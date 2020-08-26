Пустые залы: премьера ко Дню Независимости патриотического фильма о войне в Донбассе «Схидняк» сорвана

На Украине пустовали кинотеатры, предлагавшие на День Независимости патриотические фильмы о войне в Донбассе. Так, на разрекламированную премьеру «Схидняк» с Богданом Бенюком в главной роли в городах Никополь и Покровск Днепропетровской области не пришел ни один зритель.Фото пустых залов обнародовал в соцсети владелец кинотеатров Антон Гончаров.«Уважаемые ценители украинского кино — это к вам! На фотографиях ниже два зала моих кинотеатров. 184 места в Покрове, и 65 мест в Никополе. На фото время сразу после 16:30 — именно в это время должен быть сеанс фильма "Схидняк". 24 августа, День независимости, выходной», — написал он.«На махновских Вольных территориях, в городах Никополь и Покровск хозяин кинотеатров запостил фото пустых залов. На премьеру патриотического фильма «Схидняк» в выходной День Независимости не пришел ни один зритель. Можно до упаду трепаться по ТВ о войне до победного конца, но голосование гривной ясно показывает, что даже украинцы глубинки, исконных земель Запорожской Сечи не видят героизма в бессмысленной бойне на Донбассе. И что махновцы – не бандеровцы», — прокомментировал провал картины лидер украинских анархистов Вячеслав Азаров на своей странице в Facebook.«Вся военная динамика населения сходит на нет: олигархи своей жадностью, ужасными социальными реформами и лицемерием дискредитировали само явление патриотизма. И с каждым годом тема войны среди украинцев будет слабеть и слабеть в своей актуальности», — считает киевский психолог Данил Протас.