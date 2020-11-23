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Пустит на дно: в Китае рассказали о реакции России на провокации США у ее берегов

23 ноября 2020, 18:30  •  264 • Политика
Фото: Сергей Федюнин/ТАСС
В мире приветствуют решимость Москвы осадить Вашингтон
Белый дом привык трактовать международные законы в свою пользу. Поэтому он, с одной стороны, настаивает на свободном судоходстве в международных водах, с другой – создает негативные условия для движения кораблей других стран. Но в случае с Россией эти провокации могут обернуться против США.
Корабли ВМФ США часто можно встретить в отдаленных от североамериканского континента территории морских регионах. В последнее время их все больше тянет к российским берегам, отмечают эксперты китайского издания Sohu. Своими маневрами американцы ущемляют права и интересы России. Поэтому она уже не раз указывала на красные линии, пересечение которых повлечет крайне неприятные для США ответные меры.
В доказательство серьезности своих намерений Москва разметила большое количество современных вооружений у своих берегов. Она готова встретить американцев ядерными торпедами и гиперзвуковыми ракетами.
"Если возникнет необходимость, то Россия пустит на дно любой военный корабль, включая авианосцы",
– приводит "ПолитРоссия" мнение китайских аналитиков. По их данным, высокомерные и наглые действия США раздражают не только Россию. Поэтому многие страны скрытно выражают свою признательность Москве за ее решимость жестко осадить Вашингтон.
Ранее США обвинили Россию в том, что она опасно "играет мускулами" в Черном море, запуская там свои "Калибры".

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