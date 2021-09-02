Пути IT: власти готовят второй пакет мер поддержки отрасли

В рамках помощи отечественной IT-отрасли «Единая Россия» предложила снизить административную нагрузку на компании, поддержать российские продукты на зарубежных рынках, использовать наше ПО в школах, а также создать специальный Фонд поддержки разработки игровых проектов . Эти и другие меры на совместном совещании партии и правительства обсудили 2 сентября. Опрошенные «Известиями» эксперты поддержали инициативы, однако отметили ряд проблем, которые еще необходимо решить.

Новые предложения

Один из первых осенних дней «Единая Россия» посвятила обсуждению мер поддержки отечественной IT-отрасли. В совещании приняли участие члены правительства, партии, а также представители экспертного сообщества. В начале встречи секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак напомнил о мерах, которые уже были приняты для поддержки сферы . Среди них уменьшение налогов на прибыль и снижение платежей в государственные внебюджетные фонды. « Речь идет о десятках миллиардов рублей, которые теперь IT-компании могут направить на свое развитие », — отметил Андрей Турчак.

— «Единая Россия» продолжила вести с правительством и экспертным сообществом работу по подготовке второго пакета мер поддержки IT-отрасли. Он включает десятки различных мероприятий . Среди них стимулирование использования отечественного программного обеспечения, снижение административной нагрузки на IT-компании, продвижение отечественных IT-продуктов на зарубежных рынках, формирование института IT-омбудсмена , — перечислил секретарь Генсовета.

Он добавил, что в программу вошли мероприятия по обеспечению всех учителей и врачей скорой помощи российскими планшетами на базе отечественной операционной системы . Также планируется создать специальный Фонд поддержки разработки игровых проектов. В их число войдут в том числе компьютерные игры, популяризующие русскую культуру и историю, добавил Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

Совместную работу партии и правительства в своем выступлении отметил и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

— Комплекс мер, который очень сильно изменился от первоначальных идей, включает большой перечень сфер . Это образование, здравоохранение, подготовка кадров, искусственный интеллект, информационная безопасность. Но прежде всего этот комплекс направлен на стимулирование отечественных IT-решений, защиту интересов бизнеса от недобросовестного уголовного преследования , — перечислил зампред кабмина.

Он также подчеркнул, что в процессе работы шел активный диалог с представителями отрасли, гражданами страны, экспертами и специалистами.

При этом, глава Минцифры Максут Шадаев отметил, что второй пакет мер нацелен на повышение внутреннего спроса на российские IT-продукты . По итогам совещания вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что будет рекомендовать Михаилу Мишустину утвердить второй пакет мер поддержки IT-отрасли.

Важность цифровизации

Член пятерки лидеров списка «Единой России» на выборах в Госдуму Елена Шмелёва, в свою очередь, предложила использовать в школах отечественное программное обеспечение. А другой представитель партии, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, отметил, что применение цифровых технологий в медицине позволит повысить качество оказания помощи пациентам .

В рамках совещания эксперты отметили пользу уже принятых решений и подчеркнули важность новых мер. «Разработанный пакет содержит предложения, которые сформированы более чем 200 представителями отрасли», — уточнил в ходе обсуждения гендиректор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир.

Также эксперты предложили предоставить возможности для дополнительного обучения талантливых школьников и студентов по IT-специальностям, что поможет ликвидировать нехватку кадров в отрасли . Кроме того, глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн отметил необходимость распространить единые подходы к интернет-тарифам для школ в регионах. Специалисты поддерживают совместные усилия «Единой России» и правительства.

Совместное совещания партии «Единая Россия» и правительства РФ по обсуждению программы поддержки IT-отрасли Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

— Нужно решить вопрос с замещением иностранного ПО. Нашей отрасли нужно помогать, чтоб это быстрее произошло . Также важно создать инфраструктуру суверенного рунета и цифрового суверенитета России. Для этого потребуется большая поддержка со стороны государства и IT-компаний, — рассказала «Известиям» директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

В Общественной палате (ОП) считают важным продвижение российского программного обеспечения в разных сферах общественной жизни.

— Российское ПО должно внедряться в школы, образовательные проекты, государственное управление, что мы уже видим. Ориентир, который сейчас задается правительством, общественностью, парламентом, — отечественное ПО, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» зампред комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Константин Комков.

Он добавил: пандемия показала, что собственное программное обеспечение востребовано, а на зарубежные аналоги полагаться нельзя.