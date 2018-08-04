Путь домой: Россия ждёт от международного сообщества содействия в возвращении беженцев в Сирию

Международные организации и участники мирных переговоров в Женеве должны подключиться к работе по возвращению беженцев в Сирию. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он также отметил, что, согласно данным ООН, около 890 тыс. сирийцев могут вернуться на родину. О готовности оказать помощь в восстановлении инфраструктуры САР уже заявила Япония. Эксперты полагают, что многие государства, в особенности европейские, заинтересованы в прекращении конфликта в арабской республике. В то же время из-за политических разногласий ряд западных стран, по мнению аналитиков, не захотят поддерживать инициативы Москвы.

Россия ожидает от международного сообщества содействия в работе по возвращению беженцев в Сирийскую Арабскую Республику. Об этом заявил Михаил Мизинцев.

«Для сохранения высоких темпов решения гуманитарных вопросов и скорейшего возвращения беженцев на родину ждём от международных организаций, ООН и стран — участниц переговоров в женевском формате активного подключения к проводимой работе», — сказал Мизинцев на заседании российского межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев в САР.

При этом он отметил, что пока международное сообщество проявляет недостаточную активность в вопросах оказания всесторонней помощи Сирии. Однако из этого ряда выбиваются некоторые страны, в частности Япония, которая последовала примеру Франции. Так, в Токио предложили помощь в разминировании и восстановлении инфраструктуры в бывших зонах деэскалации в Восточной Гуте и Хомсе. Кроме того, японская сторона готова построить или восстановить сирийские школы и больницы.

«Но японское руководство выражает готовность к реализации и более крупных проектов», — добавил Мизинцев.

В свою очередь, в российском МИД сообщили о готовности ООН к сотрудничеству по вопросу возвращения беженцев. Об этом стало известно по итогам встречи постпреда РФ при всемирной организации Геннадия Гатилова с заместителем верховного комиссара ООН по делам беженцев Келли Клеменс.

«Однако практические меры обставляются условиями, а именно необходимостью стабилизации обстановки в Сирии, восстановления прав на землю и недвижимость, бесперебойного гуманитарного доступа к возвращающимся сирийцам, информирования возвращающихся беженцев о ситуации в Сирии в целом», — пояснил представитель МИД России Николай Бурцев.

Дипломат также добавил, что ряд европейских стран, среди которых Болгария, Словения и Чехия, намерены участвовать в консультациях по вопросу сирийских беженцев в формате Россия — ЕС.

Возвращение сирийцев на родину

Михаил Мизинцев также заметил, что около 900 тыс. сирийских граждан могут вернуться на родину в ближайшие месяцы. При этом он добавил, что процедура возвращения беженцев должна носить исключительно добровольный характер и проходить в условиях безопасности.

«В ближайшие месяцы, согласно данным Управления по координации гуманитарных вопросов секретариата ООН, прогнозируется возвращение в Сирию порядка 890 тыс. мирных граждан», — заметил Мизинцев.

Кроме того, к настоящему моменту известно о работе, проводимой властями Иордании и Ливана по этому вопросу. Так, в Ливане в региональные центры поступило порядка 10 тыс., а в Иордании — свыше 200 тыс. заявок от граждан Сирии, которые сообщили о желании вернуться на родину.

Вдобавок в оборонном ведомстве сообщили о завершении формирования сирийского межведомственного координационного штаба по содействию возвращению беженцев. По словам Мизинцева, со следующей недели планируется организация совместных заседаний Москвы и Дамаска в режиме видео-конференц-связи.

Напомним, что 18 июля Минобороны совместно с МИД России создали в Сирии межведомственный центр приёма, распределения и возвращения беженцев.

Российские военнослужащие раздают гуманитарную помощь в сирийской провинции Кунейтра

РИА Новости

© Михаил Алаеддин

«США поддерживают тлеющий конфликт»

Возглавляемый Россией процесс по возвращению беженцев в Сирию говорит о том, что практически вся территория страны освобождена от боевиков «Исламского государства»* и «Джабхат ан-Нусры»**. Об этом заявил директор Института стратегического планирования Александр Гусев. Кроме того, он отметил, что практически полностью освобождена граница между Сирией и Иорданией.

«Позиция, которая озвучена Москвой, заключается в том, чтобы страна, которая с 2011 года находится в состоянии гражданской войны, обрела мир. Возвращение людей к местам постоянного проживания является составной частью общей гуманитарной акции, которую проводит РФ», — заметил Гусев в беседе с RT.

По его словам, западные державы поддерживают эту инициативу, поскольку Европа столкнулась с большим потоком беженцев, в том числе из Сирии. При этом Соединённые Штаты, по его словам, лишь заявляют о содействии, но на деле их позиция не изменилась — они по-прежнему пытаются свергнуть режим Асада.

«Основная часть мирового сообщества желает возвращения беженцев к местам их постоянного проживания и прекращения кровопролитной гражданской войны, но этого не желают власти США, они не форсируют события. Для них очень важно поддерживать этот уже тлеющий конфликт в Сирии, поскольку Вашингтон преследует одну цель — освободиться от Башара Асада и поставить марионеточное правительство», — пояснил эксперт.

Он также высказал мнение о возможности возникновения новых очагов нестабильности на Ближнем Востоке. Это обусловлено политикой, проводимой Вашингтоном.

«Достаточно серьёзный конфликт может возникнуть в Иране. В последнее время Вашингтон концентрирует повышенное внимание на иранской ядерной программе. Это чревато большими катаклизмами на Ближнем Востоке, но Сирия должна обрести мир и вернуть людей к местам их постоянного жительства», — заключил аналитик.

По мнению эксперта Института Ближнего Востока Сергея Балмасова, вопрос возвращения вынужденных переселенцев из Сирии слишком политизирован и из-за этого ряд западных стран могут не захотеть координироваться в этом вопросе с РФ.

«Вряд ли они захотят следовать в кильватере российских усилий. Хотя, казалось бы, той же Европе это максимально выгодно, чтобы освободиться от этого бремени, но по традиции над всем господствует политика. На Западе до сих пор не изменилось негативное отношение к Асаду. А любое одобряющее действие будет свидетельствовать о поддержке действующей власти в Дамаске», — заявил Балмасов в беседе с RT.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.