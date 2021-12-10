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«Путь Саакашвили». Иллюзии Украины о безопасности

10 декабря 2021, 18:40  •  150 • Украина

Своей безрассудной политикой, обещаниями военной поддержки, подпиткой оружием, западный альянс фактически погрузил в затяжное кризисное состояние весь восточноевропейский регион. В первый раунд увлекательной игры «Запад нам поможет» решил сыграть тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили.

Для доморощенных западников он казался воплощением всех грез. Мишико и многие его министры получили образование на Западе. Ко всем пожеланиям старших западных партнеров они чутко прислушивались и воплощали их в жизнь. Тем более что министры и другие высшие чиновники Грузии при Саакашивли несколько лет вполне официально и цивилизованно получали зарплаты от США – за счет Американского агентства по развитию (USAID) и Фонда Сороса.


С другой же стороны, за время правления «чудо президента» государственный долг Грузии достиг рекордных на тот момент показателей в 11 млрд. долларов. Наблюдавшийся в Грузии экономический рост приносил малые дивиденды развитию страны. Отсутствие инвестиций в высокотехнологичные отрасли промышленности и инновационные технологи, игнорирование отраслей связанных с экспортом, отсутствие новых предприятий в будущем привело к высокой безработице и экономическому краху.

По данным американского Национального демократического института, 73 % населения Грузии являлись не трудоустроенными, из которых 41 % были безработными, а 25 % – пенсионерами, желающими устроиться на работу. Доля населения, занятого в сельском хозяйстве, выросла с 25 до 56%, при этом страна не стала значимым экспортером сельскохозяйственной продукции.

В то же время, грузинская армия, полностью реформированная по стандартам НАТО, под руководством американских инструкторов развязала войну в Южной Осетии и была практически полностью разгромлена. Российские подразделения совместно с южноосетинскими вооруженными формированиями вытеснили войска Грузии с территории неподконтрольной ей Осетии и остановились под столицей. К слову, при желании и Тбилиси могли бы с легкостью занять, но не было приказа.

Далее «демократ» Саакашвили установил авторитарный режим, разгоняя демонстрации несогласных водометами и слезоточивым газом, закрывая независимые СМИ и бросая оппозиционеров в тюрьмы.
Сегодня, с теми же идеями в стиле «Запад великий покажет нам истинный путь» выступает президент Украины Владимир Зеленский. Нынешняя ситуация в Украине похожа на ту, которая складывалась во время военного конфликта 2008 года с Грузией. Те же лозунги, методы и дирижеры.

Только вот после того, как российские войска разгромили грузинскую армию в 2008 году, ни Америка, ни НАТО не пришли на помощь Саакашвили. После воссоединения Крыма с Россией Запад ограничился лишь введением санкций. Урок был ясен: ни США, ни европейские союзники не готовы воевать с Россией из-за Украины или Грузии.

На сайте НАТО, в разделе который описывает отношения с Грузией, в октябре 2020 года до сих пор указано, что страна ведет подготовку к членству в Альянсе «через разработку и успешную имплементацию годовых национальных программ».

ЕС и НАТО стоит прислушаться к опытным политикам, которые, в свое время, недооценили влияние России:
«Россию нельзя унижать» — экс президент Франции Жак Ширак.

«Необходимо учитывать законные интересы безопасности Москвы» — экс канцлер Германии Ангела Меркель.

Москву больше не убаюкивают заверения в том, что НАТО не представляет опасности. Угроза окружения территории России странами Альянса, а также возможная потеря стратегической глубины – это те красные линии, сохранение которых позволяет иметь политический вес и побеждать в войнах, которых ни мало было за последнее время.

Очевидно, США, НАТО и ЕС вряд ли смогут выйти за рамки озабоченности, союзники дали обещание, которое не могут сдержать. Сегодня нет сомнений в том, что президент Байден будет сосредотачивать все стратегическое внимание на китайском фланге и не будет втягиваться в более серьезные военные обязательства в Европе или на Ближнем Востоке.

На сегодня главное сохранить мир и отговорить Украину от дальнейшей эскалации конфликта. Если Зеленский продолжит двигаться по «пути» Саакашвили, его неизбежно ждет судьба последнего. Как и у других кандидатов в НАТО, желающих быть полезными, у Украины нет реальной перспективы в ближайшем будущем присоединения к альянсу, ради чего тратятся колоссальные средства. Чего нельзя скасать о социальной сфере, а ведь простые украинцы, тоже хотят кушать и жить хорошо.

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