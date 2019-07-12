Пустить на удобрение: В Америке узаконили "альтернативу" обычным похоронам

Пока изменения в закон внесли в штате Вашингтон. При этом, как пишет издание "Экология севера", вступит в силу странное нововведение только в следующем году.

Автор "альтернативы" считает её весьма экологическим решением. Катрина Спейд открыла компанию, которая будет перерабатывать покойников на компост. Выглядеть это будет так: тело поместят в контейнер из стали, наполненный биосредой, за месяц оно полностью разложится - даже зубы.

Католическая церковь осудила идею с переработкой покойников. Там отметили, что обычные похороны демонстрируют большее уважение к умершему, и отметили, что превращение того в компост противоречит канонам религии.