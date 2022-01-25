Пустые мечтания Запада. Ему нужна Россия против Китая • 178 • Аналитика © AP Photo / Darko Vojinovic Чем ближе визит Путина в Пекин, тем выше градус алармистского абсурда, производимого англосаксами. Причем все соотнесено с украинской темой: ее раскрутили уже до такого уровня, что абсолютно все подается в привязке к ней. Даже такая важнейшая для Запада тема, как российско-китайские отношения. Их тоже пытаются атаковать с украинского ракурса. Получается, впрочем, не просто неудачно: результат будет прямо противоположен желаемому. Все уже слышали про вброс о том, что Си Цзиньпин просил Путина не нападать на Украину во время Олимпиады? Отличился американский Bloomberg. В статье "Войной на Украине Путин может разрушить олимпийскую мечту Си" со ссылкой на "одного работающего в Пекине дипломата, который попросил не называть его имя", сообщивший: "возможно, что Си в ходе недавнего разговора с Путиным попросил его не начинать вторжение на Украину во время Игр". Не надо портить мне праздник, а то ведь, как напоминает Bloomberg, "Путин и Китай уже видели такое раньше": "Российская война с Грузией началась как раз в день открытия летней Олимпиады в Пекине, вызвав головную боль у китайского руководства. Из-за этого Путин был вынужден немедленно отправиться домой, чтобы руководить военными действиями. Спустя несколько дней после того, как Путин провел церемонию закрытия зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, потратив на них рекордную сумму в 50 миллиардов долларов, российские войска начали операцию по захвату украинского Крыма". Ну то есть у русских традиция такая — олимпийская экспансия. Конечно, это уже не новый тезис англосаксонских СМИ, но тут целью выступали российско-китайские отношения. Намутить, посеять сомнения, навести тень — недаром главная рекомендация по противодействию российско-китайскому альянсу состоит в том, чтобы пытаться расширить любые трещины между Москвой и Пекином. Получается? Нет, в данном случае и в России, и в Китае отреагировали жестко: российский МИД назвал публикацию "информационной спецоперацией соответствующих американских служб", а китайский — "абсолютной ложью": "Это не только клевета на отношения, поддерживаемые между нашими странами, вызов в наш адрес, но и попытки очернить зимнюю Олимпиаду в Пекине… Китайско-российские отношения зрелые и стабильные, и любые попытки бросить им вызов обречены на провал". Более того, как раз такие примитивные провокации оказывают прямо противоположный эффект, лишний раз убеждая Москву и Пекин в том, что и против них по отдельности, и против наших двусторонних отношений идет скоординированная работа. Самое смешное, что на ту же тему "нападения России на Украину" англосаксы используют совершенно противоположные тезисы. Согласно им Китаю, наоборот, выгодна "русская агрессия": она отвлечет внимание США и Запада в целом от Поднебесной. И позволит Пекину атаковать Тайвань. Этот "хитрый план" тоже активно пиарят атлантисты. Причем не только на уровне СМИ и аналитиков: на днях отличилась министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. В своей речи во время визита в Австралию Трасс вспомнила не только о героическом прошлом украинского народа, "пережившего немало вторжений, от монголов до татар" и страшной угрозе со стороны России, но и о Китае: "Китай и Россия осмелели так, что подобного мы не видели со времен холодной войны. Они все больше и больше сотрудничают, стремясь установить стандарты в таких технологиях, как искусственный интеллект, чтобы утвердить свое господство на Западе и в Тихом океане посредством совместных военных учений и в космосе… Они стараются экспортировать диктатуру в качестве услуг по всему миру… Нельзя исключать того, что Китай воспользуется ситуацией на Украине… Агрессоры действуют согласованно, и я думаю, что такие страны, как наши, должны работать вместе". Как Пекин воспользуется русской агрессией? Конечно же, нападет на Тайвань, поэтому все англосаксы, даже такие, как живущие на краю света австралийцы, должны быть готовы. Покидая Австралию, Трасс высказалась еще конкретнее — необходимо противостоять глобальным агрессорам России и Китаю: "Жизненно важно работать вместе с нашим близким другом и партнером Австралией, чтобы защищать и продвигать демократию… Вместе с Австралией и другими нашими союзниками по всему миру мы повергнем злые силы и построим безопасную, лучшую Британию и безопасный, лучший мир". В Австралии, в которой и так уже многие не в восторге от антикитайского курса нынешней власти (еще до образования военного союза с США и Великобританией AUKUS Канберра ощутила на себе гнев Пекина за поддержку американской политики сдерживания: Китай сильно сократил импорт из Австралии), слова Трасс вызвали резкую реакцию. Бывший премьер, лейборист Пол Китинг и вовсе назвал ее слабоумной. Лондон страдает "манией величия", заявил Китинг, напомнив, что британский флот давно покинул Восточную Азию и никогда не возвращался в нее, и не стоит издалека науськивать жителей региона. Британия действительно давно уже не владычица морей, но у англосаксов есть крупнейший в мире флот, американский. Пока еще крупнейший, позволяющий быть хозяевами и Атлантического, и Тихого океанов, и именно программа наращивания китайского флота подстегивает желание англосаксов разобраться с потенциальным противником. Точно так же, как в начале прошлого века, нужно было остановить бросившую им вызов Германию, пока немецкий флот не стал сопоставим с британским. Тогда англосаксы ввергли Европу в мировую войну, стравив с Германией в том числе и Россию. Сейчас ситуация принципиально иная, воевать чужими руками не получится. А свои или стали коротки (как английские), или не очень-то и хотят (как американские), вот и приходится агитировать братьев меньших, австралийцев. И самое главное отличие: мир изменился, и англосаксонские державы имеют дело не с одиноким, изолированным противником, а с альянсом России и Китая. И большинство стран мира не горят желанием не то что воевать с русскими и китайцами, но даже участвовать в их агрессивном военном, экономическом и геополитическом сдерживании. Что остается в этой ситуации? Только надеяться разбить русско-китайскую связку. Не публикациями Bloomberg, конечно. Но и тут вместо успехов одни провалы, и ярчайший из последних — это случившаяся на днях отставка главы Военно-морских сил Германии вице-адмирала Кай-Ахима Шенбаха. В эти выходные он ушел с поста после того, как СМИ обратили внимание на видеозапись его выступления на конференции индийского Института оборонных исследований, оно состоялось в Дели еще 22 января. Скандал вызвали заявления Шенбаха на украинскую тему: мол, Крым никогда не вернется на Украину, "это факт, и нам нужно научиться тому, что политика должна базироваться на фактах". Еще адмирал заявил, что "Путин давит на нас потому, что он это может": "То, что он на самом деле хочет, — это уважение. Он хочет отношения как к равному. И, ей богу, уважать кого-то и относиться как к равному — это ничего не стоит. Так что, если бы меня спросили, надо дать ему отношение, на котором он настаивает и которое он заслуживает". Англичане ищут на Украине засланного из России казачка Какой ужас, возмутились в Берлине: "данные высказывания по своему содержанию и формулировкам ни в коем случае не соответствуют позиции Министерства обороны". Шенбах уволился, но осадочек остался. И вовсе не в Киеве (чье мнение вообще никого не интересует), а в Пекине. Потому что главной, самой скандальной частью высказываний адмирала было вовсе не то, за что его подвергли обструкции атлантисты. Главным было то, чем он обосновывал необходимость проявить уважение к Путину и России: "Россия — древняя страна. Россия — важная страна. Индия, Германия — нам нужна Россия, потому что нам нужна Россия против Китая. Иметь эту страну, большую страну, даже если она не демократическая, на нашей стороне как партнера и дать им шанс вместе с США иметь отношения на равных — это легко. И это, скорее всего, удержит Россию подальше от Китая. Китаю нужны русские ресурсы. И они могут давать их им, потому что наши санкции часто дают неправильные результаты". Вот в чем был самый главный прокол: немец в открытую говорит о выстраивании антикитайских альянсов, о том, что Россия нужна против Китая. Да, он говорит это индийцам, пытаясь играть на их страхе перед Пекином, но все равно. Один из руководителей немецкой армии — вполне себе атлантических убеждений — говорит о том, как важно для Запада оторвать Россию от Китая, то есть мы воочию видим борьбу двух стратегий среди атлантической элиты. Одна ее часть, "ультраглобалисты", считает, что надо всеми силами давить на Россию и Китай и уже неважно, будут они вместе или нет (а скорее всего, по их мнению, союз Пекина и Москвы рано или поздно развалится), — нужно наращивать политику сдерживания, альтернативы ей у Запада все равно нет. Другая, "осторожные глобалисты", считает, что одновременным давлением на Москву и Пекин Запад лишь цементирует их альянс и противостоять ему точно не сможет. Поэтому нужно как можно быстрее изменить политику в отношении России, выстроить с ней близкие отношения, чтобы как минимум заставить ее занять нейтральную позицию в отношении Китая, а то и вовсе перейти в антикитайский лагерь. Обе эти концепции имеют своих сторонников (вторая куда популярнее в европейских континентальных элитах), но главное, что их объединяет, — они совершенно нереалистичны. То есть не просто устарели, а не работают. Попытки выстроить с Москвой даже не дружественные, а просто нормальные партнерские отношения уже невозможны — просто потому, что Россия абсолютно не доверяет англосаксонскому Западу (и не видит самостоятельной воли и роли континентальной Европы). Но даже если представить себе, что в среднесрочной перспективе Европа смогла бы самостоятельно выстроить свои отношения с Россией, это не привело бы к ослаблению российско-китайской связки, потому что она отвечает нашим интересам в деле строительства нового глобального миропорядка. Попытки же одновременно давить на Россию и Китай действительно самоубийственны для Запада, но уже никак особо не укрепляют российско-китайский альянс. Не столько потому, что англосаксы и так уже сделали более чем достаточно для сближения Москвы и Пекина, но потому, что выбор в пользу альянса был сделан ими давно и совершенно осознанно. Стратегический выбор, не позволяющий никаким внешним силам и противникам влиять на нашу позицию. 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