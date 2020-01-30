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Путь будет только один: Россия блокирует железнодорожное сообщение с Китаем

30 января 2020, 13:39  •  5 • Политика
Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем из-за нового коронавируса. Планируется сохранить лишь маршрут Москва - Пекин и Пекин - Москва, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
По решению оперативного штаба, с пятницы 31 января Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем из-за вспышки нового коронавируса. Такой информацией поделилась вице-премьер Татьяна Голикова.
Таким образом, у Минтранса и Министерства иностранных дел появится немного времени, чтобы оценить ситуацию с количеством граждан, которые возвращаются из Китая в Россию. Как только это будет сделано, оперативный штаб вновь соберётся на заседание.
По решению оперативного штаба, с ноля часов с четверга на пятницу, 31 января, ограничиваем железнодорожное движение, - уточнила Голикова.
Она добавила, что для предотвращения завоза и распространения новой инфекции в пяти регионах России до марта продлят временное закрытие пунктов пропуска на границе с Китаем. Кроме того, российским вузам рекомендовано продлить каникулы для китайских студентов.
Напомним, что из-за стремительного распространения нового коронавируса, вспышка которого произошла в китайском городе Ухане, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в четверг 30 января проведёт заседание чрезвычайного комитета. На нём будет решаться вопрос об объявлении глобального режима чрезвычайной ситуации.

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