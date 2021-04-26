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"Путаные заявления": Лавров заподозрил Прагу в нарушении закона

26 апреля 2021, 17:25  •  127 • Политика
Сергей Лавров. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Москва призвала Брюссель провести собственное расследование инцидента в Врбетице
Чешская сторона запуталась в истории со складом оружия. Не исключено, что она сама нарушала европейские законы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Он обратил внимание, что из Праги звучат какие-то "путаные комментарии" и эмоциональные заявления, которые нельзя считать вменяемыми. Чего только стоят обвинения в адрес президента Чехии Милоша Земана, который просто призвал дождаться окончания расследования, а не торопиться с угрозами в адрес России.
Но этого стало достаточно, чтобы в Праге обвинили самого Земана в препятствовании расследованию, указал Лавров в ходе пресс-конференции 26 апреля. Он напомнил, что дело еще не закрыто, и предположил, что выводы следователей могут оказаться не в пользу Праги, если будет доказано, что на территории Чехии хранились запрещенные международной конвенцией противопехотные мины и велась незаконная торговля оружием.
"Во всем этом (…) должен разбираться ЕС – все произошло на его территории",
– приводит слова Лаврова РИА "Новости".
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Чехия дважды попала в ловушку, раздув дипломатический скандал из непроверенной истории со складами боеприпасов в Врбетице. По некоторым данным, там хранилось оружие болгарского бизнесмена, который тайно поставлял его на Украину. Спустя почти 7 лет Прага обвинила в причастности к взрыву российские спецслужбы, что привело к массовой взаимной высылке дипломатов.

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