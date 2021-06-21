Пути Натальи Поклонской и «Единой России» разошлись

Главный символ «крымской весны» отказалась баллотироваться в новый состав Госдумы от партии власти. О причинах отказа Поклонская ничего внятного не сказала, намекнув, что она просто «выходит из зоны комфорта» и «переходит на другую работу». Но нам оказалась известна кое-какая подноготная.

Ещё полгода назад руководство фракции уведомило Поклонскую, что более в ней не нуждается. То ли простодушная Няша слишком часто стала публично напоминать, что она украинка, то ли руководству надоела чрезмерная самостоятельность бывшей прокурорши. Поклонская наотрез отказалась вакцинироваться, голосовала против повышения пенсионного возраста – единственная из всей фракции! – критиковала за некомпетентность крымское руководство, состоящее сплошь из единороссов, в общем, постоянно портила «ЕдРу» обедню. Тогда же, полгода назад, Поклонская попыталась выяснить, как отнесутся к её возвращению в прокуратуре. Ответ был примерно такой: мы вас ценим как принципиального и компетентного сотрудника и будем рады вашему возвращению, вот только у нас пока нет вакансии, адекватной вашим генеральским погонам. Так что обождите немного. Но вакансии так и не появилось. Правда, Поклонскую вроде бы пригласили работать в Следственный комитет, но тут уж она сама не проявила должного интереса. Так или иначе, сложив депутатские полномочия, формально Поклонская становится безработной. Или нет?

«Прошу не думать, что я исчезаю»

Последней каплей, переполнившей чашу терпения руководства фракции, как об этом теперь рассказывают представители фракции единороссов, стало пренебрежительное отношение Няши к записи предвыборных видеороликов. Нужно было записать два сюжета и выложить их в Сеть в установленный срок. Первый сюжет – обращение к избирателям – появился на сайте «ЕдРа», как положено, вовремя. А вот второй, биографический, Поклонская опубликовала с трёхдневным опозданием. К тому же ролик был снят нарочито «криво», на обычный смартфон. Этой историей фракция пытается теперь оправдать изгнание Поклонской – мол, принципиальность и дисциплина – наше всё! Вот только по Крыму вовсю ходят слухи. Дескать, Поклонская не на жизнь, а на смерть сцепилась с застройщиками парка-памятника «Форосский». Строят там как бы детский оздоровительный лагерь – по документам. Но одновременно по соседству вырастают чьи-то частные виллы. А места вокруг маловато. И в парке стали вырубать реликтовые деревья, расчищая дополнительное пространство. Местные жители, знамо дело, возмутились – подобного хамства не было даже при Януковиче и его макеевских соратниках. Но к кому бы местные жители ни обращались за помощью, все лишь руками разводили. Глаза в пол и невнятное бормотание – мол, строят такие большие люди со связями на самом верху, против них мы козявки. Кто же они, эти могучие великаны?

Украинская журналистка Валентина Самар выяснила: застраивают Форос инвесторы из Татарстана, связанные с компанией «Татнефть». Среди обладателей крымских дач Самар называет семьи экс-президента Республики Татарстан Шаймиева, а также бывшего вице-премьера и помощника нынешнего президента Татарстана Равиля Муратова. При этом компания «Татнефть», по словам Самар, скрывает формальную причастность к сделкам в Форосе, поскольку опасается западных санкций. «Такой варварской застройки Крым ещё не видел», – убеждает украинская журналистка, и с ней трудно не согласиться. «Применительно к форосскому парку слово «инвестор» неверное, – тем временем уточняет сайт РИА – Крым. – Там работает не инвестор, а собственник зданий и строений и арендатор земли. Это Федерация профсоюзов Республики Татарстан». Зато украинская пресса называет ещё одно заинтересованное в застройке лицо – Сергея Щербакова, сменившего фамилию на Кучерявенко, связанного с «Татнефтью» посредством возглавляемого им акционерного общества «Трайс». В общем, так или иначе, понятно, куда уходят концы – в Казань. Бодаться с такими могущественными фигурами в Крыму оказалось некому. Кроме Поклонской.

«Грозно, но по-честному»

Поговаривают, что президент Татарстана Рустам Минниханов лично названивал главе республики Сергею Аксёнову, требуя «обуздать эту Няшу». Он же якобы донимал руководство фракции «ЕдРа» «убрать Поклонскую от Фороса подальше». Странно, что компетентные органы до сих пор не пытались разобраться в сложившейся ситуации по существу – нет методов против Минниханова? Правда, в марте СКР всё же возбудил уголовное дело по факту незаконной рубки и повреждений деревьев, в том числе занесённых в Красную книгу. Поклонская и не скрывала, что Следственный комитет подключила именно она. «Как и обещала, – отчиталась она перед местными жителями, – депутатский запрос составлен и направлен в компетентные органы. Получилось грозно, но по-честному». А в начале июня Поклонская провела очередную встречу с ялтинцами, на которой жители сообщили, что застройщик игнорирует запрет на строительство работ на территории парка, введённый с 1 июня до 30 сентября, а контрольно-надзорные органы даже не могут попасть на объект.

Кроме того, Поклонская «достаёт» Минниханова тем, что пытается прояснить, каким образом при перерегистрации в российском правовом поле у особо охраняемых природных территорий (ООПТ) появились правообладатели – физические и юридические лица. Ясно ведь, что без телефонного права тут не обошлось? Ещё Поклонская доказывает, что хотя у граждан и компаний есть право собственности или право аренды, правообладатели ограничены режимом ООПТ, а федеральное законодательство оговаривает вид разрешённого использования. Что нельзя вырубать реликтовые растения, строить частные дачи и т.д. В конце концов эту землю государство имеет право изъять в принудительном порядке или оформить её принудительный выкуп. Понятно, что татарстанским застройщикам подобная активность Поклонской отнюдь не по вкусу.

«ЕдРо» просчиталось

Как выясняется, временный запрет на строительство санкционировал лично Сергей Аксёнов. Похоже на то, что Поклонская всё же смогла добиться поставленной цели, пусть даже ценой своего депутатского мандата. «Люди сообщили об игнорировании требования главы республики о запрете строительных работ на территории парка, о беспомощности контрольно-надзорных органов», – гнёт свою линию Поклонская, обещая со дня на день задать неудобные вопросы министру экологии Крыма, «который заявил о технической ошибке при выдаче разрешения на строительство». К слову, на аналогичную «техническую ошибку» сослались и в ялтинской администрации, когда из Росреестра чудесным образом исчезли 123 земельных участка, находившихся в частной собственности!

А теперь самое интересное. Как выясняется, о противостоянии Поклонской с застройщиками из Татарстана на днях узнали руководители фракций КПРФ и «Справедливой России» – и Няше немедленно поступили заманчивые предложения. Коммунистам она отказала, а вот эсерам – пока ещё нет. Кроме того, нам известно о том, что Поклонской будут рады в природоохранной прокуратуре, а также, как мы сообщали выше, в СКР. А ещё нам известно, что Поклонскую ангажировал крупный крымский застройщик на серьёзную должность в руководстве компании. И когда она говорит, что её отказ от участия в выборах «стоит расценивать не как завершение политической карьеры, а как желание получить другой опыт, полезный для дальнейшей карьеры», она, по всей видимости, имеет в виду именно это предложение.

Ну и несколько слов в завершение. Поклонская – одна из немногих заметных и известных в лицо единороссов, буквально из считанных единиц. Да, Няша не привыкла стоять в общем строю по стойке «смирно», зато она всегда заметна, а негативного шлейфа за ней, вопреки скандалам, не тянется. Она скорее выглядит «белой вороной». Сейчас, когда партия власти нервно ангажирует даже подзабытых поп-звёзд с неоднозначной репутацией типа Юлии Волковой, чтобы оживить свой избирательный список, разрыв с Поклонской нельзя не воспринимать как крупный кадровый просчёт.