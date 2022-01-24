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Пусто место: с чем связана и к чему приведет отставка президента Армении
24 января 2022, 18:10 • 155 • Политика
Решение президента Армении Армена Саркисяна уйти в отставку связано с тем, что он не смог найти общий язык с политиками «бархатной революции», считают опрошенные «Известиями» политологи. Вдобавок к этому у него не было реальных политических полномочий, а реализовать конституционную реформу ему так и не удалось. С первой попытки поставить на этот пост «своего» человека Николу Пашиняну будет не так просто, ведь в парламенте у него нет 3/4 голосов, необходимых для избрания нового президента в первом туре. Впрочем, правящая партия может выдвинуть нейтральную политическую фигуру, чтобы избежать очередного витка кризиса. При этом на фоне происходящих перемен отношения Москвы и Еревана вряд ли претерпят серьезные изменения.
Тихо ехал
Армен Саркисян объяснил свое решение уйти тем, что на посту президента у него не было реальных полномочий. Ситуация была такой же и на заре его избрания в 2018 году. Однако он решил не отказываться от должности сразу, потому что в тот период страна переживала кризис. Его уход тогда мог усугубить внутриполитическое положение, уверен Армен Саркисян. На своем посту он продержался три года и девять месяцев. До избрания нового главы государства его обязанности будет исполнять спикер парламента Ален Симонян, который напомнил, что в течение недели Армен Саркисян еще может передумать и забрать свое заявление.
Неожиданная отставка обусловлена его напряженными отношениями с правящими элитами, но что стало конкретным поводом для этого решения, можно только догадываться, считают эксперты.
— Он был одним из последних представителей дореволюционных элит, который остался у власти. Президент в Армении — это некий аналог германского или израильского варианта. Фон отношений Армена Саркисяна с правящей элитой был всегда сложным. И это было причиной (отставки. — «Известия»). Что послужило конкретным поводом, мы не знаем, — сказал «Известиям» директор ереванского Института Кавказа Александр Искандарян.
И.о. президента Армении Ален Симонян
Фото: РИА Новости/Арам Нерсесян
В оппозиционных кругах объясняют отставку президента по-своему. По мнению его оппонентов, последние несколько лет Саркисян бездействовал, но решил уйти именно сейчас из-за планирующегося изменения внешней политики страны, к которому он не хочет быть причастен.
— Во первых, у Армена Саркисяна как главы государства были все полномочия для воздействия на внешние и внутренние процессы в стране. Он не исполнил своих обязанностей. Думаю, что грядут внешние и внутренние политические процессы, в том числе и подписание некоторых документов, чего он избегает, — отметил глава оппозиционной фракции «Армения», бывший министр обороны Сейран Оганян.
Правительство Никола Пашиняна, по данным СМИ, готовится к подписанию договоров о восстановлении отношений с Азербайджаном и Турцией. Однако Александр Искандарян усомнился, что этот процесс может начаться так быстро после завершения военных действий.
Другой версией отставки стало давление со стороны Никола Пашиняна. Однако однопартийцы этот сценарий отвергают. Как заявил депутат от «Гражданского договора» Хачатур Сукиасян, причину решения стоит искать в недостатке патриотизма.
Никол Пашинян
Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц
— Чтобы многое понять о человеке, нужно выяснить, где находится его капитал. Если армянин 90% своего капитала хранит за рубежом, то из этого можно сделать вывод, как сильно он верит в будущее страны, — подчеркнул политик.
Перемена мест
Между тем в экспертных кругах уже называют отставку Армена Саркисяна победой Никола Пашиняна. Бывший глава парламентской комиссии по внешним связям Армен Ашотян заявил, что инцидент даст возможность премьер-министру консолидировать всю власть в стране в своих руках.
По сообщениям СМИ, президентом могут стать глава МИДа Арарат Мирзоян или Ален Симонян. Однако некоторые политологи призывают не торопить события. Трудно представить, каким образом будет проходить голосование, признался Александр Искандарян. В первом туре президент будет избираться 3/4 депутатов, однако столько у правящей партии нет. Сейчас в Нацсобрании всего 107 человек, 71 из них — из «Гражданского договора» Никола Пашиняна. Во втором туре кандидат должен набрать 3/5 голосов, а в третьем — более половины. Процесс избрания может пройти спокойнее, если правящие круги предложат нейтральную кандидатуру, считает эксперт. Если президента все-таки не выберут, то в течение десяти дней процесс повторится.
В своем прощальном обращении Армен Саркисян выразил надежду, что в стране произойдут конституционные изменения, благодаря чему следующий глава государства и президентский институт смогут работать в более сбалансированной и скоординированной среде. Однако в правящей партии считают, что существующее распределение политических ролей вполне отвечает целям страны.
Заседание парламента Армении
Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц
— По конституции 2015 года у президента республики совсем другой статус, нежели ранее, и когда господин Саркисян вступал в должность, ему это было известно. Впоследствии президент поднимал вопрос о расширении своих полномочий, но наша политическая сила считает, что парламентская система помогает удерживать страну стабильнее, особенно в кризисных ситуациях, — подчеркнул на брифинге в парламенте депутат от фракции «Гражданский договор» Арсен Торосян.
В России обеспокоены происходящими в Армении процессами, признался первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Однако поводов для опасений, по мнению экспертов, нет. Избрание нового президента вряд ли повлияет на отношения Москвы и Еревана, сказал «Известиям» армянский политолог Джонни Меликян. В политических кругах есть определенный консенсус по этому вопросу. Назначение бывшего министра обороны Вагаршака Арутюняна послом в России служит доказательством приверженности Армении к стратегическому договору с РФ. Отставка главы государства, по его мнению, связана только с внутриполитическими противоречиями.
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