Пустивший слезу Зеленский признался, что он живой человек

Пустивший слезу во время парада в честь Дня независимости президент Украины Владимир Зеленский объяснил свою сентиментальность. Он признался, что тоже является живым человеком.

Так Зеленский прокомментировал облетевшие интернет кадры, где он плачет во время показа постановочного шоу, посвящённого истории Украины.

Все плакали, все живые люди,

- отметил он, выступая в эфире телеканала "1+1".

Отметим, многие эксперты сходятся во мнении, что слёзы Зеленского - это продуманный пиар-ход, призванный показать украинцам, что их президент такой же человек и тоже может глубоко переживать.

Так, 24 августа на Украине прошли масштабные торжества, приуроченные к 30-летию независимости республики. В ходе празднования состоялся концерт, военный парад с участием натовских войск и небольшое театрализованное шоу.

Празднование было омрачено рядом скандалов. Сначала целый ряд украинских артистов отказались участвовать в концерте (по причине занятости, языковых проблем или нежелания выступать бесплатно). Потом выяснилось, что власти потратили более 130 млн гривен (359 млн рублей) на подготовку торжеств, что является рекордной суммой.