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Пустые угрозы: "Северный поток - 2" спасут немецкие законы
08 сентября 2020, 14:25 • 41 • Политика
Власти ФРГ не имеют отношения к строящемуся газопроводу
Угрозы правительства Германии запретить строительство "Северного потока – 2" – это пустая болтовня. Российский проект защищен немецким законодательством. На это указал политолог Александр Сосновский.
Он напомнил о действующем в ФРГ Законе о внешней торговле. В нем говорится, что государство не имеет права вмешиваться в дела свободного рынка по политическим мотивам. В проекте "Северный поток – 2" участвуют частные компании, решать за них Берлин не может, подчеркнул Сосновский в своем телеграм-канале.
"Для отказа (от "СП – 2" – прим.ред.) необходимо нарушить закон либо изменить его", – отметил политолог.
Об этом же говорили и немецкие эксперты. "Федеральное правительство не является ни строителем, ни оператором балтийского трубопровода. Инвесторы – частные компании", – написано в статье издания Тagesschau.de. В ней указывается, что Берлин может остановить строительство, только если докажет вред, который газопровод нанесет национальным интересам. Но это будет очень сложно обосновать с юридической точки зрения.
Ранее против санкций, затрагивающих "Северный поток – 2", высказался министр экономики Германии Петер Альтмайер, передает "Царьград".
Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила, что против России могут быть введены санкции из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Меры могут затронуть, в том числе, проект "Северный поток – 2". В бундестаге такую позицию канцлера раскритиковали.
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