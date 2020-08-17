Путь в НАТО, запрет на русский язык - дежавю... Обнародована "методичка" Беломайдана

Согласно размещённому политологом Арменом Гаспаряном в Telegram-канале документу, оппозиция Белоруссии в качестве первоочередных мер предлагает выйти из Союзного государства и Евразийского Союза, а также Таможенного Союза и других интеграционных образований, где доминирует Россия.

Кроме того, в стране хотят ввести запрет на деятельность пророссийских организаций, фондов и иных структур, если они "противоречат национальным интересам". Оппозиция предлагает ввести уголовное наказание за публичные высказывания, которые оспаривают существование отдельной белорусской нации.

Следующим пунктом в документе обозначено освобождение независимых СМИ от давления и контроля со стороны государства и запрет на трансляции в Белоруссии различных программ, созданных российскими телеканалами. Их предлагается заменить пакетом от телеканалов Латвии, Литвы, Польши и Украины.

Что касается военной сферы, то речь идёт о выводе с территории страны российских военных объектов - узла связи в Вилейке и радиолокационной станции под Барановичами и переводе воспитательной работы в армии на белорусский язык.

В долгосрочных целях обозначены создание сквозной системы образования на белорусском языке от детских садов до университетов и восстановление Белорусской Автокефальной Православной Церкви как национальной альтернативы Белорусскому Экзархату Русской Православной Церкви Московского Патриархата.

И в заключение - исполнение Беларусью всех критериев членства в Европейском Союзе и НАТО, подача соответствующих заявлений на членство в этих структурах.

"Читаем внимательно и вспоминаем Украину", - коротко прокомментировал Гаспарян.