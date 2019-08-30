Путь на Восток: началось заполнение газопровода «Сила Сибири»

Газопровод «Сила Сибири» начали заполнять природным газом. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев. По его словам, магистраль будет введена в действие уже к первому декабря. Ранее сообщалось о подключении «Силы Сибири» к одному из двух планируемых месторождений. Газопровод строился в том числе и для экспорта в Китай, договор о поставках топлива заключён на 30 лет. Эксперты считают, что реализация проекта не только поможет сотрудничеству с КНР, но и будет способствовать развитию регионов, по которым проходит газопровод.

«Газпром» начал заполнение газопровода «Сила Сибири» природным газом. Об этом сообщил на первом Нефтегазовом форуме в Якутии глава республики Айсен Николаев.

«Начинаются плановые мероприятия по вытеснению азота и наполнению полости газопровода «Сила Сибири» природным газом. Сегодня начинается заполнение газом газопровода «Сила Сибири». И первого декабря этот крупнейший в мире трубопроводный проект будет реализован», — передаёт ТАСС слова чиновника.

Николаев отметил также, что систему обслуживания, примыкающую к газопроводу, необходимо развивать. Кроме того, по его словам, скором времени планируется провести газификацию региона, в особенности его южный районов.

«Есть ещё одна задача, которую я поставил перед правительством республики и перед нашими компаниями, — это развитие газовой переработки, в первую очередь для производства газомоторного топлива. Я надеюсь, что уже к 2023 году производство это уже появится, его расширение позволит нам преодолеть зависимость от завоза топлива», — добавил глава Якутии.

«Сила Сибири», таким образом, способствует развитию регионов, рассказал RT директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

«Для регионов этот проект — это благо, это новые рабочие места, привлекаются также местные подрядные организации. Обслуживать данный газопровод тоже необходимо, поэтому это позитивный фактор и с точки занятости, и с точки зрения дохода, бюджета, развития территорий», — считает эксперт.

Кроме того, введение в строй газопровода поспособствует привлечению средств на Дальний Восток, прокомментировал ситуацию RT заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

«Естественно, приход газа в эти регионы создаст более привлекательную инвестиционную систему, — говорит Гривач, — это уже приводит к тому, что инвестируются средства в развитие газификации, газ восточносибирский — многокомпонентный, из него будет выделять и жидкие фракции, для экспорта или дальнейшей переработки».

Подготовка к запуску «Силы Сибири»

В середине августа сообщалось, что к «Силе Сибири» подключили Чаяндинское месторождение в Якутии. К залежам газа был подведён трубопровод, соединивший их с общей транспортной системой газопровода. Тогда же компания-оператор анонсировала скорое начало заполнения «Силы Сибири» газом из месторождения.

Газопровод «Сила Сибири» предназначен для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме Чаяндинского, газопровод также планируют связать с Ковыктинским месторождением в Иркутской области.

Одной из основных функций газопровода станет доставка газа в КНР. Контракт на поставки был подписан в 2014-м году между «Газпромом» и Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорацией (CNPC). Договор заключён на 30 лет, его стоимость оценивается в $400 млрд.

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В «Газпроме» отмечали, что первые поставки по газопроводу в Китай будут насчитывать 10 млн кубометров в сутки с последующим увеличением объёмов. К 2025 году «Сила Сибире» выйдет на запланированные мощности и будет поставлять в КНР 38 млрд кубометров в год, отмечала зампред правления «Газпрома» Елена Бурмистрова.

Поставки планировалось начать 20 декабря 2019 года, однако в этом феврале глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что их перенесут на первое число этого месяца. По его словам, такое решение связано с «опережением графика» строительства газопровода.

Сотрудничество с Китаем

В марте Миллер сообщил, что запуск поставок по «Силе Сибири» в 2019 году откроет «новую эру сотрудничества в энергетической сфере» Китая и России. Он добавил, что Россия в рамках контракта поставит в КНР более одного трлн кубометров газа, а также рассказал о росте российского газового экспорта.

«Для этого масштабного проекта мы создаём новые центры газодобычи. Объём импорта газа в Китай в прошлом году составил 126 миллиардов кубометров газа и увеличился по сравнению с 2017 годом на 32%. Объёмы импорта газа будут расти», — сказал тогда глава «Газпрома».

«Сила Сибири», особенно её китайское направление, является важным российским «геополитическим проектом», полагает Сергей Пикин. По его словам, Россия и дальше будет развивать это направление экспорта, чтобы расширить число партнёров по газовой торговле.

«Это направление для поставок газа трубопроводным способом. И планировалось, что это будет не последний газопровод, то есть ещё будет и продолжение. Обсуждался газопровод «Алтай». Геополитическая задача «Газпрома» в данном случае — диверсификация направлений поставок с помощью трубопроводов», — говорит эксперт.

По мнению Пикина, сотрудничество с Китаем в нефтегазовой сфере с момента подписания соглашения о поставках только усиливается. Фактически, именно строительство газопровода инициировало дальнейшее появление совместных проектов.

«Компании из Китая входят в различные наши проекты, связанные и с добычей нефти, нефтепереработкой, нефтехимией, сжиженным газом. Работа с каждым годом только усиливается, и объём товарооборота показывает положительную динамику. Инвестиции также растут в этом направлении. Поэтому, по сути, «Сила Сибири» была отправной точкой для реализации всех этих проектов», — отмечает специалист.