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Пустить на удобрение: В Америке узаконили "альтернативу" обычным похоронам

12 июля 2019, 03:09  •  45 • В мире
В Америке впервые в мире узаконили "альтернативу" обычным похоронам. Вместо того чтобы предать тело земле традиционным образом, его предлагают… пустить на удобрения.
Пока изменения в закон внесли в штате Вашингтон. При этом, как пишет издание "Экология севера", вступит в силу странное нововведение только в следующем году.
Автор "альтернативы" считает её весьма экологическим решением. Катрина Спейд открыла компанию, которая будет перерабатывать покойников на компост. Выглядеть это будет так: тело поместят в контейнер из стали, наполненный биосредой, за месяц оно полностью разложится - даже зубы.
Католическая церковь осудила идею с переработкой покойников. Там отметили, что обычные похороны демонстрируют большее уважение к умершему, и отметили, что превращение того в компост противоречит канонам религии.

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