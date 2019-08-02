Пустился в бега, прихватив жизненно важную информацию: Эксперты гадают, что ждет Порошенко

Как известно, в последнее время Государственное бюро расследований активизировало следствие по некоторым уголовным делам, открытым в отношении бывшего президента Украины. На этом фоне соратники Порошенко полны пессимистических прогнозов.

К примеру, если еще пару месяцев назад адвокат бывшего гаранта сообщал о том, что все уголовные дела – это такой "юридический троллинг", и никаких последствий для Порошенко не будет, то теперь Игорь Головань заговорил о "преследовании по политическим мотивам" и о том, что это может повлечь за собой "самые негативные последствия".

Тем не менее некоторые эксперты скептически оценивают перспективы уголовных дел в отношении бывшего президента Украины. По их мнению, реальный тюремный срок ему едва ли грозит. Максимум – изгнание из страны.

"Кто его не примет, скажите? Что, его не примут в Европе?" – заявил в эфире интернет-канала "Капитал" политический аналитик Руслан Бортник.

По его словам, Порошенко "слишком много знает о темных делишках" бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. С одной стороны, при помощи этих секретов можно выторговать для себя преференции, а с другой - это для него "дополнительные физические риски".

Журналисты пошли еще дальше. "Порошенко скорее грохнут, чем посадят" – материал с таким заголовком появился у издания "ПолитНавигатор". Очевидно, под словом "грохнуть" подразумевается убийство бывшего лидера Незалежной.

Отъезд Порошенко с Украины произошел после провального выступления его партии "Европейская солидарность" на недавних выборах в Верховную раду. Это ослабляет и без того шаткое положение политика: не исключено, что против него могут возбудить новые уголовные дела, пишут Дни.Ру.

Почувствовав, что запахло жареным, Порошенко бросился искать помощи в США. Именно поэтому Порошенко и отправился в Стамбул, чтобы через находящихся там американских лоббистов заручиться поддержкой Вашингтона на тот случай, если его попытаются арестовать.

Конечно, пишет украинское издание, Порошенко мог бы использовать и так называемый сценарий Саакашвили и покинуть пределы страны после того, как в отношении него возникли какие-либо подозрения. Однако в этом случае бизнес-активы бывшего президента окажутся без защиты и могут быть арестованы.