Пусть только нарушит! Мезенцев поставил НАТО ультиматум после дерзости у границ

Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на вопрос, известно ли ему, что самолёт-разведчик с американской военной базы курсирует вдоль границы Белоруссии, заявил, что впервые слышит об этом, но уверен, что разведчик не нарушит границ Союзного государства.

Во время пресс-подхода Дмитрия Мезенцева, Государственного секретаря Союзного государства России и Белоруссии, корреспондент RT Константин Придыбайло поинтересовался, знает ли государственный чиновник, что самолёт-разведчик с американской военной базы летает вдоль границы Белоруссии.

"От вас узнал, что самолёт летает, полагаю, что не нарушает границ Союзного государства. Это беспрецедентное вопиющее нарушение договорённостей, которые были достигнуты на этапе объединения ГДР и ФРГ, о невозможности движения войск НАТО к востоку. Это принцип упрощенчества, маргинализации и примитивизации международного диалога. Это индикатор непонимания роста тех угроз, которые провоцируются такими событиями и шагами", - отметил Дмитрий Мезенцев.

Также Госсекретарь в ультимативной форме заявил, что "чем больше вооружения на наших границах, тем будет ниже уровень безопасности для тех стран, кто занимается этим псевдоподвижничеством".

Россия готова к равному диалогу с Западом и не хочет военного обострения, но и натовцам нужно "прекратить думать, что Россия, российское руководство и президент Путин откажутся от защиты модели многополярного мира".

Напомним, что сегодня, 2 апреля, отмечается 25-я годовщина подписания Союзного договора России и Белоруссии.