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Пусть теперь Россия и Сирия разбираются с ИГИЛ - Трамп

17 октября 2019, 05:24  •  83 • Политика
Президент США Дональд Трамп положительно высказался о российской помощи Сирии и предложил Москве и Дамаску самим заниматься борьбой с ИГИЛ. "Они могут с этим разобраться. И им следует разобраться", - сказал Трамп.
Россия и Сирия сами способны разобраться с ИГИЛ*, считает президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции в Белом доме, отвечая на вопрос об уходе военных США из Сирии.
Трамп отметил, что каждый "крупный игрок" в регионе ненавидит террористов ИГИЛ. В частности, речь идёт о России и Сирии. Президент США отметил, что нет ничего плохого в том, чтобы они разобрались с террористами вместо американцев.
"Они могут с этим разобраться. И им следует разобраться", - заявил Трамп.
Также он отметил, что в российской помощи Сирии нет ничего плохого. По словам Трампа, это абсолютно нормально.
"Сирия может получить какую-то помощь от России, и это отлично. Там много песка", - цитирует Bloomberg слова президента США.
* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.

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