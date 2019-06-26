Пустая угроза: Почему Трамп не сможет уничтожить Иран

Автор:

Латышев Сергей

Президент США Дональд Трамп после категорического отказа России отступиться от своего иранского союзника вновь пригрозил проводящему независимую политику Ирану уничтожением.

Любое нападение Ирана на что-либо американское будет встречено с огромной и подавляющей силой. В некоторых областях подавляющее будет означать уничтожение,

— написал Трамп в своём любимом Twitter.

Это просто поразительно: Трамп уничтожит Иран, если тот нападёт «на что-либо американское»: наверное, снова собьёт шпионящий за ним дрон либо обстреляет нагло и сознательно зашедший в его территориальные воды американский корабль. Или если Тегерану снова припишут какую-нибудь организованную самими же американцами, израильтянами или саудовцами провокацию вроде имитации атак на танкеры в Оманском заливе. А может быть, Иран «вмешается» в американские выборы, чем-то напугает финансовых спекулянтов и совершит таким образом «атаку» на американских инвесторов? Какой тут простор для воображения!

Ну а чтобы подчеркнуть, какой он «крутой», президент США добавил: «Больше никакого Джона Керри и Обамы!» Трамп имел в виду, что те, дескать, попустительствовали Ирану, заключив с ним в 2015 году международную ядерную сделку, из которой Трамп в одностороннем порядке и со скандалом вывел США в 2018 году, чем поставил её на грань развала. Потому что одновременно Вашингтон предпринял шаги для наказания стран, готовых по-прежнему её соблюдать, и не только Ирана.

Президент США Дональд Трамп ненавидит Иран и обожает Израиль, иранцы ему платят взаимностью. Фото: www.globallookpress.com

Трамп и раньше периодически грозился уничтожить Иран. Так, 19 мая этого года он написал в Twitter: «Если Иран хочет воевать, то это будет его официальным концом».

Почему это невозможно?

Оставим в данном случае в стороне вопрос о том, что США просто не имеют реальных возможностей на самом деле уничтожить эту страну. Всегда объединяющийся перед внешней угрозой Иран, население которого ненавидит США за десятилетия удушающих санкций и забывает в этот момент о недостатках собственной власти, имеющий мощные вооружённые силы, — это куда более сильный противник, чем Ирак времён Саддама Хусейна. Тогда Ирак был разделённой страной, шиитское большинство которого враждовало с правящими суннитами, а нацменьшинства, прежде всего курды, мечтали об ослаблении центральной власти и создании собственной администрации. Даже генералы Саддама были потенциальными предателями, что стало очевидно в 2003 году, когда иракская армия, примерно равная по численности силам вторжения (соответственно 375 и 309 тысяч человек), практически не сопротивлялась. В лице Ирана американцы имеют совершенно другого, куда более мотивированного врага.

Кроме того, «Война в Заливе» 1990-1991 годов, для которой американцы и их союзники собрали 700-тысячную армию, как и вторжение в Ирак в 2003 году, имели в каком-то смысле своё оправдание: наказание жестокого диктатора, травившего ядовитыми газами собственный народ и нападавшего на соседние страны.

Естественное покровительство Ирана зарубежным шиитам, помощь немногочисленным союзникам вроде Дамаска, а также намерение развивать атомную промышленность и пусть даже обзавестись для подстраховки ядерным оружием — это не те знамёна, под которыми Вашингтону, Тель-Авиву и Эр-Рияду удастся собрать для войны большую антииранскую коалицию. В конце концов, и у Пакистана, и у Индии, и уже давно у Израиля, входящего неофициально в клуб ведущих атомных держав, есть ядерное оружие, и это никого особенно не беспокоит.

В Вашингтоне были недавно озвучены планы отправить на Ближний Восток для противодействия Ирану 120 тысяч своих военнослужащих.

У США есть солдаты на Ближнем Востоке, но их очень мало, а для войны с Ираном им нужна миллионная армия. Фото: www.globallookpress.com

Но есть очень большие сомнения в том, что перед президентскими выборами Трамп найдёт средства и решится на эту сложнейшую логистическую операцию, не говоря уже о войне. Где американцы, распылившие свои вооружённые силы по всему миру и находящиеся с ним в состоянии экономической войны, найдут столько солдат? И это когда у них столько проблем с Россией в Европе, с Китаем в Восточной Азии, с Венесуэлой в Латинской Америке, в Афганистане, с Турцией. Даже на своей протяжённой южной границе, которую штурмуют сотни тысяч прорывающихся в США латиноамериканских переселенцев. Устроить в этой ситуации войну в Персидском заливе, которую, несмотря на членство в НАТО, не поддержит ни одна крупная европейская держава, кроме Британии, а также Израиля, в условиях, когда Саудовская Аравия завязла в Йемене, а ОАЭ не имеют сильных вооружённых сил, может лишь сумасшедший.

Понятно также, что единственным возможным театром военных действий может стать только Ирак, имеющий сухопутную границу с Ираном, ибо десантная операция на иранском побережье американцам абсолютно не по зубам. Военные действия в Ираке, большинство населения которого составляют озлобленные на американцев шииты, не сулят Вашингтону никаких лавров. Поэтому США на самом деле ничего не остаётся, как пытаться наносить точечные удары по иранским военным, промышленным и ядерным объектам, рискуя вызвать иранские асимметричные ответы на всём Ближнем Востоке и не только. Иран — не зажатая практически со всех сторон врагами Сирия. Поэтому эти ответы будут болезненными. Никаких реальных выгод президенту Трампу в преддверии президентских выборов 2020 года, шансы выиграть которые у него и без этого весьма высоки, это не сулит.

От чего гневается Трамп?

Поэтому тут нас интересует не столько сама угроза Трампа покарать Иран, сколько повод, её вызвавший. На первый взгляд, им являются ожидавшиеся ответы Ирана на появление новых американских санкций в отношении его политического и военного руководства, последние американские провокации. Например, предположение президента Ирана Хасана Рухани насчёт того, что администрацию Трампа «охватила умственная неполноценность». Или объявление Тегераном Центрального командования ВС США (CENTCOM) «террористической организацией», а США как государства — «спонсором терроризма», с чем любому мало-мальски информированному человеку трудно не согласиться.

Однако обычная для американо-иранских отношений перепалка в стиле «дурак — сам дурак» вряд ли объясняет охватившее Вашингтон колоссальное раздражение в отношении Ирана, которое ретранслировал Трамп в своём Twitter. И дело также не в том, вернее, не только в том, что у Ирана оказалась эффективная система ПВО, которая смогла запросто сбить находившийся, как казалось американцам, на недосягаемой высоте шпионский дрон стоимостью в 222 миллиона долларов, что сразу поставило вопрос о цене планировавшихся ударов США по иранским военным объектам. В связи с чем Трампу и пришлось отменить их в последний момент якобы под предлогом того, что в результате американских ударов на земле погибнут 150 человек, и ограничиться кибератакой. Кто поверит в то, что Трампу стало вдруг жалко каких-то иранцев?

Президент Ирана Хасан Рухани: Администрацию Трампа «охватила умственная неполноценность». Фото: www.globallookpress.com

Нет, главная причина президентского гнева в другом: ему доложили о результатах двухдневных переговоров в Иерусалиме глав Совбезов России, США и Израиля, которые были в значительной степени посвящены Ирану и его политике в регионе. Для США, казалось, оставался небольшой шансик на успех, если бы от Ирана отступилась заинтересованная некими посулами Россия. Одно время даже могло казаться, что такой шансик имеется.

«Россия — не пожарная команда, мы не можем спасать всё подряд, особенно то, что зависит не только от нас», — заявил 15 мая президент России Владимир Путин, принимая в Москве своего коллегу из Австрии. Вроде бы тем самым глава российского государства дал понять, что мир на Ближнем Востоке зависит от действий и США, и Ирана. И если они начнут войну, Россия не сможет спасти Иран. В начале этого года один из заместителей министра иностранных дел России в ответ на вопрос американского телеканала, является ли Иран союзником России, заявил, что говорить так было бы неправильно: просто обе страны действуют вместе в Сирии в борьбе с терроризмом. Однако в последнее время позиция России по данной теме стала совершенно недвусмысленной.

Секретарь российского Совбеза заявил своим собеседникам в Иерусалиме, среди которых был и израильский премьер Биньямин Нетаньяху: «Иран был и остаётся нашим союзником и партнёром, с которым мы последовательно развиваем отношения как в двустороннем плане, так и в многосторонних форматах». Патрушев предупредил, что «любые попытки представить Тегеран в качестве главной угрозы региональной безопасности и тем более поставить его в один ряд с ИГИЛ (запрещена в России) или другими террористическими группировками для нас неприемлемы».

Глава Совбеза России отмёл утверждения Вашингтона, что Иран сбил американский беспилотник в международном воздушном пространстве, и что провокации с танкерами устроили иранцы. Патрушев предложил также целый ряд мер, чтобы избежать израильских ударов по отрядам «Хезболлы», которую Россия не считает террористической организацией, в Сирии.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев: «Иран был и остаётся нашим союзником и партнёром, с которым мы последовательно развиваем отношения». Фото: www.globallookpress.com

А перед этим сам президент России, комментируя возможность «сделки» с США и Израилем по выводу иранских сил из Сирии, заявил: «Мы не торгуем ни нашими союзниками, ни нашими интересами, ни нашими принципами. Можно договариваться с нашими партнёрами о решении тех или иных насущных проблем».

Причём договариваться, по мнению Москвы, нужно культурно, а не «под дулом пистолета в прямом и переносном смысле», если воспользоваться словами замглавы российского МИД Сергея Рябкова.

Таким образом, в Вашингтоне стало окончательно ясно, что Россия не только не «кинет», но ещё и поможет Ирану выстоять перед лицом американских угроз, и что у США нет ни малейших шансов выиграть «Войну в Заливе» 2.0. В этом-то и заключается главная причина всплеска гнева Трампа и его угроз уничтожить Иран. Ему самому нужно время, чтобы смириться с тем, что это пустые угрозы.