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"Пусть уезжают". Кто на Украине не рад возвращению своих из Европы

23 марта 2020, 08:35  •  24 • Аналитика
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
К политической нестабильности на Украине прибавились экономические проблемы из-за карантинных мер по всему континенту. А президент страны Владимир Зеленский столкнулся еще и с "бунтом на корабле" — в его парламентской фракции образовалась оппозиция. Главе государства с трудом удалось сменить генпрокурора. Но уговорить депутатов продолжать работу он уже не смог — те самоизолировались.

Шантаж, основанный на саботаже

Руслана Рябошапку уволили с поста генерального прокурора, однако эта победа далась Зеленскому с большим трудом. Пришлось мобилизовать в Раде не только пропрезидентскую "Слугу народа", но и "Оппозиционную платформу — За жизнь" и внефракционных парламентариев. "Зеленые" (неформальное название "слуг народа") оказали своему лидеру неожиданно слабую поддержку: всего 179 голосов. Хотя в парламенте у них 248 мест из 450.
© РИА Новости / Стрингер
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Чтобы Рада утвердила нужного ему генерального прокурора и заодно министра экономики (его тоже сменили), Зеленский снова обратился к депутатам "со стороны". В результате надзорное ведомство возглавила Ирина Венедиктова, Минэк — инвестиционный банкир Игорь Петрашко.
А в самой фракции "Слуга народа" сформировалась оппозиция, назвавшая себя "Демократическая платформа". Такая же была еще в КПСС, поэтому некоторые иронизировали насчет "Зе-ленинских принципов". Оппозиционеры действительно, как в советское время, возмутились отступлением от партийных норм — тем, что Киев признал возможность переговоров с Донбассом. Мятежников усмирял глава Офиса президента Андрей Ермак.
В любом случае смена генерального прокурора — победа сторонников Зеленского. Рябошапка относился к так называемым соросятам — политикам, связанным со структурами американского финансиста Джорджа Сороса, — и, как считали "зеленые", саботировал расследование резонансных дел, в том числе и против соратников бывшего главы государства Петра Порошенко. Теперь появилась надежда на полноценное уголовное преследование националистов, очень недовольных Зеленским.
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины/Андрей Нестеренко /
Президент Украины Владимир Зеленский и Ирина Венедиктова
На вопрос депутата Рады от "Слуги народа" Александр Дубинского о перспективах дел против Порошенко и активиста Сергея Стерненко, которого подозревают в убийстве, совершенном в Одессе, Венедиктова ответила следующим образом: "Все, что может быть быстро и законно завершено, будет быстро и законно завершено. Следователь, как независимое лицо, будет двигаться совершенно независимо. Но двигаться".
Впрочем, этим относительные достижения Зеленского исчерпываются. Депутаты не продолжили работу, чтобы рассмотреть поправки в законодательство о земле, на чем настаивал президент. Парламент ушел на карантин.
Директор киевского Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко так объясняет возникновение оппозиции Зеленскому: "В "платформу" собрались человек шестьдесят с разными хотелками. В основном это те, кто попал в Раду в первый раз, обжились там и теперь думают, как добиться того, чтобы с ними считались. Давайте не голосовать по тем вопросам, которые имеют особое значение для Зеленского! Это форма шантажа, основанная на саботаже. То же самое повторилось и с законом о земле".
По мнению собеседника РИА Новости, "Зеленскому надо железной рукой навести порядок в партии и фракции, выгнать тех, кто саботирует его линию".
Перспективы уголовных дел против приближенных Порошенко зависят от политического веса самого Зеленского, а не только от усилий генпрокурора, полагает Белашко. "Рябошапка тоже считался стопроцентным человеком президента. История может повториться и с Венедиктовой. У Зеленского до сих пор нет прочных связей с политическим классом, он не авторитет", — заключает эксперт.
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный прокурор Руслан Рябошапка

Страшная, но осторожная оценка

Партийная дисциплина в Раде нужна Зеленскому и для того, чтобы добиться от Международного валютного фонда 5,5 миллиарда долларов. В этом году у Украины пик платежей по внешним заимствованиям, а условие кредита — закон о земле.
Все тот же Дубинский заявлял, что Украина "идет к дефолту". Без МВФ Киев не рассчитается по долгам. Но у государства нет плана выживания экономики в условиях карантина, добавил депутат.
Предшественник Петрашко на посту министра экономики Тимофей Милованов, причисляемый к соросятам, тоже дал неутешительный прогноз: "Сколько людей останется без работы в результате кризиса? По моему мнению, от 170 до 500 тысяч человек. И это консервативная оценка". Такой вывод он сделал на основе опыта Китая, где после карантина выросла безработица.
CC BY 4.0 / Власність Секретаріату Кабінету Міністрів України /
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов
Милованов не упомянул "заробитчан" — миллионы украинцев, зарабатывавших в Европе, теперь вынуждены вернуться на родину. Но дома нет рабочих мест.
Сергей З. (фамилию не называем по его просьбе) занимался трудоустройством граждан Украины в Восточной Европе. Он рассказывает: "Миграционный отдел полиции и погранохраны (одной из стран Прибалтики. — Прим. ред.) перестал нормально выдавать краткосрочные разрешения на работу с визами и ID-кодами. Документов приходится ждать более полутора месяцев".
По его словам, следующий набор — не раньше июня. "Все зависит от политики Украины, ЕС и Прибалтики. На данный момент власти некоторых европейских стран больше склонны не впускать и депортировать. Да и лично у меня нет интереса теперь с этим возиться. Проблемы возникали и раньше: из десяти только один был хорошим специалистом. Пусть едут домой", — добавляет Сергей.
"Ситуация очень неустойчивая, — говорит политолог Андрей Суздальцев. — Киев оказался не готов к кризису. Золотовалютные резервы подросли, но их недостаточно. Европа закрылась, гастарбайтеры возвращаются, а ведь они переводили в страну 13 миллиардов долларов в год. Это целая отрасль экономики, и она разрушена".
© AP Photo / MTI/Attila Balazs
Сотрудник венгерской полиции проверяет документы украинских рабочих, покидающих Венгрию на пограничном пункте в городе Захонь, северо-восточная Венгрия
Украинским властям помогает лишь "непритязательность населения". "На Украине, как и во многих постсоветских странах, граждане привыкли к экономическим проблемам, умеют гибко на них реагировать", — отмечает Суздальцев.
"Но это не отменяет того, что самому государству нужны деньги, — уточняет он. — А что касается гражданского общества, то оно очень разрознено, как показали события в Новых Санжарах (там возник стихийный бунт из-за приезда на карантин украинцев из зараженных районов Китая. — Прим. ред.). Менталитет такой же: моя хата с краю. Не лучшая стратегия в условиях санитарно-эпидемиологического кризиса".

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