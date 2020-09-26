Путь "Новичка" отследили от Нукуса до Солсбери: "Швеция засветилась"

Тимошенко не верит, что блогер Алексей Навальный был отравлен боевым веществом "Новичок", поскольку в таком случае оппозиционер бы не выжил: "Боевое на то и боевое, чтобы выводить из строя наповал. Грубо говоря, как нейтронная бомба. Людей нет, а техника цела".

Эксперт также обратил внимание на то, что самого средства "Новичок", как такового, не существует.

"Это название применяется к кодификации разработок боевых отравляющих веществ, которые осуществлялись в Советском Союзе по теме "Фолиант", и никакой Вил Мирзоянов, выдающий себя за изобретателя "Новичка", отношения к ней не имел. Вил Мирзоянов - это всего лишь хроматографист, работавший в отделе противодействия охранным техническим разведкам НИИ органической химии и технологий. Его задачей была следить за тем, чтобы в сливную трубу не попало что-нибудь такое, на основании чего технические разведки противника могут установить, над чем работает фирма", - подчеркнул Тимошенко.

Военный эксперт напомнил, что когда Россия подписала договор о прекращении разработок боевых отравляющих веществ, американцы, потратив около 50 миллионов долларов, вывезли из под Нукуса (Узбекская ССР) практически всё.

"Оттуда вывезли технологические линии, технические регламенты и всю документацию на разработанные средства или на те, над которым работа шла. После чего появились патенты в американской патентной системе на боевые отравляющие вещества, точь-в-точь как разрабатывались в своё время в СССР", - рассказал Тимошенко.

Кроме того, продолжил он, американцы получили не только формулу для производства в США, но и, возможно, она оказалась у Великобритании.

"Давайте вспомним, что Солсбери совсем рядом с Портон-Дауном - это та лаборатория, где ведутся разработки боевых отравляющих веществ в Великобритании. Они же попали в Швецию, эти разработки, попали в том числе в Чехию, чехи тоже работали над этим веществом или веществами. Понятно, что раз это газ, то он хранится не в сжатом виде, как хлор, которым немцы травили французов, да и нас тоже, а это жидкость. Бинарные боевые отравляющие вещества - это две составляющих. Они относительно безвредные, а при смешении дают боевое отравляющее вещество. То есть два компонента смешиваются, образуется газ, V-газ так называемый", - объяснил Тимошенко.

Он подчеркнул, что американцы начали производить такие вещества в конце 60-х, СССР - в 70-х, но Россия уничтожила все свои запасы боевых отравляющих веществ. Американцы же, ссылаясь на отсутствие средств в бюджете, до сих пор не могут избавиться от этой "гадости".

"Нема грошей, нема. Мы это терпим. Мы об этом периодически пишем. Но никто всерьёз за эту тему не берётся. Исходя из изложенного, мы понимаем, что доступ к этой гадости, а именно к веществам, которые перечислялись в кодификации "Новичка", могли иметь США, Великобритания, Швеция, нейтральная страна, подчеркну, Чехословакия. Это только то, что звучало в прессе и не было опровергнуто, подчёркиваю, не было опровергнуто и проверяемо. А дальше получается интересно. Когда Навальный был якобы отравлен "Новичком", кто подтвердил эти пробы? Сначала засветила Германия, а потом подтвердили шведы и французы", - обратил внимание эксперт.