«Путь военных авантюр»: в российском МИД заявили о планах США поставить оружие оппозиции Венесуэлы

Соединённые Штаты «по всем правилам военной науки» готовят на границе Венесуэлы масштабную провокацию, которая намечена на 23 февраля под видом «гуманитарного конвоя». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, согласно имеющейся информации, Вашингтон не только стягивает силы к границе Боливарианской Республики, но и прорабатывает вопрос доставки в страну в начале марта крупной партии оружия для передачи его оппозиционным силам. Эксперты подчёркивают, что США своими действиями разжигают на территории Венесуэлы гражданскую войну, а их конечной целью является приход к власти ставленника Вашингтона — Хуана Гуаидо.

Согласно имеющимся данным, компании из Соединённых Штатов и стран НАТО прорабатывают вопрос закупки «в одной из восточноевропейских стран крупной партии вооружения и боеприпасов» для последующей их передачи оппозиционным силам Венесуэлы. Такое заявление в ходе еженедельного брифинга сделала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Речь идёт об образцах и аналогах крупнокалиберных пулемётов, подствольных и автоматических гранатомётов, переносных зенитно-ракетных комплексов, боеприпасах к стрелковому и артиллерийскому вооружению различного назначения», — сказала она.

По словам дипломата, доставку этого груза планируется осуществить в начале марта через территорию соседнего с Венесуэлой государства. Для этого будут использованы транспортные самолёты «международной экспедиторской компании».

«К сожалению, неудивительно, что в этой неприглядной истории прослеживается и украинский след; в частности, как мы понимаем, будет задействовано государственное предприятие «Антонов», — указала Захарова.

Наряду с этим официальный представитель внешнеполитического ведомства назвала «верхом цинизма» прямое обращение главы Белого дома Дональда Трампа к венесуэльским военным с призывом игнорировать приказы легитимного президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро, поскольку Вашингтон приравнивает «контакты на уровне дипломатов, официальных представителей» к вмешательству во внутренние дела их страны. По её словам, реализация американских провокаций приведёт к резкой эскалации ситуации не только в регионе, но и в мире.

«Ещё раз повторяю, президент обращается к вооружённым силам другого независимого государства с требованием не подчиняться легитимному руководству этой суверенной страны. Я думаю, после этого у политиков в США, которые всё это одобряют, нет никакого права говорить о легитимности и нелегитимности чего-либо в этой жизни», — заявила Захарова.

«Если планы организаторов провокации осуществятся, это будет означать переход агрессивной внешней политики США на новый уровень — на путь военных авантюр. Но это путь вниз. Произойдёт резкое обострение напряжённости, скачок конфронтационности в мире», — отметила представитель МИД.

Напомним, во вторник, 19 февраля, президент США Дональд Трамп пригрозил военнослужащим Венесуэлы, заявив, что они рискуют «потерять всё» при отказе поддержать оппозиционные силы. Помимо этого, глава Белого дома призвал солдат пропустить конвой с американской гуманитарной помощью.

С 20:00 21 февраля Каракас закрыл границу с Бразилией, с территории которой должна пойти колонна. В ответ «временно исполняющий обязанности главы государства» Хуан Гуаидо подписал собственный «президентский указ» под номером 001, который противоречит решению легитимных властей.

«Развитие событий в Венесуэле подошло к критической черте. На 23 февраля намечена опасная масштабная провокация... Подготовка ведётся Вашингтоном по всем правилам военной науки. Все данные имеются, с ними вы можете ознакомиться в сети Интернет. Отмечается переброска американских спецсил и техники ближе к территории Венесуэлы», — прокомментировала Захарова предстоящее пересечение границы «гуманитарным конвоем» из США.

«Вашингтон лишил Мадуро средств и навязывает гумпомощь»

Москва категорические осуждает применение силы и считает совершенно недопустимым вмешательство во внутренние дела суверенного государства, заявил RT член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

«Усилия Соединённых Штатов пока пробуксовывают, им не удалось организовать массовые протесты против Мадуро, не удалось склонить к предательству армию — генералы по-прежнему поддерживают легитимного действующего главу государства. Так что остаётся единственный вариант — силовым способом попытаться свергнуть президента и водворить на трон вот этого «лидера оппозиции» Гуаидо», — отметил депутат.

При этом он назвал вторжение «самым пессимистичным сценарием» развития ситуации, который может существенно осложнить ситуацию не только в Венесуэле, но и во всей Латинской Америке.

«Насколько мы знаем, недавно была встреча президента США Дональда Трампа с президентом Колумбии. Не исключено, что они договорились использовать территорию Колумбии для нападения на Венесуэлу. Возможно, они прорабатывают такой сценарий и ведут подготовку к вооружённому вторжению. Но это самый плохой вариант событий, который, я надеюсь, не будет реализован», — добавил Морозов.

Соединённые Штаты меньше всего беспокоят проблемы Венесуэлы и её народа, заявил заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с RT. По его словам, Вашингтон в рамках своего понимания «демократии» разжигает в латиноамериканской республике настоящую гражданскую войну.

«Они не просто перебрасывают туда часть спецназа и оружие, но и ставят вопрос о закупке вооружения в странах Восточной Европы для того, чтобы раздавать его оппозиционерам. То есть они создают вооружённое подполье, вооружённые отряды оппозиции, которые должны будут воевать против легитимной власти. Это совершенно безумно, учитывая, что это Латинская Америка», — заметил эксперт.

По его словам, в отношении действий против Венесуэлы и лично Мадуро в политическом истеблишменте США существует полный консенсус. К тому же этот момент очень удачно совпал с предстоящим вступлением Трампа в предвыборную кампанию на второй президентский срок.

«Можно привести в пример то, о чём неоднократно говорил Мадуро. США просто забрали у Венесуэлы деньги, на которые он мог купить продовольствие для своего народа. А вместо этого им теперь дают гуманитарную помощь. Всё это выглядит как издёвка. Здесь вопрос стоит уже не о Мадуро, а о втором сроке Трампа», — подчеркнул Суздальцев.