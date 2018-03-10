Пустили повилять хвостом: На Украине обсуждают статус аспиранта в НАТО

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Украина задекларировала свое стремление к членству в Североатлантическом альянсе.

Новость о том, что сегодня Украина получила статус страны-аспиранта в НАТО, сообщила вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

“Это очень важно. НАТО признало статус страны-аспиранта для Украины, - написала Геращенко в своем Facebook. - Шаг за шагом мы приближаемся к полноценному членству в альянсе.

Впрочем, пользователи Интернета в украинском сегменте настроены не столь оптимистично.

“Такое чувство, будто нас пустили повилять хвостом перед большими господами”, - пишут одни.

“Такой странный сюрприз. Чего ожидать дальше? Сколько еще Киев прольет крови, вызывая Россию на большую войну?” - пишут другие.

Отметим, что сейчас в НАТО пояснили, что вообще-то сразу четырем странам предоставили новый статус стран-аспирантов. Это Босния и Герцеговина, Грузия, Македония и Украина.



Отметим, ранее сообщалось, что украинский министр иностранных дел Павел Климкин отметил, что Незалежная заслуживает стать членом Европейского союза и НАТО.