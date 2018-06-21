«Путь отступления»: Порошенко задумался о Ростове

• 156 • Украина

Бывший президент Украины Виктор Янукович был отстранен от власти с нарушениями. Об этом говорится в обращении действующего президента Петра Порошенко в Конституционный суд Украины.

На это обратил внимание украинский журналист Александр Дубинский. По его информации, Порошенко написал соответствующее обращение в Конституционный суд, поскольку, по его убеждению Верховная рада нарушила свои полномочия, когда принимала закон «Про лишение Януковича В. Ф. звания президента Украины».

Дубинский отмечает, что Петр Порошенко подписал этот закон № 144-VIII только 17 июня 2015 года, через 5 месяцев после его принятия и сразу после подписания, 19 июня 2015 года подал — представление в Конституционный Суд относительно конституционности Закона Украины «О лишении Януковича звания Президента Украины».

По словам Дубинского, Порошенко считает, что процедура отстранения Януковича была антиконституционной, так как для этого необходима процедура импичмента, которая в 2014 году в отношении Януковича не проводилась.

Это обращение трехлетней давности, ставшее внезапно достоянием общественности, уже стало объектом критики со стороны депутатов Верховной Рады. Так глава «Радикальной партии» Олег Ляшко считает, что президента больше всего заботит не сохранение законности, а собственная судьба.

«Зачем он это делает? Готовится разделить судьбу Януковича?», — написал тот у себя в Facebook.

Схожее мнение выдвигает и Александр Дубинский.

«Для импичмента требуется конституционное большинство в 300 голосов. Тогда как решение, аналогичное закону по лишению звания президента Януковича, можно принять простым большинством», — считает он.

— Нужно в первую очередь учитывать, что представление в Конституционный Суд относительно конституционности Закона Украины «О лишении Януковича звания Президента Украины» Порошенко внес еще в июне 2015 г., практически сразу же после того, как подписал этот закон, — отмечает политический обозреватель газеты «2000» Дмитрий Галкин.

— Какими мотивами тогда руководствовался президент Украины, сказать трудно. Власть его в то время была крайне непрочной, существовала реальная опасность того, что противники новой власти, опираясь на радикальных националистов, добьются отстранения Порошенко. Поэтому, возможно, Петром Алексеевичем двигала элементарная осторожность, желание как-то подстраховаться на случай неожиданных осложнений.

Может быть, у него была какая-то более сложная игра, и он хотел прийти к соглашению с окружением Януковича или с руководством России. В любом случае, теперь ему было бы выгодно, если бы о внесенном им представлении вообще забыли. Это, в общем-то, и произошло. Поэтому главный вопрос состоит не в том, чего добивался украинский президент, когда вносил это представление, а в том, чего хотят те, кто сегодня напоминает об этом.

— А чем тогда все закончилось?

— Конституционный суд сумел замять рассмотрение этого представления, поскольку уже осенью 2015 года, когда власть Порошенко укрепилась, оно стало совершенно неактуально.

— Вызовет ли сам факт представления негодование украинского политикума?

— Именно на это, по-видимому, и рассчитывают те, кто сегодня пытается напомнить эту историю. Точнее говоря, они пытаются шантажировать президента перспективой широкого распространения информации о том, что он в свое время был готов усомниться в законности отстранения Януковича.

Скорее всего, те, кто напоминает сегодня Порошенко о его представлении в КС, хотели бы договориться с президентом, чтобы, к примеру, принять участие в новом электоральном цикле. Судя по тем медиа, которые были задействованы в распространении этой информации, за этой кампанией стоят представители окружения Януковича, которые были вынуждены отказаться от участия в украинской политике. Возможно также, что это напоминание об этом обращении Порошенко в КС является своеобразным ответом на действия власти, направленные против Ахметова.

— Чем именно руководствовался Порошенко однозначно сказать сложно, — считает политолог Иван Лизан.

— Возможно, для прикрытия тылов на случай проигрыша на выборах, но непосредственную ответственность за «отставку» Януковича должен нести Турчинов — Порошенко к этому делу формально не имеет отношения. Да и не зависит судьба Порошенко от законов, скорее от договорённостей с США и силами внутри страны.

Скорее всего, дело в том, что сейчас зондируется вопрос с досрочными выборами, но чтобы их провести нужно уйти в отставку. Однако добровольная отставка лишает права на повторное выдвижение кандидатуры. Потому если сделать так, что «отставка» Януковича была антиконституционной, то это открывает для Порошенко поле для манёвра. И в этом случае всё будет зависеть от судей Конституционного суда. Но они смогут помочь Порошенко, к тому же их решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

— Действительно ли была нарушена конституция при отстранении Януковича? Что это меняет теперь?

— Да, была. Нельзя президента вот так взять и отправить в отставку —нужно двигаться по процедуре импичмента, но по ней бы тогда никто не пошёл бы — победители решили, что их судить не будут, да и закона об импичменте не было. К слову, даже присоединение Крыма к России с позиции украинской конституции являлось неправомерным — изменение территориальной целостности страны проводится только по итогам всеукраинского референдума.

Но свергнув президента, по Крыму уже не плачут. Нельзя самим же растоптать конституцию, а потом к ней же апеллировать.

— Если бы была проверка на незаконность отстранения Януковича? Как этим мог бы воспользоваться сам Янукович?

— Януковичу точно ничего не даст — он уже не вернётся с политического кладбища. И на Украину он не вернётся. И вряд ли какие-либо нормативно правовые акты или законы отменят. А вот факт государственного переворота будет доказан, но, опять же, виновны все, кто угодно, но не Порошенко — он президентом стал в мае, уже после переворота и перехода гражданской войны в горячую фазу.

— Сам факт этой проверки не ставит под сомнение легитимность нынешней власти?

— Ставит. Но кто её сменит-то? Зато можно будет пошантажировать Турчинова, Яценюка и всех, с кем Порошенко стоял на майдане по принципу «все нехорошие, а я — Д’Артаньян».

— Можно ли сегодня повторить с Порошенко то же, что сделали с Януковичем?

— Невозможно. Легитимность украинской власти зависит не от воли украинцев, и даже не от самих олигархов, а от воли Вашингтона. Захватить власть на Украине мог бы и Аваков, но как потом ему удерживать власть? Так что если и смутит, то только в том случае, если решение суда последуют конкретные последствия.

— С первого дня своего президентства Пётр Алексеевич осознаёт, что его каденция может закончится также, как у его предшественника, — уверен политолог Иван Мезюхо.

— Пётр Алексеевич неглупый человек и понимает, что государственный переворот, совершённый при его деятельном участии, открывает путь для дальнейших антиконституционных переворотов. Порошенко нужны личные гарантии его безопасности после президентского срока и думает он об этом с первого дня на посту главы государства.

— Какой результат могла бы дать проверка? Если бы она доказала незаконность отстранения Януковича, то что?

— Если даже будет доказана незаконность свержения Януковича, это ничего не изменит для экс-президента, да и для действующего гаранта.

— Насколько сегодня возможно неконституционное отстранение самого Порошенко. Смутит ли это кого-либо на Украине и за её пределами?

— Пока Запад не заинтересован в новом госперевороте на Украине, но для его проведения существует полный инструментарий: проплаченные Вашингтоном политики и фонды, радикалы и СМИ.

— Ляшко считает, что Порошенко готовится пойти по стопам Януковича и также будет вынужден покинуть страну. Есть ли ему куда ехать в случае чего?

— В случае насильственного отстранения от власти, Петру Порошенко некуда бежать, его нигде не ждут. В лучшем случае, его ожидает судьба Саакашвили.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники