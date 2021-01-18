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Пустые слова: Зеленский обвел Меркель вокруг пальца

18 января 2021, 11:55  •  172 • Политика
Ангела Меркель и Владимир Зеленский. Фото: Wolfgang Kumm/dpa/www.globallookpress.com
Президент Украины пообщался с немецким канцлером по телефону
Украинские СМИ обратили внимание на то, что Владимир Зеленский обманул Ангелу Меркель. Он рассказал о якобы выполненных Киевом требований, выдвинутых на встрече лидеров "нормандской четверки" в декабре 2019 года в Париже.
Президент Украины общался с немецким канцлером по телефону 15 января. Беседа касалась ситуации на востоке Незалежной. Руководители двух стран решили совместно активизировать работу в "нормандском формате" для реализации Минских договоренностей, сообщили в правительстве Германии.
Все, о чем доложил Зеленский, на самом деле представляет собой лишь пустые слова, не подкрепленные реальными действиями. Реализацию соглашений тормозит тот факт, что Киев еще даже не приступал к выполнению их политической части. Тем самым Украина "продолжает отталкивать от себя ДНР и ЛНР", отметил полномочный представитель России в Контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.
Никаких положительных результатов не дала и состоявшаяся на прошлой неделе встреча советников лидеров "нормандской четверки". Окончательных решений не было достигнуто ни по одному пункту, рассказал представлявший на этой встрече Россию заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, напоминает издание "Украина.ру".
Добрую волю проявили только самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. Они решили передать Киеву некоторых удерживаемых граждан Украины, воспользовавшись посредничеством главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Как сказано в совместном заявлении полпредов ДНР и ЛНР на Минских переговорах, это будут люди, которые не участвовали в вооруженных действиях против двух республик, и те, что, вернувшись в Незалежную, не смогут нанести вред Донбассу и его жителям, – женщины, пенсионеры и страдающие тяжелыми болезнями.
Кроме того, Владислав Дейнего и Наталья Никонорова назвали обманом слова Зеленского о соблюдении ВСУ режима прекращения огня. И возмутились тем, что это вранье президент Украины допускает в сообщениях не только к жителям своей страны, но и в разговорах с лидерами государств-гарантов Минских договоренностей.
Ранее один из украинских политиков назвал причину требуемого Киевом расширения "нормандского формата" по Донбассу за счет США и Великобритании. По его словам, Украине это нужно для отказа от обязательств по Минским соглашениям.

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