Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Е…ть, ты тупой, Саня» – Монтян поставила майданщика на место
"Донбасс готов вернуться в состав Украины": Шпионы сдали инсайдера за ...
Дмитрию Медведеву дали 3 месяца, чтобы подписать заявление: "Так решил дейс...
СМИ: российское эмбарго в ответ на санкции ЕС привело к протестам в Польше
Главная / Аналитика

Путь к державности лежит через образование. Мысли индийца о Китае

02 ноября 2020, 09:55  •  108 • Аналитика
© AFP 2020 / Stringer
Почему Китай сегодня вернул себе утраченный в XIX веке статус великой державы, а Индии до него еще очень далеко? Дело в разных образовательных системах, прежде всего в образовании высшем, говорит индийский публицист.
Здесь надо сразу сделать пару оговорок. Первая: Россия не похожа как на Индию, так и на Китай, и не стоит надеяться импортировать любую из образовательных моделей так, чтобы она у нас заработала. В материале из делийской газеты Pioneer, о котором речь, нам интересен разговор именно об Индии и Китае как двух державах на вершине многих мировых рейтингов, а всяческие параллели с нашими делами надо проводить осторожно.
Вторая оговорка: автор по имени Говинд Бхаттачарджи, бывший крупный правительственный чиновник, а сейчас научный работник, участвует в обострившемся споре двух наций о том, которая из них лучше и которая будет в разных смыслах лидировать в мире. В мире, где про доминирование Запада можно забыть.
Это очень тяжелый и болезненный спор двух гигантов, осложнившийся пограничным конфликтом между ними и попытками американской дипломатии натравить Индию на Китай, сделав частью все того же рушащегося Запада. Вдобавок Китай сейчас в относительно неплохой экономической форме, а Индия — в состоянии катастрофы из-за пандемии, что еще больше обостряет чувства, и именно с индийской стороны.
Тем более ценны признания индийца, что Китай очень далеко обогнал его страну по части качества высшего образования.
Понятно, что мы говорим о предмете, где точных цифровых оценок быть не может. Сравнивать образованность наций и уровень их наук тем не менее как-то надо, и приходится пользоваться теми рейтингами и показателями, которые есть. Например, цитируемость в международных научных журналах. Причем за точку отсчета выбран 1996 год. Тогда Индия по совокупности оказалась на 19-м месте в мире, по химии и молекулярным наукам — на 11-м месте, по физике — на 17-м, по социальным наукам — на 21-м. Китай же отставал почти по всем этим показателям (кроме физики) и в целом по цитируемости находился на 21-м месте в мире.
Тут сделаем маленькое отступление: есть хороший способ снизить этот самый индекс цитируемости, а именно — просто не цитировать исследователей из "неправильной" страны. Как раз сейчас российские, да и китайские ученые заметили, что их работы "вдруг" стало трудно напечатать в некоторых странах. Но в 1996 году глобальная борьба за передел мира не была столь остра.
А почему Говинд Бхаттачарджи вообще выбрал 1996 год как точку отсчета? Потому, говорит он, что начавший возвращение к нормальности еще в конце 70-х Китай в 1995 году приступил к мощной реформе образования. И вот результат: по части цитируемости на 2017 год Китай был третьим в мире, а Индия — 14-й.
Есть еще рейтинги университетов. Да, мы понимаем, кто их составляет и по каким признакам, но и здесь налицо определенная тенденция. По рейтингам британской The Times, у китайцев три из 100 лучших университетов мира, а среди тысячи лучших — 72. У Индии в эту тысячу вписались только 36, причем в первую сотню не попал никто. А ведь в 1995 году никто не воспринимал всерьез ни Пекинский университет, ни Цинхуа. То есть дело в общей динамике, даже если судьи несправедливы, процесс идет ясно в чью пользу.
Тут наш индиец начинает обижаться на свою страну. В ней нынешним правительством принята "Новая образовательная политика 2020". Но это лишь концепция, то есть общий разговор о том, как оно должно быть. Например, следует производить "хороших, умных, всесторонних творческих личностей", которые бы не зубрили набор правильных фактов, а учились думать самостоятельно. Конечно, следует — но хорошие мысли в документах надо подкреплять организационными мерами и ассигнованиями, чего пока нет.
В чем же суть китайских реформ? Вот здесь нас ждет неожиданность. Индийский автор констатирует: китайцы ввели у себя (по закону от 1998 года) американскую систему, с полной автономией университетов по части того, чему учить, кого и как принимать, — и с яростной конкуренцией этих заведений за лучших преподавателей, студентов и, соответственно, за пожертвования в свои фонды. Правда, если есть задача вывести очередной вуз в мировые рейтинги, то Пекин щедро его финансирует.
Но разве не университеты стали одним из эпицентров нынешнего ожесточенного гражданского противостояния в США? Разве не там выковывается идеология ненависти к своей стране, цветут все оттенки левацкой идеологии, которые вдобавок еще и экспортируются в вузы значительной части остального мира? Здесь нельзя не сказать, что если на выборах 3 ноября республиканцы удержат власть, то они продолжат свои пока что слабые попытки реформ этой системы.
Кстати, как раз по части идеологии пытается реформировать образование и кабинет Нарендры Моди в Индии. Именно университеты в этой стране сформировали идейную базу местных "западников", образованного класса, который уже дважды на всеобщих выборах оказывается не в почете у населения в целом. То есть и в этой стране тот же раскол общества, что в США и похожих странах, и опасные тенденции развиваются через среднее и высшее образование. Поэтому правительство Моди попыталось переломить ситуацию, отправив руководить государственными вузами не сильно опытную команду сторонников "коренных индийских ценностей". Драка идет серьезная.
Но что касается Китая, то там, во-первых, экспертное сообщество давно уже довольно свободно высказывается даже на общественно-политические темы, хотя границы своей свободы знает. А во-вторых, есть много иных наук, кроме общественных, и там без конкуренции и свободы никуда. Да хотя бы — актуальный пример — посмотрите, какие страсти кипят в медицине.
В заключение приведем цитату все того же индийского автора: "Китайцы поняли: чтобы стать великой державой и великой нацией, главное — иметь хорошую систему образования". К этому можно добавить, что речь о двух древних цивилизациях, которые стоят у истоков мировой науки. Например, десять пальцев на руках у всех людей, но мы пользуемся именно индийской десятичной системой счета. Два этих великих народа ценят знания и культуру как никто другой, и следить за их спорами на данную тему очень полезно.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



108
Источник
Похожие новости
01 ноября 2020, 07:20
Ад в раю: как вода и земля стерли Лиссабон в порошок
01 ноября 2020, 09:10
Украина наращивает свою ядерную мощь
30 октября 2020, 04:00
Причуды русской истории: как дарованная Николаем II свобода стала бедой
01 ноября 2020, 11:55
Коллапс региональной медицины в разгар пандемии – глупость, халатность или коррупция?
31 октября 2020, 04:45
"Осиротевший" Мавзолей: как Сталина в землю закапывали
30 октября 2020, 10:25
Трамп не сумел задавить врага Америки: Байден сделает это по-настоящему
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 ноября 2020, 01:40
Оскандалившийся с элитной квартирой за 230 млн министр может лишиться должности - ист...
02 ноября 2020, 05:20
"Эрдоган-то поперхнётся. Но...": Михеев просчитал нависшую над Россией туре...
02 ноября 2020, 03:30
Раскрыта тайна записки для Путина: Что было в "послании" президенту по звон...
02 ноября 2020, 03:30
Выборы в Молдове: во второй тур выходят Додон и Санду
02 ноября 2020, 05:20
Приказ "рубить головы". За каждую - $100: Пленный сириец дал ценник для вою...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 ноября 2020, 17:25
США пойдут войной на Россию и будут уничтожены: Американский офицер о плане ликвидации
31 октября 2020, 18:30
"Самим не хватает!" Регионы послали Зеленского (Ростислав Ищенко)
31 октября 2020, 00:10
Путин отменил приватизацию Чубайса? Президент намекнул на контрреформу
01 ноября 2020, 08:15
Дмитрию Медведеву дали 3 месяца, чтобы подписать заявление: "Так решил действующий президент"
28 октября 2020, 08:55
Эрдоган сам позвонил Путину после удара ВКС России и выслушал требования русских
27 октября 2020, 20:05
«Сепарня, москальня, русня». Галичане в ужасе от итогов местных выборов
27 октября 2020, 06:20
Признание террориста: Кто отдал приказ устроить нападение в Хабаровске
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.