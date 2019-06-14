Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин позвал ШОС в Челябинск
Президент Молдовы призвал народ на митинг в поддержку нового правительства
Страны ШОС указали на недопустимость одностороннего наращивания систем ПРО
Совет ЕС не будет обсуждать 17 июня санкции против РФ за выдачу паспортов жителя...
Главная / В России

«Пусть теперь ВСУ попробует к нам сунуться»: Жители Донбасса начали получать российские паспорта

14 июня 2019, 16:54  •  170 • В России

В Ростовской области сейчас — жара, солнце печет немилосердно, градусов до тридцати в тени. Но выходящие из остановившегося возле кинотеатра «Мир» в селе Покровском Неклиновского района (46 км от пункта пропуска на госгранице, каких-то сорок минут езды) автобуса люди этого зноя, кажется, не замечают.

Нервничают, это заметно.

Это — жители Донецкой народной республики. Тридцать четыре человека — первые счастливцы, приехавшие сегодня, 14 июня, получать паспорта граждан РФ — такое право у них появилось после подписанного Президентом России Владимиром Путиным 29 апреля Указа №187.

- Вы даже не представляете себе, как мы этого ждали! - признается «КП» Елена из Донецка. - Пять лет. Каждый день. Просто однажды пришло осознание: обратно, на Украину, пути уже нет. Киев сам сжег мосты, пустив против нас и регулярные войска, и этих безбашенных националистов. Многие всю ночь не спали — волновались. И лишь когда мы пересекли утром границу, въехали в Россию, словно гора с плеч — отлегло. Потому что обстрелы, война — все это осталось позади, за спиной. Ведь только утром сегодня по нам стреляли снова. И так постоянно.

Елена говорит, что ждала этого дня долгие пять лет.Фото: Александр СТЕПАНОВ

На данный момент вынесено уже 1200 решений о приеме в российское гражданство, на очереди — еще порядка одиннадцати тысяч тех, кто подал заявления (есть, однако, данные, что и больше, желающих огромное количество).

У каждого - своя история. Так, житель ДНР Дмитрий лишился дома во время очередного обстрела ВСУ в 2015-м, и его приютил брат. Но Дмитрий признается, что жизнь в родном Донецке была крайне тяжелой. Он старался не опускать руки, работал. Но понимал, что любые его достижения может вмиг оборвать ВСУ и очередная бомбежка.

Поэтому мысль перебраться в Россию не покидала его и, как только появилась такая возможность, он ею воспользовался.

— В России найду работу и, возможно, жену. Я счастлив, что получил возможность начать жизнь с чистого листа, — поделился с корреспондентом «Комсомольской правды» Дмитрий.

А у одной из прибывших женщины националисты и вовсе убили родственника: заподозрили парня в том, что он из "сочувствующих" ополченцам, выволокли на окраину села, пытали, а потом лишили жизни.

- Какое у меня должно быть отношение к Киеву теперь? - со слезами вспоминает она. - Я хотела давно переехать в Россию, но меня пугало то, что я была бы фактически непонятно кем, беженкой. Теперь собираюсь уже приехать в статусе полноценной гражданки РФ.

Первые жители ДНР, ставшие гражданами России.Фото: Александр СТЕПАНОВ

Система предоставления гражданства, говорят в МВД, уже отлажена — причем, случилось это очень оперативно. Порядок такой: сначала желающие сдают документы и заявления в ДНР и ЛНР (в первой 33 пункта приема, во второй — 18), затем это все добро привозится в Ростовскую область, и миграционная служба рассматривает их, длится этот процесс до трех месяцев, после чего выносится вердикт: да или нет. Дальше одобренные карточки присылаются обратно в Донецк и Луганск, где формируются списки на получение — выдача происходит уже на территории Российской Федерации, в двух точках: для населения ДНР — в селе Покровском, для тех, кто из ЛНР, в Новошахтинске.

И в нынешнюю пятницу, 14 июня, из обеих народных республик в оба пункта выдачи приехали первые партии — централизованно, автобусами.

Автобусы с желающими получить паспорта прибыли на ДонФото: Александр СТЕПАНОВ

Толкучки, впрочем, нет, хотя самые нетерпеливые, конечно, рвутся вперед.

— Да, погодь, успеешь, у России паспортов для нормальных людей на всех хватит, — с напускной суровостью хмурится инспектор из МВД, а у самого уголки губ нет-нет, да тянутся в понимающей улыбке.

— Тю! — звучит в ответ. — Хочется же быть первым, кто из наших стал гражданином.

Сначала они проходят в зал ожидания, потом, по пять человек, их вызывают в кабинет для прохождения обычных процедур — дактилоскопии, фотографирования. И, наконец, завершающий, самый важный этап — непосредственно вручение.

«Я, добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества...» - звучит текст присяги.

И вот наконец — долгожданный паспорт.

Дмитрий Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектов

У каждого из тех, кто получил долгожданные паспорта РФ, своя история - порой, очень тяжелая и страшная.Фото: Александр СТЕПАНОВ

— Это для вас, коренных, так сказать, россиян, паспорт с триколором — просто документ, - говорит еще один житель Донецка. — А для нас это — еще и броня. В прямом смысле слова. Наши-то паспорта, что ЛНР, что ДНР, в мире не признают. Более того — они все равно что красная тряпка для Украины. А пусть теперь попробуют что-то сказать на человека с российским паспортом! Кишка тонка! Но мы ждем теперь, что Россия будет защищать нас уже как своих граждан. Когда я уезжал, все знакомые —и мужчины, и женщины — просили передать здесь, в России: либо забирайте наши республики в свой состав, в любом качестве, либо введите сюда миротворцев.

По словам собеседника «КП», начиная с середины мая, когда в ЛНР и ДНР начался прием документов на российское гражданство, и там, и там выстраиваются прямо с утра огромные очереди — желающих получить паспорт РФ очень много.

— Разумеется, есть вопросы — мы их собираем, анализируем, передаем по соответствующим структурам, — отметили в МВД России. — Надеемся, что в скором времени в обеих республиках будут окончательно отлажены процедуры приема документов и заявлений. Планируется, в том числе, что вот-вот заработает электронная запись.

Между тем, вопросы у людей, получивших заветные паспорта, остаются. Один из главных среди них — по поводу пенсий. Дело в том, что и Россия, и Украина подписали в свое время (в далеком 1992-м) соглашение о гарантиях прав государств-участников СНГ как раз в области пенсионного обеспечения, а оно предусматривает, что пенсии людям выплачиваются в соответствии с законодательством той страны, на территории которой они проживают. Но Украина ввела порядок, по которому получать украинскую пенсию непосредственно в ДНР и ЛНР невозможно. Теперь этот вопрос предстоит решать, соответственно, России.

«Тот же почерк, одна методичка»: в Госдуме обвинили США в демонизации Ирана

Жители ЛНР и ДНР сравнили российские паспорта с бронейФото: Александр СТЕПАНОВ

— Все законы, которые касаются социальной защиты населения граждан Российской Федерации, естественно, распространяются на тех граждан, которые переедут жить на территорию Российской Федерации. Все, что касается соглашений, принятых в рамках СНГ, в рамках Евразийского сообщества, то они регламентируются нашими нормативно-правовыми документами, которые ратифицированы всеми законодательными органами стран СНГ. И пенсии выплачивает то государство, на территории которого эта пенсия была заработана. После того, как будет сформирована Верховная Рада Украины нового состава, мы надеемся, что в этой Раде не будет лиц с нацистскими уклонами. Придут люди, которые будут заботиться о своих гражданах независимо от того, имеет человек второе гражданство или нет. И если человек заработал пенсию на территории Украины, то ее обязаны выплачивать там, где он находится. Будь то территория Украины или другого государства, — сообщил депутат Госдумы РФ от Ростовской области Виктор Водолацкий.

КОНКРЕТНО

Что дает получение гражданства жителям ЛНР и ДНР

* Во-первых, это — свобода передвижения, включая возможность в любое время въехать, хоть и через установленный пункты пропуска, на территорию РФ со стороны обеих республик — для проживания, работы, лечения, поступления в техникумы, колледжи и вузы.

* Во-вторых, новоявленные граждане получат право на все меры господдержки, предоставляемые гражданам РФ, постоянно проживающим за ее пределами (есть такая формулировка), например — тот же материнский капитал.

* В-третьих, это, разумеется, защита со стороны государства.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



170
Источник
Похожие новости
14 июня 2019, 16:54
Председатель НАК: Новый закон позволит изымать деньги коррупционеров в пользу государства
13 июня 2019, 11:39
Владимир Путин: Я не давал никакой оценки деятельности Зеленского, потому что пока деятельности никакой нет
14 июня 2019, 16:54
«Пусть теперь ВСУ попробует к нам сунуться»: Жители Донбасса начали получать российские паспорта
13 июня 2019, 11:39
«Ну на фиг с детьми туда лезть!»
13 июня 2019, 22:54
«Нам помогал Роман»: активисты утверждают, что кандидат в депутаты Московской городской думы присвоил заслуги соперника
13 июня 2019, 13:09
«Освобождаться от своего преимущества глупо»: в России отреагировали на предложение Чубайса ввести углеродный налог
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 июня 2019, 05:39
Выдача на смерть? Правосудие, за которое стыдно
14 июня 2019, 02:24
Порошенко должен ответить: В США призвали отправить экс-президента Украины за решетку
14 июня 2019, 05:39
Володин пригрозил выходом России из ПАСЕ в случае изъятия полномочий делегации
14 июня 2019, 02:24
"И человечество заглянет в бездну": Соловьев об ударе США по Ирану после ат...
14 июня 2019, 05:39
"Нас не будут обвинять в воровстве российского газа": Порошенко нашел "...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 июня 2019, 13:09
Стрелять не прекратим: армия не подчиняется Зеленскому
08 июня 2019, 06:39
"Максимум - пять недель работы": Почему датская загогулина не помешает строительству "Северного потока - 2"
07 июня 2019, 20:39
«Заменить катапульту сложно»: с какими проблемами столкнулась американская программа создания новейших авианосцев
08 июня 2019, 19:39
Война в Сирии-2.0:Армия Асада терпит поражение в Идлибе
08 июня 2019, 00:09
«Идут по лезвию»: маневр кораблей России и США попал на видео
14 июня 2019, 05:39
"Нас не будут обвинять в воровстве российского газа": Порошенко нашел "удачное" решение проблемы
11 июня 2019, 15:39
Украина на слушаниях в Гааге потребовала газ из Чёрного моря
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.