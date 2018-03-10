Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин: Россия готова к диалогу с США и не приемлет вмешательства в выборы
Порошенко назвал следующей задачей для Киева получение Плана действий по членств...
Неспростовнi докази о Рубане для Порошенко
В Крыму назвали маразмом угрозы депутата Рады выселить россиян с территории полу...
Главная / В мире

Пустили повилять хвостом: На Украине обсуждают статус аспиранта в НАТО

10 марта 2018, 16:54  •  181 • В мире
Украина задекларировала свое стремление к членству в Североатлантическом альянсе.
Новость о том, что сегодня Украина получила статус страны-аспиранта в НАТО, сообщила вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
“Это очень важно. НАТО признало статус страны-аспиранта для Украины, - написала Геращенко в своем Facebook. - Шаг за шагом мы приближаемся к полноценному членству в альянсе.
Впрочем, пользователи Интернета в украинском сегменте настроены не столь оптимистично.
“Такое чувство, будто нас пустили повилять хвостом перед большими господами”, - пишут одни.
“Такой странный сюрприз. Чего ожидать дальше? Сколько еще Киев прольет крови, вызывая Россию на большую войну?” - пишут другие.
Отметим, что сейчас в НАТО пояснили, что вообще-то сразу четырем странам предоставили новый статус стран-аспирантов. Это Босния и Герцеговина, Грузия, Македония и Украина.

Отметим, ранее сообщалось, что украинский министр иностранных дел Павел Климкин отметил, что Незалежная заслуживает стать членом Европейского союза и НАТО.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

181
Источник
Похожие новости
09 марта 2018, 21:24
Украина хочет крови: Главного переговорщика пустили в расход
10 марта 2018, 00:24
«Серьёзный вызов для США»: почему в НАТО заявили о военном превосходстве России в Европе
09 марта 2018, 21:24
Европейский суд по правам человека – инструмент расправы над инакомыслящими

Загрузка...
10 марта 2018, 13:24
«Насилие в Америке повсюду, а оружие легко достать»: что известно о гибели заложников в Калифорнии
10 марта 2018, 16:54
Открытый вопрос: Европа будет ждать возвращения России в ЦЕРН
10 марта 2018, 13:39
Польский премьер рассказал, чем Европе не угодил “Северный поток - 2”
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
08 марта 2018, 11:28
Северному потоку конец. Я сказал!
08 марта 2018, 09:24
«Вопрос совершенно не в деньгах»: Украина начала арестовывать имущество «Газпрома»
05 марта 2018, 11:39
Коммерческий директор «Нафтогаза» заврался, объясняя, почему Украина покупает газ в четыре раза дороже российского
08 марта 2018, 22:39
НАТО возрождает дивизию СС «Галичина» в международном масштабе
07 марта 2018, 07:39
Сирия и Россия в шаге от провала «афринского раунда». Пентагон и SDF обдумывают открытие «второго фронта»
09 марта 2018, 08:24
Украинский след в «афринской бойне». Слитый Анкаре проект системы «Дождь» изменит баланс сил в Сирии
09 марта 2018, 16:52
Тайна задержaния Pубaнa
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.