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Путь НАТО: зачем США разворачивают на литовско-белорусской границе бронетанковый батальон

26 сентября 2019, 02:09  •  81 • В мире
На территории Литвы на ближайшие полгода будет развёрнут бронетанковый батальон армии США, сообщили в оборонном ведомстве прибалтийской республики. По словам министра обороны Раймундаса Кароблиса, присутствие американских солдат является важнейшим «фактором сдерживания» в Прибалтике. При этом дислоцироваться военный контингент будет всего в 10 км от границы с Белоруссией. Эксперты отмечают, что НАТО расценивает Минск как союзника Москвы, но сильного беспокойства размещение американских военных у границы Союзного государства вызывать не должно, все угрозы в адрес России компенсируются как зеркальными, так и асимметричными мерами.
 
Американские военнослужащие и техника во время учений в Прибалтике Flickr © U.S. Army
 

В Литву прибыл 1-й танковый батальон 9-го полка 1-й дивизии армии США. Об этом 25 сентября на своём официальном сайте сообщило литовское Минобороны. В заявлении ведомства отмечается, что американское танковое соединение будет дислоцировано около города Пабраде, который расположен в 10 км от границы с Белоруссией, до весны 2020 года. В качестве принимающей стороны Вильнюс возьмёт на себя все расходы, включая размещение военных и логистику.

Как заявил глава Минобороны Литвы Раймундас Кароблис, ранее страна неоднократно принимала подразделения войск США, но это проводилось в рамках конкретных учений. На этот раз американские войска прибывают не для международных манёвров, а для долгосрочного развёртывания.

«Мы неуклонно и терпеливо стремимся к расширению долгосрочного военного присутствия США в Литве и во всём регионе. В этом контексте развёртывание батальона Сухопутных войск США на более долгий период — прекрасная и долгожданная новость, а также результат наших усилий и инвестиций. Присутствие американских военных сил является важнейшим фактором сдерживания и будет содействовать усилиям НАТО в Балтийском регионе», — отметил Кароблис.

В составе американского батальона в Литве будет около 500 военнослужащих, 30 танков Abrams, 25 боевых машин пехоты Bradley и ещё 70 транспортных средств.  

Сухопутные силы США на ротационной основе присутствуют в странах Балтии и Восточной Европы с весны 2014 года в рамках операции «Атлантическая решимость», проводимой американской армией на восточной части территорий, охватываемых альянсом.

«Тем самым Америка демонстрирует готовность выполнять обязательства в сфере обеспечения коллективной обороны союзников по НАТО после предпринятых Россией агрессивных действий на Украине... Соединённые Штаты — стратегический партнёр Литвы и её ключевой союзник в сфере обеспечения безопасности Балтийского региона, активно способствующий реализации в странах Балтии соответствующих мер по укреплению безопасности и стабильности», — говорится также в заявлении литовского оборонного ведомства.

В поисках защитника

Напомним, в середине июля этого года министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что власти его страны хотели бы добиться размещения на своей территории постоянного военного контингента из США. Тогда в интервью американскому оборонному порталу Defense News Кароблис указал, что даже небольшое присутствие американских военных на постоянной основе в одном из государств Прибалтики «серьёзно усилит сдерживающий потенциал НАТО» в отношении России.

  • Американские танки M1 Abrams на учениях Saber Strike в Прибалтике
  • Reuters
  • © Ints Kalnins/Reuters

«Давайте начистоту: США — это самый мощный союзник, и их сдерживающее влияние нельзя сравнить с ролью других союзников. Я убеждён в том, что Россия не осмелится прощупать НАТО в том случае, если американские боевые подразделения будут находиться в трёх прибалтийских государствах на постоянной основе», — заявлял Кароблис.

Его точку зрения тогда поддержал и бывший командующий американскими Сухопутными войсками в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, который теперь является экспертом американской НКО «Центр анализа европейской политики». По его словам, необходимо развернуть в Литве подразделения ПРО и ПВО, разведки, связи и тылового обеспечения — то есть требуется создание полноценной военной инфраструктуры.

В разговоре с RT военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин напомнил, что в прибалтийских государствах давно существует ротация батальонов НАТО.

«Кроме того, в Литве, Латвии и Эстонии есть воздушная эскадрилья, которая, как правило, состоит из истребителей Panavia Tornado и Eurofighter — самолётов, приспособленных для несения американских атомных бомб», — пояснил эксперт.

Литовкин добавил, что сам факт того, что лётчики стран НАТО умеют применять эти бомбы, является грубейшим нарушением договора о нераспространении ядерного оружия. По словам эксперта, США и НАТО не соблюдают такие основные договорённости так же, как и не держат данного в начале 1990-х годов обещания не расширять альянс на восток и не дислоцировать военные соединения у границ России.   

«Американцы регулярно, как и все остальные договоры, нарушают это соглашение», — подчеркнул Литовкин. 

Кроме того, как отметил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин, размещение в Литве бронетанкового батальона армии США преследует и другую цель.   

«Политические трещины, которые сегодня формируются между США и странами Европы, заставляют американцев активизировать Североатлантический альянс, чтобы продолжить подчинять себе его экономическую, политическую, в том числе и военную, волю», — рассказал эксперт в беседе с RT. 

Балтийский плацдарм

Расширение Североатлантического альянса в Восточной Европе и Прибалтике является главным предметом споров между НАТО и Москвой. Россия напоминает, что альянс продолжает игнорировать и нарушать гарантии нерасширения, данные в своё время российской стороне как одно из условий объединения Западной и Восточной Германии в 1990 году.

Однако НАТО этим обещаниям следовать не стало — альянс начал стремительно расширять своё влияние в направлении российских границ.

  • Войска НАТО пересекают реку Неман на учениях Saber Strike в 2018 году
  • Reuters
  • © Andrius Sytas

В 2001 году администрация президента Джорджа Буша — младшего в одностороннем порядке вывела США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО), вскоре после чего Вашингтон приступил к развёртыванию таких систем в странах Восточной Европы, присоединившихся к альянсу.

В 2014 году, после событий на Украине и воссоединения Республики Крым с Россией, Вашингтон и руководство НАТО начали открыто заявлять о противостоянии РФ в Восточной Европе и Прибалтике.

В 2016 году страны альянса договорились разместить в прибалтийских государствах многонациональные батальоны, которые бы действовали на ротационной основе и управлялись из нового командного центра в Польше.

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Значительно возросла и частота проводимых Североатлантическим блоком в Прибалтике военных учений. Крупные манёвры под эгидой НАТО в 2019 году уже проходили в Эстонии и Польше, в том числе масштабные морские учения Baltops 2019.

С 23 сентября по 6 октября в Латвии проходят манёвры Silver Arrow («Серебряная стрела»), в которых принимают участие военнослужащие из Польши, Словакии, Словении, Латвии, Литвы, Эстонии и боевая группа НАТО под руководством Канады.

Ещё через несколько недель — с 28 октября по 10 ноября, в Латвии же пройдут учения Furious Axe («Яростный топор») с участием латвийских военных и дислоцированной в Эстонии боевой группы НАТО под руководством ВС Великобритании.

Как отметил Андрей Кошкин, размещение в Литве бронетанкового батальона армии США лишний раз свидетельствует о приближении американских военных к границам России в нарушение договорённостей о нерасширении. 

В свою очередь, Виктор Литовкин подчеркнул, что присутствие военных США в Литве ещё больше усилит напряжение, вызванное наращиванием американской группировки в Восточной Европе.

«Посмотрим, как Белоруссия будет реагировать на то, что в 10 км от её границы находятся американские танки и 500 американских военнослужащих, которые будут нацелены на то, чтобы совершить бросок на белорусскую землю. Безусловно, Минск лежит на пути войск НАТО к территории России», — отметил Литовкин.

НАТО и США понимают, что Белоруссия и Россия находятся в формате союзного государства, добавил Андрей Кошкин.

«Кроме того, они знают, что страны раз в два года проводят учения на полигонах РФ или Белоруссии, поэтому Минск рассматривается как надёжный союзник, партнёр России. Такой батальон из 500 человек и нескольких десятков единиц танковой техники — это довольно солидное соединение, которое в состоянии решать глубинные тактические задачи. Однако сегодня все угрозы России компенсируются как зеркальными, так и асимметричными мерами, поэтому сильного беспокойства его размещение вызывать не должно», — заключил эксперт.

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