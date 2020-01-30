Путь будет только один: Россия блокирует железнодорожное сообщение с Китаем

По решению оперативного штаба, с пятницы 31 января Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем из-за вспышки нового коронавируса. Такой информацией поделилась вице-премьер Татьяна Голикова.

Таким образом, у Минтранса и Министерства иностранных дел появится немного времени, чтобы оценить ситуацию с количеством граждан, которые возвращаются из Китая в Россию. Как только это будет сделано, оперативный штаб вновь соберётся на заседание.

По решению оперативного штаба, с ноля часов с четверга на пятницу, 31 января, ограничиваем железнодорожное движение, - уточнила Голикова.

Она добавила, что для предотвращения завоза и распространения новой инфекции в пяти регионах России до марта продлят временное закрытие пунктов пропуска на границе с Китаем. Кроме того, российским вузам рекомендовано продлить каникулы для китайских студентов.

Напомним, что из-за стремительного распространения нового коронавируса, вспышка которого произошла в китайском городе Ухане, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в четверг 30 января проведёт заседание чрезвычайного комитета. На нём будет решаться вопрос об объявлении глобального режима чрезвычайной ситуации.