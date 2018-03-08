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Пусть Венгрия отстанет от нас: На Украине сочли возмутительным заявление о правах этнических венгров

08 марта 2018, 06:24  •  188 • В мире
В Киеве обвинили посла Венгрии на Украине Эрно Кешкеня в превышении своих дипломатических полномочий.
МИД Украины счел недопустимым высказывание венгерского посла Эрно Кешкеня относительно возможности выдавать этническим венграм национальные паспорта. Как заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль, посол превысил свои должностные полномочия.
По ее словам, Украине требуется автономия от Будапешта. При этом, о какой именно автономии шла речь, так и осталось неясным.
"А еще он не против автономии. Мы также не против автономии от Венгрии, - сказала Зеркаль , комментируя заявление иностранного дипломата.
В комментарии одному из украинских телеканалов она отметила, что подобными разговорами "он превышает свои полномочия здесь, на Украине".
В украинском МИД подчеркнули, что относительно закона о языке и образовании они стоят жестко. Однако, пояснила Зеркаль, радикально реагировать на высказывания посла Киев не будет.
Ранее посол Венгрии заявил, что считает нормой выдачу венгерских паспортов украинцам, проживающим в Закарпатье.

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