Пустить TikTok: коронавирус заставляет партии переходить в онлайн

Эпидемия коронавируса заставила многие политические партии пересмотреть привычные форматы своей деятельности. Об усилении дистанционных методов работы с гражданами «Известиям» рассказали как представители парламентских сил, так и те, которые еще только собираются избираться в Думу. Удаленные встречи с избирателями в приоритете у «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Некоторые партии планируют запустить мобильное приложение и онлайн-платформу для политических дебатов. Однако смысл в создании собственных интернет-площадок видят не все — многие планируют концентрироваться на работе в соцсетях.

Парламентская четверка

Коронавирус уже оказал существенное влияние на взаимодействие общества и государства. Появление новых форматов коммуникации и усиление тенденций дистанционного общения стало повсеместным. Не обошли новые веяния стороной и политические силы, которые в условиях эпидемии сталкиваются с внезапными сложностями. Одни партии вынуждены переносить свои учредительные съезды, другие пересматривают агитационные мероприятия, а третьи собираются полностью уйти в онлайн.

Парламентские партии тоже учитывают новые реалии. В частности, как ранее писали «Известия», в «Единой России» решили изменить формат проведения праймериз. Источник в партии заверил, что ЕР всегда использовали принцип «от двери к двери». В новых условиях партийцы вынуждены перестраивать свою работу и уходить в онлайн. При этом проблема в том, что возрастные избиратели не используют технологические возможности, поэтому есть риск потерять часть электората. Однако "Единая Россия" считает, что справится с данной проблемой, отметил собеседник. Обязательные для праймериз дебаты в некоторых регионах тоже предложили перевести в онлайн-режим.

В ЛДПР отметили, что работа «вживую» и в соцсетях друг друга дополняют, но полностью заменить не могут.

— Как до эпидемии, так и сейчас мы активно работаем во всех существующих социальных сетях от Facebook и Вконтакте до Instagram, Telegram и TikTok. Уже несколько лет как под это нами создан целый отдел , — рассказали в пресс-службе либерал-демократов.

Там пояснили, что в соцсетях создается разветвленная сеть аккаунтов от лидера партии и депутатов Госдумы до страничек активистов и самых удаленных региональных отделений.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов сообщил «Известиям», что задолго до эпидемии начал проводить онлайн-совещания и конференции с коллегами в регионах, когда на связь одновременно выходят все 73 региональных отделения в стране. Тем не менее, формат работы поменялся, отметил он.

— Важнейший момент - на удаленный формат работы переведены партийные Центры защиты прав граждан. У нас 76 таких Центров по всей стране, это мощная правозащитная сеть, которая действует последние пять лет, — объяснил Сергей Миронов.

Коммунисты тоже стараются идти в ногу со временем. Как заверил «Известия» член ЦК КПРФ Александр Ющенко, каждый депутат – коммунист работает дистанционно, а приемы граждан проходят в онлайн режиме. Кроме того, из-за эпидемии КПРФ «проводит онлайн конференции с региональными отделениями».

— Лидер КПРФ Геннадий Зюганов по скайпу регулярно проводит внутрипартийные брифинги, где отвечает на самые острые социальные вопросы, — сообщил Ющенко.

Эксперты подчеркивают, что партии, которые не используют цифровых технологий, не имеют политического будущего. Политолог Константин Калачев рассказал «Известиям», что те партии, которые смогут использовать современные инструменты, получат преимущество на ближайших выборах.

Вспомнили про ЖЖ

В 2020 году в Минюст поступили документы от четырех вновь созданных политических партий, которые сейчас находятся на рассмотрении. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства. Там пояснили, что речь идет о партиях «За правду», «Новые люди», «Зеленая Альтернатива» и «Партии прямой демократии». Новые силы уже пытаются подключиться к работе с населением. Однако эпидемиологическая ситуация вынуждает их вносить коррективы в формат взаимодействия с потенциальным электоратом.

— Мы готовим онлайн-форму для работы со сторонниками и избирателями. Планируем максимально использовать новые бесконтактные способы агитации, поскольку ситуация с распространением коронавируса является очень серьезной, — пояснил «Известиям» сооснователь партии «Новые люди» Александр Даванков.

По его словам, пандемия лишь ускорила неизбежный процесс цифровизации и отказа от традиционных методов агитации.

Похожего мнения придерживаются и в «Партии прямой демократии», которая планирует запустить онлайн-платформу для дискуссий по политическим темам. Запуск бета-версии запланирован на 12 апреля.

— Это не будет традиционной платформой, на которой руководство партии задаёт темы для обсуждения и голосования, а вся дискуссия протекает в отрыве от реальных действий политической силы. По сути, это будет социальной сетью, заточенной под масштабные обсуждения (в качестве примера можно взять LiveJournal эпохи его расцвета) и открытой для всех желающих, не только членов партии, — пояснил «Известиям» руководитель научно-технического управления «Партии прямой демократии» Олег Артамонов.

ВКонтакте с людьми

Однако не все считают необходимым создавать специальные платформы для взаимодействия с гражданами.

— Основной упор мы сделаем на существующие онлайн-площадки социальных сетей, YouTube и TikTok. Ставим себе целью повышение вовлеченности потенциальных избирателей в партийные и общественные процессы, — объяснили «Известиям» в «Зеленой Альтернативе».

Если эпидемиологическая ситуация осложнится. кандидаты от новых политических структур готовы отказаться от традиционных методов агитации на выборах в Заксобрания и уйти в онлайн.

— Большая часть работы будет связана с соцсетями и электронными СМИ. Мы осознаем угрозу распространения коронавируса, — заверил «Известия» секретарь ЦК партии «За правду» Николай Новичков.

Актуальность онлайн-формата подчеркивают и политические силы, которые еще не успели отправить документы в Минюст. В частности, Федеративная партия уже перенесла свой учредительный съезд из-за эпидемии, но сообщила об активной работе в онлайне.

— Мы создаем региональные чаты, в которые добавляются наши сторонники. Там они обсуждают текущую ситуацию, вносят какие-то предложения по программе, — объяснил «Известиям» председатель партии Олег Хомутинников.

Об активной работе в Instagram, Facebook, Одноклассниках и Вконтакте «Известиям» рассказали и в партии «Достойная жизнь». Все жалобы граждан принимаются по партийной почте, уточнили в ее руководстве.