля 2018, 16:24  •  119 • Украина
Киев намеревается добиться ареста 35% акций «Газпрома» в «Северном потоке — 1». Об этом сообщила член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Мария Яковлева. По её словам, арестовать ценные бумаги удастся при поддержке Запада. Между тем эксперты считают, что усилия украинской стороны не увенчаются успехом, поскольку европейские страны заинтересованы в надёжных путях доставки российского газа.
 
globallookpress.com © Stefan Sauer
 

На Украине заявили, что нашли новый способ взыскать с «Газпрома» средства в рамках топливных споров между Киевом и Москвой. Член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Мария Яковлева заявила, что Украина может нанести «болезненный удар» Кремлю, если добьётся ареста акций «Северного потока — 1».

«Уже есть первая победа в Стокгольмском арбитраже — решение суда о компенсации Украине $2,6 млрд. Украина обратилась к Европейской исполнительной службе относительно ареста активов. Считаю, что мы можем арестовать акции «Северного потока — 1», примерно 35%. Российская Федерация в лице «Газпрома» имеет 51%. От них 35% мы можем арестовывать и возмещать в пользу Украины», — cказала Яковлева.

Таким образом, украинский политик напомнила о мартовском решении Стокгольмского арбитража. Тогда суд удовлетворил требования «Нафтогаза», который подал иск о транзите газа против «Газпрома», и обязал российскую компанию выплатить около $4,7 млрд. При этом ранее арбитраж в рамках другого дела о поставках топлива встал на сторону «Газпрома», присудив более $2 млрд. После зачёта встречных требований российская корпорация осталась «должна» «Нафтогазу» $2,6 млрд.

  • РИА Новости

Яковлева также заявила, что у Украины есть и другие исковые заявления в отношении России, и в этих делах Киев может пойти по тому же пути, если его поддержит Брюссель.

«Если Украина будет выигрывать, можем двигаться по тому же пути. Как только будут арестованы акции «Северного потока — 1» и начата процедура возмещения, если Европа объединится и выскажет единую позицию, я думаю, РФ нечего будет делать», — подчеркнула украинский депутат.

Упуская возможности

Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач не разделяет уверенности Яковлевой в успехе подобной тактики. На это указывают и результаты предыдущих разбирательств.

«Они пытались уже это сделать, у них ничего не получилось. Влияния на текущую деятельность компании нет. Что касается перспектив, Стокгольмский суд приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража, возражения «Нафтогаза» на это решение не были приняты», — рассказал эксперт в беседе с RT.

Он также пояснил, что надежды на поддержку Брюсселя также кажутся чрезмерными, потому что ЕС и так много сделал, «уговорив российскую сторону на сохранение определённых транзитных объёмов через территорию Украины». При этом подобное содействие со стороны Европы — это определённый риск, ведь нет никакой уверенности в способности украинских властей выполнять свои обязательства.

Таким образом, по оценке Гривача, Киев зря теряет время, пытаясь изобрести новые способы борьбы с «Газпромом». Намного эффективней в данной ситуации было бы начать переговоры и установить выгодные для обеих сторон условия. 

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«Уже на протяжении нескольких месяцев никакого конструктива с украинской стороны не поступало. Украина тратит драгоценное время, которого потом может не хватить, чтобы в нормальном режиме провести переговоры для создания условий для долгосрочного транзита через Украину. Украинские власти злоупотребляют терпением со стороны партнёров, не пользуются выданным шансом», — заключил эксперт.

«Голубая мечта Украины»

Надежда на поддержку Вашингтона и Брюсселя — это идея фикс на Украине, однако европейские страны заинтересованы в строительстве новых газопроводов из России, а потому они вряд ли встанут на сторону Киева. Такого мнения придерживается директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

«Это голубая мечта, чтобы вся Европа и США, весь мир объединился против «кровавых оккупантов», чтобы все в едином порыве прервали все отношения с Россией и поддержали независимость Украины, но ничего этого на практике не происходит. На практике европейские компании финансируют строительство «Северного потока — 2». США говорят, что поддерживают Украину, но деньгами не особо помогают», — пояснил эксперт, напомнив, что разрешение на прокладку трубопровода «Северный поток — 2» уже дали Германия, Финляндия и Швеция.

По мнению Правосудова, даже если Украине каким-то образом удастся добиться ареста акций «Северного потока — 1», то это не помешает работе компании, а сами акции вряд ли будут проданы в счёт погашения долга.

  • РИА Новости
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«Это залог, обеспечительная мера (акции «Газпрома» в «Северном потоке — 1». — RT). Это неприкосновенный запас на крайний случай... Но когда «Газпром» получит окончательное решение суда, если он будет должен, то он и так найдёт деньги, чтобы долг погасить, не надо продавать зарубежные активы. Даже арест ничем не мешает компании работать», — заключил Правосудов.

Напомним, «Северный поток — 1» — это магистральный газопровод между Россией и Германией, который проложен по дну Балтийского моря. Первая нитка газопровода была введена в эксплуатацию в 2011 году. Ежегодно по нему поставляется почти 62 млрд кубических метров сырья. Оператор — Nord Stream AG. Во время реализации проекта многие были против прокладки труб — в частности, страны — транзитёры российского газа, а также балтийские государства. Тем не менее проект был реализован. Сейчас противники первой части «Северного потока» пытаются помешать строительству следующих ниток. 

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