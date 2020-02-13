Пустышка, интересная ЦРУ: Клинцевич о "побеге" внука Назарбаева в Великобританию

Западные спецслужбы заинтересованы в получении информации от внука первого президента Казахстана Айсултана Назарбаева, однако ничего полезного они не смогут получить. Об этом РИА ФАН заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Ранее стало известно о том, что Назарбаев-младший попросил политического убежища в Великобритании. Молодой человек рассказал о давлении со стороны семьи, а также поведал о наличии данных о "коррупции" между властями России и Казахстана. До этого он пытался совершить суицид, употреблял наркотики, а также получил условный срок за нападение на полицейского в Лондоне.

Комментируя ситуацию, Клинцевич не исключил, что за скандалом стоят американские спецслужбы (ЦРУ), заинтересованные в таких данных. Но он сомневается в том, что внук Нурсултана Назарбаева действительно может что-то знать.

"Практика показывает, что зачастую всё это бывает пустышкой или очень натянутой историей", - сказал сенатор.