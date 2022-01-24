Пусто место: с чем связана и к чему приведет отставка президента Армении

Решение президента Армении Армена Саркисяна уйти в отставку связано с тем, что он не смог найти общий язык с политиками «бархатной революции» , считают опрошенные «Известиями» политологи. Вдобавок к этому у него не было реальных политических полномочий, а реализовать конституционную реформу ему так и не удалось . С первой попытки поставить на этот пост «своего» человека Николу Пашиняну будет не так просто, ведь в парламенте у него нет 3/4 голосов, необходимых для избрания нового президента в первом туре. Впрочем, правящая партия может выдвинуть нейтральную политическую фигуру, чтобы избежать очередного витка кризиса. При этом на фоне происходящих перемен отношения Москвы и Еревана вряд ли претерпят серьезные изменения .

Тихо ехал

Армен Саркисян объяснил свое решение уйти тем, что на посту президента у него не было реальных полномочий . Ситуация была такой же и на заре его избрания в 2018 году. Однако он решил не отказываться от должности сразу, потому что в тот период страна переживала кризис. Его уход тогда мог усугубить внутриполитическое положение, уверен Армен Саркисян. На своем посту он продержался три года и девять месяцев. До избрания нового главы государства его обязанности будет исполнять спикер парламента Ален Симонян, который напомнил, что в течение недели Армен Саркисян еще может передумать и забрать свое заявление .

Неожиданная отставка обусловлена его напряженными отношениями с правящими элитами, но что стало конкретным поводом для этого решения, можно только догадываться, считают эксперты.

— Он был одним из последних представителей дореволюционных элит, который остался у власти. Президент в Армении — это некий аналог германского или израильского варианта . Фон отношений Армена Саркисяна с правящей элитой был всегда сложным. И это было причиной (отставки. — «Известия»). Что послужило конкретным поводом, мы не знаем, — сказал «Известиям» директор ереванского Института Кавказа Александр Искандарян.

И.о. президента Армении Ален Симонян Фото: РИА Новости/Арам Нерсесян

В оппозиционных кругах объясняют отставку президента по-своему. По мнению его оппонентов, последние несколько лет Саркисян бездействовал, но решил уйти именно сейчас из-за планирующегося изменения внешней политики страны, к которому он не хочет быть причастен .

— Во первых, у Армена Саркисяна как главы государства были все полномочия для воздействия на внешние и внутренние процессы в стране. Он не исполнил своих обязанностей. Думаю, что грядут внешние и внутренние политические процессы, в том числе и подписание некоторых документов, чего он избегает, — отметил глава оппозиционной фракции «Армения», бывший министр обороны Сейран Оганян.

Правительство Никола Пашиняна, по данным СМИ, готовится к подписанию договоров о восстановлении отношений с Азербайджаном и Турцией . Однако Александр Искандарян усомнился, что этот процесс может начаться так быстро после завершения военных действий.

Другой версией отставки стало давление со стороны Никола Пашиняна . Однако однопартийцы этот сценарий отвергают. Как заявил депутат от «Гражданского договора» Хачатур Сукиасян, причину решения стоит искать в недостатке патриотизма.

Никол Пашинян Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

— Чтобы многое понять о человеке, нужно выяснить, где находится его капитал. Если армянин 90% своего капитала хранит за рубежом, то из этого можно сделать вывод, как сильно он верит в будущее страны , — подчеркнул политик.

Перемена мест

Между тем в экспертных кругах уже называют отставку Армена Саркисяна победой Никола Пашиняна. Бывший глава парламентской комиссии по внешним связям Армен Ашотян заявил, что инцидент даст возможность премьер-министру консолидировать всю власть в стране в своих руках .

По сообщениям СМИ, президентом могут стать глава МИДа Арарат Мирзоян или Ален Симонян. Однако некоторые политологи призывают не торопить события. Трудно представить, каким образом будет проходить голосование, признался Александр Искандарян. В первом туре президент будет избираться 3/4 депутатов, однако столько у правящей партии нет. Сейчас в Нацсобрании всего 107 человек, 71 из них — из «Гражданского договора» Никола Пашиняна. Во втором туре кандидат должен набрать 3/5 голосов, а в третьем — более половины. Процесс избрания может пройти спокойнее, если правящие круги предложат нейтральную кандидатуру, считает эксперт. Если президента все-таки не выберут, то в течение десяти дней процесс повторится.

В своем прощальном обращении Армен Саркисян выразил надежду, что в стране произойдут конституционные изменения , благодаря чему следующий глава государства и президентский институт смогут работать в более сбалансированной и скоординированной среде. Однако в правящей партии считают, что существующее распределение политических ролей вполне отвечает целям страны .

Заседание парламента Армении Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

— По конституции 2015 года у президента республики совсем другой статус, нежели ранее, и когда господин Саркисян вступал в должность, ему это было известно. Впоследствии президент поднимал вопрос о расширении своих полномочий, но наша политическая сила считает, что парламентская система помогает удерживать страну стабильнее , особенно в кризисных ситуациях, — подчеркнул на брифинге в парламенте депутат от фракции «Гражданский договор» Арсен Торосян.