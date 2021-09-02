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Пути IT: власти готовят второй пакет мер поддержки отрасли
02 сентября 2021, 22:05 • 43 • Политика
В рамках помощи отечественной IT-отрасли «Единая Россия» предложила снизить административную нагрузку на компании, поддержать российские продукты на зарубежных рынках, использовать наше ПО в школах, а также создать специальный Фонд поддержки разработки игровых проектов. Эти и другие меры на совместном совещании партии и правительства обсудили 2 сентября. Опрошенные «Известиями» эксперты поддержали инициативы, однако отметили ряд проблем, которые еще необходимо решить.
Новые предложения
Один из первых осенних дней «Единая Россия» посвятила обсуждению мер поддержки отечественной IT-отрасли. В совещании приняли участие члены правительства, партии, а также представители экспертного сообщества. В начале встречи секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак напомнил о мерах, которые уже были приняты для поддержки сферы. Среди них уменьшение налогов на прибыль и снижение платежей в государственные внебюджетные фонды. «Речь идет о десятках миллиардов рублей, которые теперь IT-компании могут направить на свое развитие», — отметил Андрей Турчак.
— «Единая Россия» продолжила вести с правительством и экспертным сообществом работу по подготовке второго пакета мер поддержки IT-отрасли. Он включает десятки различных мероприятий. Среди них стимулирование использования отечественного программного обеспечения, снижение административной нагрузки на IT-компании, продвижение отечественных IT-продуктов на зарубежных рынках, формирование института IT-омбудсмена, — перечислил секретарь Генсовета.
Он добавил, что в программу вошли мероприятия по обеспечению всех учителей и врачей скорой помощи российскими планшетами на базе отечественной операционной системы. Также планируется создать специальный Фонд поддержки разработки игровых проектов. В их число войдут в том числе компьютерные игры, популяризующие русскую культуру и историю, добавил Андрей Турчак.
Секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак
Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»
Совместную работу партии и правительства в своем выступлении отметил и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
— Комплекс мер, который очень сильно изменился от первоначальных идей, включает большой перечень сфер. Это образование, здравоохранение, подготовка кадров, искусственный интеллект, информационная безопасность. Но прежде всего этот комплекс направлен на стимулирование отечественных IT-решений, защиту интересов бизнеса от недобросовестного уголовного преследования, — перечислил зампред кабмина.
Он также подчеркнул, что в процессе работы шел активный диалог с представителями отрасли, гражданами страны, экспертами и специалистами.
При этом, глава Минцифры Максут Шадаев отметил, что второй пакет мер нацелен на повышение внутреннего спроса на российские IT-продукты. По итогам совещания вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что будет рекомендовать Михаилу Мишустину утвердить второй пакет мер поддержки IT-отрасли.
Важность цифровизации
Член пятерки лидеров списка «Единой России» на выборах в Госдуму Елена Шмелёва, в свою очередь, предложила использовать в школах отечественное программное обеспечение. А другой представитель партии, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, отметил, что применение цифровых технологий в медицине позволит повысить качество оказания помощи пациентам.
В рамках совещания эксперты отметили пользу уже принятых решений и подчеркнули важность новых мер. «Разработанный пакет содержит предложения, которые сформированы более чем 200 представителями отрасли», — уточнил в ходе обсуждения гендиректор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир.
Также эксперты предложили предоставить возможности для дополнительного обучения талантливых школьников и студентов по IT-специальностям, что поможет ликвидировать нехватку кадров в отрасли. Кроме того, глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн отметил необходимость распространить единые подходы к интернет-тарифам для школ в регионах. Специалисты поддерживают совместные усилия «Единой России» и правительства.
Совместное совещания партии «Единая Россия» и правительства РФ по обсуждению программы поддержки IT-отрасли
Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»
— Нужно решить вопрос с замещением иностранного ПО. Нашей отрасли нужно помогать, чтоб это быстрее произошло. Также важно создать инфраструктуру суверенного рунета и цифрового суверенитета России. Для этого потребуется большая поддержка со стороны государства и IT-компаний, — рассказала «Известиям» директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.
В Общественной палате (ОП) считают важным продвижение российского программного обеспечения в разных сферах общественной жизни.
— Российское ПО должно внедряться в школы, образовательные проекты, государственное управление, что мы уже видим. Ориентир, который сейчас задается правительством, общественностью, парламентом, — отечественное ПО, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» зампред комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Константин Комков.
Он добавил: пандемия показала, что собственное программное обеспечение востребовано, а на зарубежные аналоги полагаться нельзя.
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