Путающийся в словах президент Украины Владимир Зеленский случайно повторил номер резидента Comedy Club Вадима Галыгина, когда попытался объяснить, почему в Крыму опасно.

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью телеканалу "Дом", вещающему на неподконтрольные Киеву территории Донбасса. В нём он заявил, что Россия пожалеет о воссоединении с Крымом, а также что люди в Крыму и Донбассе боятся "громко" праздновать День независимости Украины.

Многие интернет-пользователи и журналисты при этом обратили внимание на косноязычие гаранта Конституции. Несмотря на богатый актёрский опыт, Зеленский не может чётко сформулировать, что хочет сказать. Он скачет с мысли на мысль и путается в словах.

В Сети это выступление сравнили с номером комика Вадима Галыгина, который изображал аналитика и вещал нелепицу со сцены. "Найден спичрайтер Зеленского", - иронично пишет автор телеграм-канала "Пул №3", сделав нарезку эфира Зеленского и номера Галыгина.

Впрочем, наблюдатели не исключают, что против Зеленского сыграло то, что он давно не говорил по-русски. Глава государства продолжил политику предшественника, направленную на агрессивную насильственную украинизацию населения, поэтому с момента своей инаугурации он практически ни разу не выступал на родном языке.

"Дом" же, который задуман как пропагандистский инструмент вещания на неподконтрольные территории, в силу своей специфики является единственным из всех украинских каналов, которому разрешено вещать на русском языке.