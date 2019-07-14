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Пустые квартиры Новороссии. Кому достанется недвижимость?

14 июля 2019, 07:09  •  241 • Аналитика

ПВР или гнездо разврата?


Еще летом 2015 года власти ДНР приняли решение передать одно из общежитий Донецкого мединститута для создания пункта временного размещения беженцев из Славянска и Краматорска, а также местных жителей, дома которых были полностью разрушены украинской артиллерией. Изначально планировалось оставить несчастных людей в общежитии только на период летних каникул, однако последующее расселение беженцев оказалось для донецких властей непосильной задачей. В итоге ПВР существует по сей день, а студенты теснятся в других общежитиях.




Кроме того, местные власти только первые месяцы платили за электроэнергию и газ, а потом почему-то решили, что эти траты можно переложить на мединститут (то есть на родителей студентов, которые платят за обучение), а вместо того, чтобы расселить беженцев и лишившихся крова людей по более подходящим местам, превратили ПВР в пункт постоянного проживания.

За это время бывшее студенческое общежитие превратилось в настоящий притон – ведь там живут не только благообразные пенсионеры и семьи с детьми, но и во всех смыслах контуженные бывшие ополченцы, освобожденные из плена, которые оказались не в состоянии вернуться к нормальной социальной жизни, и прочие элементы, регулярно создающие мирной части населения ПВР массу проблем. Равно как и правоохранительным органам – кражи, драки и даже убийства тут стали обыденностью.



Тысячи бесхозных гектаров


Проблемы с расселением на самом деле нет – в ЛДНР тысячи пустующих квартир, десятки, если не сотни пустующих общежитий, подключенных к коммуникациям и готовых принять жильцов (не говоря уже о невероятном количестве бесполезно простаивающих офисов и объектов коммерческой недвижимости). Среди нуждающихся в жилье, разумеется, не только несколько сотен несчастных, проживающих в специально отведенных для этого общежитиях, но и множество беженцев и лишившихся крова, не согласных ютиться в притоне и поэтому арендующих жилье. Не говоря уже о многодетных семьях, матерях-одиночках, инвалидах, солдатах, потерявших здоровье на фронте, врачах и педагогах, молодых специалистах и т. д.

Все эти категории населения запросто могли бы получить пусть не в собственность, но в пользование столь нужные им квадратные метры, которые сейчас без толку простаивают. Если бы для этого у республиканских властей было желание заботиться о населении и способность действительно управлять, а не имитировать бурную деятельность!

Даже если для начала просто экспроприировать жилье, принадлежащее людям, которые активно выступали против Новороссии, интегрировались в промайданную тусовку или тем более воевали против ЛДНР, то в распоряжение республик перешли бы десятки квартир и домов, которые можно было бы использовать для самых разных благих целей, начиная от домов призрения (в случае поместий беглых нуворишей и олигархов) и заканчивая расселением столь нужных республикам молодых кадров.

Технология проста


Практика отчуждения недвижимости за долги по коммунальным услугам также широко применяется во всем мире. Понятно, что за прошедшие годы хозяева, по различным причинам бросившие свое жилье, накопили изрядные долги. В подобной ситуации, поскольку связаться с владельцем получается далеко не всегда, размещается соответствующее объявление в прессе, после чего либо владелец выплачивает задолженность (что само по себе неплохо), либо решением суда недвижимость отчуждается. Еще один вопрос: что делать с имуществом? Однако и его можно решить. Например, хранить на складе какое-то время и затем, в случае, если владелец не появится и не оплатит хранение, либо пустить с молотка, либо утилизировать.

На самом деле это весьма приблизительная схема, но если заняться вопросом всерьез и изучить мировую практику отчуждения недвижимости, можно найти массу здравых идей. Но для этого нужно осознать проблему, проработать соответствующий законопроект, а затем воплотить его в жизнь. То есть заниматься реальной государственной и управленческой деятельностью, что для правительства ЛДНР пока является крайне сложной задачей.

Данная ситуация является ярким образчиком того, как работает правительство ЛНДР. Даже учитывая неопытность и прочие смягчающие обстоятельства, приходится констатировать, что сегодня это все еще игра в государственность, а не государство. Увы.
Егор Махов

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