Пустые угрозы: Как США не смогли обнулить экспорт иранской нефти

Автор:

Кучер Егор

С мая 2019 года США ввели полное нефтяное эмбарго в отношении Ирана. До этого момента запрет на покупку нефти был неполным: Соединённые Штаты пообещали не санкционировать компании из Греции, Италии, Тайваня, Китая, Индии, Южной Кореи, Турции и Японии. Однако вот уже три месяца все покупатели иранской нефти рискуют попасть под так называемые вторичные санкции со стороны Вашингтона.

Санкции уже серьёзно сказались на экономике Ирана: с мая по ноябрь курс риала обвалился на 70%, растёт инфляция, а Тегеран ищет пути обхода американских санкций. Неудивительно, что представители Исламской республики пытаются расширить торговлю с Китаем, Индией, Россией и Турцией.

Отметим, что Европа в большинстве не поддержала выход США из Совместного плана действий (СВПД), или ядерной сделки по Ирану, которая была заключена ещё при администрации Барака Обамы. Европе нужна иранская нефть, а Вашингтону — не покупающая её Европа. Но ЕС в начале 2019 года создал механизм обхода санкций — INSTEX SAS (Instrument for Supporting Trade Exchanges, Инструмент поддержки торговых взаимоотношений).

Этот механизм пока работает в гуманитарной сфере и не распространяется на нефть, но Иран, похоже, нашёл выход из ситуации, чем теперь вызывает новое раздражение Вашингтона.

Иран пошёл в обход

Как сообщила 3 августа The New York Times после собственного расследования, в течение последних трёх месяцев Китай и ряд других стран беспрепятственно получают поставки иранской нефти вопреки санкциям со стороны США.

По крайней мере 12 гружённых нефтью иранских танкеров доставляют её через в Азию и Средиземное море со 2 мая. Как минимум шесть из них разгрузились в портах Китая. Остальные ушли в Средиземноморье через Суэцкий канал. Аналитики считают, что они могли идти в Турцию или Сирию,

— сообщает издание в инфографике, показывающей движение иранских танкеров.

Иранский танкер Atlantas с двумя миллионами баррелей нефти. Фото: www.globallookpress.com

Всего со 2 мая эти танкеры успели совершить более 70 рейсов, считает The New York Times. Издание также прилагает к материалу спутниковые снимки, сделанные аппаратами компании Planet Labs. На них видны места стоянок иранских танкеров Humanity, Horse, Salina и Sevin в портах Китая.

Газета утверждает, что сведения достоверны, так как они были предоставлены двумя службами слежения за судами: MarineTraffic и Refinitiv, не считая снимков Planet Labs, которые проанализировали два эксперта в области судоходства и энергетики.

Движение иранских танкеров всё больше приобретает политическое, а не экономическое значение. Так, госсекретарь США Майк Помпео в конце июля в интервью BloombergTV заявил, что США хорошо осведомлены о маршрутах движения танкеров Ирана.

У нас есть довольно неплохие сведения о том, куда идут эти суда. Везде, где мы обнаружим нарушения, мы будем делать всё возможное, чтобы обеспечить полное и тщательное соблюдение (санкций — прим. Царьград),

— сказал Помпео.

Однако иранская тема становится и элементом политической борьбы в США, так как республиканские «ястребы» настаивают на наказании тех стран, кто ослушался США по санкциям.

Хотя я рад, что администрация США санкционировала ряд китайских контрагентов, она должна ввести более строгие меры, чтобы не допустить нарушения режима санкций компаниями из Китая и других стран. Иранский режим неприкрыто направил в Китай миллионы баррелей нефти,

— посетовал республиканец Марко Рубио.

Политический вопрос

Уже сейчас очевидно самое главное: блокировка иранской нефти не удалась. Даже без спутниковых и иных подтверждений маршрутов движения танкеров очевидно, что Китай, Индия и Турция не хотят и не будут соблюдать санкции США даже при наличии официальных заявлений об обратном. Закупки просто продолжаются за спиной у Вашингтона.

Народный банк Китая. Фото: www.globallookpress.com

Республиканцы предлагают ввиду нарушения санкций наказать Народный банк Китая и китайские банки, участвующие в сделках с Ираном. США могли бы принять запретительные меры против китайского энергетического гиганта Sinopec после того, как 22 июля Помпео объявил о санкциях против китайского государственного предприятия Zhuhai Zhenrong и его руководителя Ли Юмина за «нарушение санкций США против нефтяного сектора Ирана». Но решиться на это Соединённые Штаты пока не могут.

Наложение санкций на банки или Sinopec имело бы далеко идущие последствия для мировой торговли и углубило бы пропасть между Вашингтоном и Пекином,

— пишет в этой связи The New York Times.

Китай публично встал на сторону Ирана и призвал США не лезть в торговые связи, которые не имеют никакого отношения к Вашингтону. В частности, представитель МИД Китая Гэн Шуан заявил 19 июля, что кампания «максимального давления» администрации Трампа на Тегеран является «коренной причиной нынешней напряжённости» в отношениях с Ираном, и что Вашингтон должен «изменить своё поведение».

До отмены исключений со стороны США 2 мая Китай импортировал 500 тыс. баррелей иранской нефти в день. В прошлом месяце импорт Китая сократился примерно до 360 тыс. баррелей в день, сказал американскому изданию Рейд Айнсон, представитель компании Kpler, следящей за прозрачностью на энергетическом рынке.

Он сообщил, что в апреле 2018 года Иран экспортировал 2,5 млн баррелей нефти в день. Год спустя эта цифра составила 1 млн. А в июне, после отмены исключений для восьми стран, суда в иранских портах загружали около 500 тыс. баррелей в день.

Санкции без смысла

Между тем другие страны уже начинают давить на администрацию Трампа. Так, Турция публично заявила о поддержке американских санкций, но на самом деле продолжила закупки. Премьер Японии Синдзо Абэ на встрече с президентом Ирана Хасаном Рухани в июне сказал, что «Япония заинтересована в закупках иранской нефти».

Продолжающиеся поставки нефти подчёркивают трудности, с которыми столкнулась администрация Трампа при выполнении санкций, призванных свести экспорт иранской нефти к нулю. Администрация Обамы работала с Китаем, Россией и тремя европейскими союзниками над соглашением 2015 года, направленным на ограничение способности Ирана осуществлять ядерную программу. Решение президента Трампа отказаться от сделки и ввести санкции было отвергнуто этими странами,

— напоминает The New York Times.

Издание также приводит слова экс-сотрудника Белого дома и Госдепа Ричарда Непью. В 2015 году он занимался разработкой санкций против Ирана.

— сказал он.

Каков вывод из того, что происходит? Односторонние санкции против иранской нефти противозаконны. И это понимают многие страны, которые не хотят разрывать свои собственные суверенные торговые связи с Ираном из-за прихоти Вашингтона.

Не стоит забывать и о международном праве. В нём нет никаких положений о запрете на покупку иранской нефти, а это значит, что ни одно государство, включая сам Иран, ничего не нарушило. Поэтому попытка США довести ситуацию до международного осуждения обречена на провал, так как просто не найдёт поддержки. Вашингтон может наказать санкциями ряд компаний, но едва ли будет накладывать ограничения на целый десяток стран, их Центробанки, энергетические госкомпании.

Для США такая модель поведения с Ираном — это путь к экономической и политической самоизоляции.