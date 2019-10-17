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Пусть теперь Россия и Сирия разбираются с ИГИЛ - Трамп
17 октября 2019, 05:24 • 83 • Политика
Президент США Дональд Трамп положительно высказался о российской помощи Сирии и предложил Москве и Дамаску самим заниматься борьбой с ИГИЛ. "Они могут с этим разобраться. И им следует разобраться", - сказал Трамп.
Россия и Сирия сами способны разобраться с ИГИЛ*, считает президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции в Белом доме, отвечая на вопрос об уходе военных США из Сирии.
Трамп отметил, что каждый "крупный игрок" в регионе ненавидит террористов ИГИЛ. В частности, речь идёт о России и Сирии. Президент США отметил, что нет ничего плохого в том, чтобы они разобрались с террористами вместо американцев.
Также он отметил, что в российской помощи Сирии нет ничего плохого. По словам Трампа, это абсолютно нормально.
* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.
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