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Пустышка, интересная ЦРУ: Клинцевич о "побеге" внука Назарбаева в Великобританию

13 февраля 2020, 22:09  •  106 • Политика
Сенатор Франц Клинцевич прокомментировал "побег" внука Нурсултана Назарбаева в Великобританию, указав на то, что при проверке информация от молодого человека окажется пустышкой, интересной только ЦРУ.
Западные спецслужбы заинтересованы в получении информации от внука первого президента Казахстана Айсултана Назарбаева, однако ничего полезного они не смогут получить. Об этом РИА ФАН заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.
Ранее стало известно о том, что Назарбаев-младший попросил политического убежища в Великобритании. Молодой человек рассказал о давлении со стороны семьи, а также поведал о наличии данных о "коррупции" между властями России и Казахстана. До этого он пытался совершить суицид, употреблял наркотики, а также получил условный срок за нападение на полицейского в Лондоне.
Комментируя ситуацию, Клинцевич не исключил, что за скандалом стоят американские спецслужбы (ЦРУ), заинтересованные в таких данных. Но он сомневается в том, что внук Нурсултана Назарбаева действительно может что-то знать.
"Практика показывает, что зачастую всё это бывает пустышкой или очень натянутой историей", - сказал сенатор.

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