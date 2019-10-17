Пусть теперь Россия и Сирия разбираются с ИГИЛ - Трамп

Россия и Сирия сами способны разобраться с ИГИЛ*, считает президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции в Белом доме, отвечая на вопрос об уходе военных США из Сирии.

Трамп отметил, что каждый "крупный игрок" в регионе ненавидит террористов ИГИЛ. В частности, речь идёт о России и Сирии. Президент США отметил, что нет ничего плохого в том, чтобы они разобрались с террористами вместо американцев.

"Они могут с этим разобраться. И им следует разобраться", - заявил Трамп.

Также он отметил, что в российской помощи Сирии нет ничего плохого. По словам Трампа, это абсолютно нормально.

"Сирия может получить какую-то помощь от России, и это отлично. Там много песка", - цитирует Bloomberg слова президента США.

* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.