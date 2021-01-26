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Путь в Европу: в Совфеде раскрыли смысл "атак" на русский язык

26 января 2021, 15:10  •  81 • Политика
Фото: Soeren Stache/ZB/www.globallookpress.com
Киев и Кишинев взяли курс на евроинтеграцию через ущемление прав населения
В четверг власти Молдовы лишили русский язык межнационального статуса, а на Украине неделей ранее официально запретили его использование в сфере обслуживания. Таким образом государства прокладывают путь в Европу, ущемляя права русскоязычного населения своих стран, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"Сразу две атаки на русский язык на постсоветском пространстве, – прокомментировал он сложившуюся ситуацию. – По времени совпадение может и случайное, но по содержанию – явно нет".
Косачев отметил курс обоих президентов на евроинтеграцию. Причем, по его словам, на Западе будто бы поддерживают подход, предполагающий ущемление прав конкретной категории граждан. Русофобия становится системным элементом европейской политики, добавил дипломат.
По мнению Косачева, решение о языках является исключительно политическим. Так, для Молдавии это способ показать готовность разорвать многовековые связи с Россией, написал сенатор в блоге на сайте Совета Федерации.
Ранее эксперт объяснил, кому на самом деле выгодно признание русского языка в Молдове неконституционным.

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