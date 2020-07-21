Пустые полки позднего СССР: как власть сама организовала дефицит • 123 • Аналитика

Конец 1980-х годов в Советском Союзе ознаменовался ростом дефицита товаров народного потребления. Человеку, не заставшему то время, сложно поверить в пустые полки магазинов и невозможность достать самые банальные продукты питания.





Политика Горбачева и правовые предпосылки дефицита

Все началось с объявленной молодым генсеком ЦК КПСС Михаилом Сергеевичем Горбачевым «перестройки», которая сопровождалась принятием целого ряда ошибочных и крайне вредных по своим последствиям управленческих решений. С 1 января 1987 года отменялась государственная внешнеторговая монополия. Поскольку многие товары народного потребления в Советском Союзе были дешевы, их экспорт за рубеж был поставлен на поток. Одновременно в СССР хлынули импортные товары, которые продавались здесь по высоким для советского потребителя ценам.



Власть фактически не реагировала на происходящее, поскольку оно укладывалось в странные представления о постепенной экономической либерализации. Фактически при полном попустительстве советского руководства продолжился вывоз товаров народного потребления за рубеж в огромных масштабах, что привело к нехватке данных товаров на внутреннем рынке.



Конечно, определенные виды товаров считались дефицитными и задолго до начала перестройки. Имела место и спекуляция со стороны работников торговли или иных граждан, имевших в силу профессии или наличия личных связей доступ к дефицитным товарам. Но такую ситуацию, которая сложилась на рубеже 1980-х – 1990-х годов, было сложно себе представить. Дефицит товаров был обусловлен еще и тем, что вскоре советское руководство создало для него прекрасные условия, приняв знаменитый закон, разрешивший деятельность кооперативов – производственных и торговых.



Нормативно-правовую базу рыночных преобразований в позднем СССР составил, в первую очередь, Закон «О кооперации в СССР», принятый 26 мая 1988 года. В соответствии с данным законом, произошла легализация любой не запрещенной деятельности. Кооперативы получили право осуществления торговой деятельности, использования наемного труда. В результате предприимчивые граждане сразу же приступили к созданию кооперативов, при этом деятельность кооперативов плохо контролировалась государством: в тот период его заместили коррумпированные силовики и криминальные структуры, которые брали свою долю за покровительство,

- рассказывает юрист Андрей Лисов.



Налоги, разумеется, никто не платил, товары с заводов и фабрик реализовывались через кооперативы, в обход государства, и советская экономика все глубже погружалась в ту трясину, куда ее своими непродуманными реформами загоняло руководство страны. Вместо «социализма с человеческим лицом», о котором рассуждал Михаил Горбачев, формировался абсолютно хаотичный и практически не контролируемый государством рынок.



Разрушение советской экономики направлялось сверху

Естественно, что такая ситуация неизбежно влекла за собой сокращение поставок товаров внутреннему потребителю. Особенно пострадала от нарушения централизованной системы производства и торговли советская «глубинка»: если в крупных городах, а также городах союзного значения вроде Севастополя дефицит еще не был столь масштабным, то в городах областного, районного значения, не говоря уже о сельской местности, многие товары найти было просто невозможно.



К этому прибавилось прекращение централизованных поставок определенных товаров из национальных республик, в которых усилились сепаратистские тенденции. Понятно, что всё происходящее, хотя и носило несколько хаотичный характер, направлялось и поддерживалось сверху, самыми высшими представителями советской власти, встречая безмолвие правоохранительных органов и органов государственной безопасности.





Закономерной кульминацией дефицита уже после распада Советского Союза стали пустые полки в канун нового 1992 года. Поскольку со 2 января 1992 года руководство России собралось освободить розничные цены, товар был частью спрятан магазинами, частью раскуплен спекулянтами, которые уже прекрасно понимали, что спустя считанные дни начнут продавать его совсем по другим ценам. Многие постсоветские нувориши закладывали фундамент своих баснословных состояний именно в те несколько последних лет существования советского государства.



Последствия действий советского руководства во второй половине 1980- х годов ещё очень долго «аукались» постсоветской России. Многие проблемы, с которыми наша страна не может разобраться до сих пор, уходят своими корнями именно в тот период отечественной истории. Конец 1980-х годов в Советском Союзе ознаменовался ростом дефицита товаров народного потребления. Человеку, не заставшему то время, сложно поверить в пустые полки магазинов и невозможность достать самые банальные продукты питания.Все началось с объявленной молодым генсеком ЦК КПСС Михаилом Сергеевичем Горбачевым «перестройки», которая сопровождалась принятием целого ряда ошибочных и крайне вредных по своим последствиям управленческих решений. С 1 января 1987 года отменялась государственная внешнеторговая монополия. Поскольку многие товары народного потребления в Советском Союзе были дешевы, их экспорт за рубеж был поставлен на поток. Одновременно в СССР хлынули импортные товары, которые продавались здесь по высоким для советского потребителя ценам.Власть фактически не реагировала на происходящее, поскольку оно укладывалось в странные представления о постепенной экономической либерализации. Фактически при полном попустительстве советского руководства продолжился вывоз товаров народного потребления за рубеж в огромных масштабах, что привело к нехватке данных товаров на внутреннем рынке.Конечно, определенные виды товаров считались дефицитными и задолго до начала перестройки. Имела место и спекуляция со стороны работников торговли или иных граждан, имевших в силу профессии или наличия личных связей доступ к дефицитным товарам. Но такую ситуацию, которая сложилась на рубеже 1980-х – 1990-х годов, было сложно себе представить. Дефицит товаров был обусловлен еще и тем, что вскоре советское руководство создало для него прекрасные условия, приняв знаменитый закон, разрешивший деятельность кооперативов – производственных и торговых.- рассказывает юрист Андрей Лисов.Налоги, разумеется, никто не платил, товары с заводов и фабрик реализовывались через кооперативы, в обход государства, и советская экономика все глубже погружалась в ту трясину, куда ее своими непродуманными реформами загоняло руководство страны. Вместо «социализма с человеческим лицом», о котором рассуждал Михаил Горбачев, формировался абсолютно хаотичный и практически не контролируемый государством рынок.Естественно, что такая ситуация неизбежно влекла за собой сокращение поставок товаров внутреннему потребителю. Особенно пострадала от нарушения централизованной системы производства и торговли советская «глубинка»: если в крупных городах, а также городах союзного значения вроде Севастополя дефицит еще не был столь масштабным, то в городах областного, районного значения, не говоря уже о сельской местности, многие товары найти было просто невозможно.К этому прибавилось прекращение централизованных поставок определенных товаров из национальных республик, в которых усилились сепаратистские тенденции. Понятно, что всё происходящее, хотя и носило несколько хаотичный характер, направлялось и поддерживалось сверху, самыми высшими представителями советской власти, встречая безмолвие правоохранительных органов и органов государственной безопасности.Закономерной кульминацией дефицита уже после распада Советского Союза стали пустые полки в канун нового 1992 года. Поскольку со 2 января 1992 года руководство России собралось освободить розничные цены, товар был частью спрятан магазинами, частью раскуплен спекулянтами, которые уже прекрасно понимали, что спустя считанные дни начнут продавать его совсем по другим ценам. Многие постсоветские нувориши закладывали фундамент своих баснословных состояний именно в те несколько последних лет существования советского государства.Последствия действий советского руководства во второй половине 1980- х годов ещё очень долго «аукались» постсоветской России. Многие проблемы, с которыми наша страна не может разобраться до сих пор, уходят своими корнями именно в тот период отечественной истории. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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