«Пусть солдаты немного поспят…» • 147 • Война





Выражение "самое неподходящее место" имеет буквальный смысл



Недосып мучил и танкистов, и летчиков (если пилоты все же отсыпались, потому что того требовало командование, то вот наземный персонал и техники сплошь и рядом спали урывками). Пожалуй, только у моряков на кораблях, с их вахтенным распорядком, со сном обстояло более или менее благополучно.





Мое внимание эта тема привлекает потому, что проблема сна в боевых условиях, так же, как и однажды рассмотренная тема про переноску грузов вручную, относится к числу проблем, которые не замечаются, поскольку считаются несущественными. Некоторые основания для этого есть, поскольку (даже по собственному опыту знаю) сутки без сна не оказывают заметного влияния на рассудок и работоспособность. Многие люди довольно легко выдерживают двое или трое суток без сна, оставаясь при этом в здравом рассудке и в относительной работоспособности.



Во время Второй мировой войны оба враждующих лагеря поддерживали бодрость своих солдат с помощью психостимуляторов — амфетамина и метамфетамина (более известного как первитин). Масштабы потребления были впечатляющими: только в немецкой армии было израсходовано 200 млн. таблеток первитина, без учета выдачи его в составе других продуктов, например, знаменитого Panzerschokolade. Британцы израсходовали 7,2 млн. таблеток амфетамина. Несмотря на сильные побочные эффекты, использование амфетамина в западных армиях продолжается и теперь.



Тем не менее, недосып брал свое. За него иногда приходилось платить весьма дорого. Известны случаи, когда целые подразделения уничтожались противником или брались им в плен спящими. Истощив последние силы, солдаты и офицеры падали и засыпали, даже не выставляя охранения. Вступившее в бой без сна и отдыха подразделение также несло более высокие потери, чем предварительно отдохнувшее. Вообще, ущерб от недосыпа на войне должен быть довольно значительным, но он никогда не выделялся и не оценивался; во всяком случае, конкретных данных об этом мне найти не удалось. В мемуарах летчиков иногда проскальзывают упоминания, что их заставляли спать перед вылетом, видимо, были случаи летных происшествий по причине усталости летчика (эта причина и теперь довольно часто фигурирует в отчетах о расследованиях авиакатастроф), но тоже без количественной оценки.



Расследования авиакатастроф, в которых основной причиной была усталость летчиков, показывают, что люди в состоянии недосыпа могут делать алогичные действия, которых они бы не сделали в нормальном состоянии. Экипаж разбившегося 12 февраля 2009 года под Буффало турбореактивного самолета DHC-8 при заходе на посадку в условиях обледенения как раз попал в эту ловушку. Когда самолет стал терять скорость, командир потянул штурвал на себя, а второй пилот убрал уже выпущенные до этого закрылки. Вследствие этого самолет потерял скорость и свалился. От начала катастрофы до удара прошло всего 26 секунд. Расследование показало, что оба пилота были в состоянии сильного недосыпа и неадекватно отреагировали на предупреждение о сваливании самолета.



Так что проблема недосыпа все же достаточно существенна, чтобы ее игнорировать или преуменьшать. Тем более что достижения современной нейрофизиологии позволяют нащупать к этому довольно простые и действенные пути.



Немного из физиологии сна



Сон довольно долгое время был большой загадкой для нейрофизиологов, и по его поводу существовали самые разные гипотезы. Современные представления о сне стали формироваться только после Второй мировой войны, особенно в 70-е и 80-е годы, когда были проведены многочисленные исследования сна методами регистрации биоэлектрической активности мозга (электроэнцефалограмма — ЭЭГ), с помощью которых была открыта и изучена структура сна, в котором был выделен медленный сон, состоящий из четырех стадий, и быстрый сон. За время ночного сна происходит 4-5 циклов чередования медленного и быстрого сна, каждый цикл занимает 90-100 минут. «Россия хочет дестабилизировать НАТО»



Новейшие же исследования дали удивительные результаты, состоящие в следующем. Во-первых, американские исследователи Джеффри Холл и Майкл Росбаш в 1984-1994 годах открыли ряд белков, ответственных за регулирование "биологических часов", то есть времени наступления и прекращения сна, или циркадные ритмы. Особые гены генерируют эти белки ночью, в период сна, и когда они накапливаются в достаточном количестве, синтез прекращается, и наступает пробуждение. В период бодрствования белки распадаются (подавляющее большинство белков, синтезируемых в организме, нестойко и быстро распадается). Когда их количество падает, начинается засыпание с новым циклом синтеза.



Во-вторых, серия исследований нейрофизиологов, в частности, в Еврейском университете в Иерусалиме и в ряде других научно-исследовательских учреждений, показала, что и долговременная память также связана с непрерывным синтезом специфических белков, образующихся на нервных окончаниях клеток головного мозга. Более того, эти белки удалось даже рассмотреть в электронном микроскопе. Процесс сна же с момента его глубокого изучения всегда связывался с процессами формирования долговременной памяти.





Фотография белковой структуры в гиппокампе мозга, связанной с формированием долговременной памяти, сделанная исследователями Massachusets Institute of Technology Асад отмечает триумфальную победу



В-третьих, вообще, в состоянии сна в человеческом организме повышается уровень анаболических процессов, то есть процессов синтеза высокомолекулярных соединений.



Можно сделать вывод, что сон — это такое состояние организма, в котором происходит процесс синтеза необходимых белков взамен распавшихся, без которых нормальное функционирование человеческого мозга, нервной системы и организма в целом невозможно. Как только этих необходимых белков становится слишком мало, начинаются расстройства сознания, галлюцинации, переходящие в более серьезные последствия вроде нарушения сердечного ритма. Если человек и дальше будет бодрствовать, поддерживая свое состояние движением или психостимуляторами, то все равно наступит предел, когда организм перейдет в "горизонтальное положение" для срочного восполнения недостающих ему белков.



Вот из этого момента, синтеза белков, можно легко объяснить другие факторы, сопутствующие сну. Синтез высокомолекулярных соединений является энергоемким процессом, и потому неудивительно, что во сне человек прекращает двигательную активность, то есть ложится и лежит неподвижно, сокращает до минимума работу органов чувств (это происходит непроизвольно, хотя можно создать дополнительные условия вроде покоя, темноты и тишины), также стремится сократить теплопотери, поскольку во сне энергозатраты организма перераспределяются от выделения тепла к синтезу белковых соединений. По этой простой причине спящий человек старается сохранить тепло. Также постельные принадлежности (матрасы, перины, одеяла и подушки) служат не сколько для комфорта, сколько для сокращения теплопотерь, поскольку изготовляются из материалов, плохо проводящих тепло.



По собственному опыту знаю, что важнейшим условием для засыпания является как раз тепло, а не темнота или тишина. Спать можно при свете (например, прикрыв чем-нибудь глаза) и при довольно громких звуках (на удивление, вырабатывается умение спать под звук сверления бетона, а уж звук работающего двигателя вообще успокаивает). Спать можно в движении, например, в поезде или в автомобиле, а в войну довольно часто практиковался сон на ходу, во время маршей. «Америка в курсе, что Россия бомбит Иорданию»



Но вот ощущение холода прогоняет сон. По личному опыту знаю: если подняться ночью и выбраться из прогревшейся постели, то довольно быстро наступает пробуждение, после которого трудно снова заснуть. Напротив, если подняться, но накинуть на себя одеяло или одежду, сохраняющую тепло, то такого пробуждения не происходит, и из полусна (точнее, одной из стадий медленного сна) можно легко и быстро снова вернуться в сон. После пробуждения не возникает никаких ощущений недосыпа. Это можно объяснить тем, что понижение температуры окружающей среды вызывает повышение теплоотдачи тела, расход энергии перераспределяется от синтеза белков к обогреву организма, синтез белков прекращается, и наступает пробуждение. Многим это ощущение хорошо известно: проснулся от холода.



Сон-плащ-палатка



Оставим нейрофизиологам работу по выяснению того, как конкретно работает описанный выше механизм, какие гены и какие именно белки в нем участвуют. Для нас важен сам вывод, который имеет практическое значение. Чтобы хорошо спать, нужно теплое место.



Легко сказать, но трудно сделать. В военных условиях с теплыми местами большой дефицит. Я имею в виду самую сложную ситуацию, когда спать приходится в совершенно необорудованных местах: в лесу, в окопах, на позициях, на холоде, в грязи (опционально с дождем или снегом). Палатки и спальники вовсе не решают этой проблемы, и не только потому, что их далеко не всегда можно установить и устроиться поспать. Палатка и спальник — вещи до крайности неудобные для военных нужд.



Палатка, даже небольшая, весьма тяжела, требует времени для установки и снятия, ее также трудно замаскировать. К тому же в случае внезапного обстрела или начала боя из палатки довольно трудно быстро выскочить, а укрытия она собой не представляет, но зато порождает, как и тент грузовика, ложное чувство безопасности. Потому лучше устроиться в яме или окопе, так оно безопаснее. «На этом Украина закончится»



Спальники, даже самый лучшие их современные образцы, имеют большие недостатки. Во-первых, довольно большой вес, обычно составляющий 1,5-2 кг. Более легкие по весу спальники являются летними и серьезной теплозащиты не предоставляют. Во-вторых, довольно большой объем в сложенном состоянии, что занимает много места в рюкзаке (скажем, в 30-литровом рюкзаке примерно треть объема приходится на спальник — это очень много). В-третьих, спальники легко намокают и отсыревают, тогда как сушить их очень трудно, нужен жаркий солнечный день или теплое помещение, чтобы промокший спальник высох полностью. Мокрый спальник не греет и становится еще более тяжелым. Наконец, в-четвертых, если вы лежите в спальнике застегнутым, то в случае внезапного начала боя быстро выскочить из него тоже довольно трудно. Спальник на войне резко повышает шансы перейти в категорию безвозвратных потерь.



На мой вкус, спальник — самое неудобное и непродуманное из всего, что было создано в сфере полевого снаряжения. Только острая нужда и отсутствие чего-то другого заставляет брать спальники на войну.





Даже при японской изобретательности спальник для войны годится в очень небольшой степени!



Есть предложение и получше, которое можно условно назвать сон-плащ-палаткой. Этот предмет снаряжения должен блокировать инфракрасное излучение тела, на которое приходится до 50% теплопотерь. На долю теплопроведения (например, потери тепла через мокрую одежду) приходится 15%, на конвекцию — тоже 15%, оставшиеся 20% приходятся на испарение влаги, то есть потери тепла с потом и его испарением. В сущности, инфракрасное излучение является основным источником передачи тепла и обуславливает остальные виды теплопотери. Материал, который довольно эффективно блокирует инфракрасное излучение тела, давно известен, и даже употребляется в военном снаряжении. Это металлизированная полиэстеровая пленка, из который делаются аварийные теплозащитные мешки. Если обернуть человека такой пленкой, то она будет отражать инфракрасное излучение его тела, довольно долго поддерживая нормальную температуру и не давая ему замерзнуть. Нормально, если материал поддерживает тепло на одном уровне в течение порядка 4-5 часов — больше времени на сон в боевых условиях вряд ли будет отведено. Минимально — 3 часа, то есть в течение двух циклов сна.





Гражданская разновидность теплозащитного мешка выглядит вот так





Есть и милитаризованная разновидность Blizzard британского производства



Из такой пленки обычно делают спальные мешки или одеяла (вес такого одеяла колеблется от 200 до 450 граммов, а размеры в сложенном виде примерно 25 х 25 см при толщине в 5-6 см). Но лучше из него скроить именно просторную плащ-палатку с капюшоном, с прорезями для рук и оружия, с застежками, как на старой доброй советской плащ-палатке. Только полы ее надо сделать длиннее, так, чтобы человек лежа мог обернуть ими свои ноги, или, по крайней мере, полностью в нее завернуться в позе эмбриона. Металлизированное покрытие остается с внутренней стороны, а с внешней стороны может быть наклеена тонкая ткань серо-зеленой (защитной) расцветки, чтобы спящий в ней человек не бросался в глаза. Это увеличит вес сон-плащ-палатки, но зато увеличит ее долговечность и улучшит удобство в использовании.



В такой сон-плащ-палатке можно спать сидя, полулежа, лежа (в позе эмбриона), устроившись в яме, окопе, за деревом или в каком-то другом укрытии. Оружие можно положить рядом или обхватить руками. Главное преимущество сон-плащ-палатки, помимо лучшей теплоизоляции, состоит в том, что она позволяет бойцу почти моментально изготовиться к бою, если он прервал его сон. Боец может или вскочить на ноги, или сбросить накидку с себя, или даже просто схватить оружие и открыть огонь, не снимая накидки, используя для этого прорези для рук, как на советской плащ-палатке. «Наступления не будет»: Прилепин покидает фронт Донбасса



У нее есть также побочные свойства: возможность определенной маскировки от обнаружения тепловизором (для этого надо накидку повесить на некотором расстоянии от тела, чтобы она не нагревалась сама и не переизлучала тепло). Будучи также водонепроницаемой, она может использоваться в качестве дождевика или импровизированного навеса от дождя. Укладываться спать под дождем в ней тоже можно, только нужно проследить, чтобы вода не затекала внутрь, и чтобы укрытие не затопило за время сна.



Как только появилась возможность для отдыха, нужно достать сон-плащ-палатку, завернуться в нее, устроиться в каком-нибудь укрытии, положив рядом оружие, и подремать. Даже медленный сон в течение 30-40 минут сильно освежает и прибавляет сил, но лучше поспать полный цикл из медленного и быстрого сна, то есть в течение полутора часов. Даже если поспать не дали, всё равно хотя бы 10- или 15-минутный отдых в относительном тепле прибавит сил и бодрости. Войну и сон совместить трудно. Военная мемуаристика, отражающая массовый военный опыт (автор воспоминаний, конечно, пишет не только о себе), показывает, что на отдых и сон остается очень мало времени. Пехотинцы часто писали, что ночные марши или окапывания с раннего утра сменялись боями, и на отдых оставались считанные минуты, который, конечно, проводился в самом неподходящем для этого месте.Недосып мучил и танкистов, и летчиков (если пилоты все же отсыпались, потому что того требовало командование, то вот наземный персонал и техники сплошь и рядом спали урывками). Пожалуй, только у моряков на кораблях, с их вахтенным распорядком, со сном обстояло более или менее благополучно.Мое внимание эта тема привлекает потому, что проблема сна в боевых условиях, так же, как и однажды рассмотренная тема про переноску грузов вручную, относится к числу проблем, которые не замечаются, поскольку считаются несущественными. Некоторые основания для этого есть, поскольку (даже по собственному опыту знаю) сутки без сна не оказывают заметного влияния на рассудок и работоспособность. Многие люди довольно легко выдерживают двое или трое суток без сна, оставаясь при этом в здравом рассудке и в относительной работоспособности.Во время Второй мировой войны оба враждующих лагеря поддерживали бодрость своих солдат с помощью психостимуляторов — амфетамина и метамфетамина (более известного как первитин). Масштабы потребления были впечатляющими: только в немецкой армии было израсходовано 200 млн. таблеток первитина, без учета выдачи его в составе других продуктов, например, знаменитого Panzerschokolade. Британцы израсходовали 7,2 млн. таблеток амфетамина. Несмотря на сильные побочные эффекты, использование амфетамина в западных армиях продолжается и теперь.Тем не менее, недосып брал свое. За него иногда приходилось платить весьма дорого. Известны случаи, когда целые подразделения уничтожались противником или брались им в плен спящими. Истощив последние силы, солдаты и офицеры падали и засыпали, даже не выставляя охранения. Вступившее в бой без сна и отдыха подразделение также несло более высокие потери, чем предварительно отдохнувшее. Вообще, ущерб от недосыпа на войне должен быть довольно значительным, но он никогда не выделялся и не оценивался; во всяком случае, конкретных данных об этом мне найти не удалось. В мемуарах летчиков иногда проскальзывают упоминания, что их заставляли спать перед вылетом, видимо, были случаи летных происшествий по причине усталости летчика (эта причина и теперь довольно часто фигурирует в отчетах о расследованиях авиакатастроф), но тоже без количественной оценки.Расследования авиакатастроф, в которых основной причиной была усталость летчиков, показывают, что люди в состоянии недосыпа могут делать алогичные действия, которых они бы не сделали в нормальном состоянии. Экипаж разбившегося 12 февраля 2009 года под Буффало турбореактивного самолета DHC-8 при заходе на посадку в условиях обледенения как раз попал в эту ловушку. Когда самолет стал терять скорость, командир потянул штурвал на себя, а второй пилот убрал уже выпущенные до этого закрылки. Вследствие этого самолет потерял скорость и свалился. От начала катастрофы до удара прошло всего 26 секунд. Расследование показало, что оба пилота были в состоянии сильного недосыпа и неадекватно отреагировали на предупреждение о сваливании самолета.Так что проблема недосыпа все же достаточно существенна, чтобы ее игнорировать или преуменьшать. Тем более что достижения современной нейрофизиологии позволяют нащупать к этому довольно простые и действенные пути.Сон довольно долгое время был большой загадкой для нейрофизиологов, и по его поводу существовали самые разные гипотезы. Современные представления о сне стали формироваться только после Второй мировой войны, особенно в 70-е и 80-е годы, когда были проведены многочисленные исследования сна методами регистрации биоэлектрической активности мозга (электроэнцефалограмма — ЭЭГ), с помощью которых была открыта и изучена структура сна, в котором был выделен медленный сон, состоящий из четырех стадий, и быстрый сон. За время ночного сна происходит 4-5 циклов чередования медленного и быстрого сна, каждый цикл занимает 90-100 минут.Новейшие же исследования дали удивительные результаты, состоящие в следующем. Во-первых, американские исследователи Джеффри Холл и Майкл Росбаш в 1984-1994 годах открыли ряд белков, ответственных за регулирование "биологических часов", то есть времени наступления и прекращения сна, или циркадные ритмы. Особые гены генерируют эти белки ночью, в период сна, и когда они накапливаются в достаточном количестве, синтез прекращается, и наступает пробуждение. В период бодрствования белки распадаются (подавляющее большинство белков, синтезируемых в организме, нестойко и быстро распадается). Когда их количество падает, начинается засыпание с новым циклом синтеза.Во-вторых, серия исследований нейрофизиологов, в частности, в Еврейском университете в Иерусалиме и в ряде других научно-исследовательских учреждений, показала, что и долговременная память также связана с непрерывным синтезом специфических белков, образующихся на нервных окончаниях клеток головного мозга. Более того, эти белки удалось даже рассмотреть в электронном микроскопе. Процесс сна же с момента его глубокого изучения всегда связывался с процессами формирования долговременной памяти.В-третьих, вообще, в состоянии сна в человеческом организме повышается уровень анаболических процессов, то есть процессов синтеза высокомолекулярных соединений.Можно сделать вывод, что сон — это такое состояние организма, в котором происходит процесс синтеза необходимых белков взамен распавшихся, без которых нормальное функционирование человеческого мозга, нервной системы и организма в целом невозможно. Как только этих необходимых белков становится слишком мало, начинаются расстройства сознания, галлюцинации, переходящие в более серьезные последствия вроде нарушения сердечного ритма. Если человек и дальше будет бодрствовать, поддерживая свое состояние движением или психостимуляторами, то все равно наступит предел, когда организм перейдет в "горизонтальное положение" для срочного восполнения недостающих ему белков.Вот из этого момента, синтеза белков, можно легко объяснить другие факторы, сопутствующие сну. Синтез высокомолекулярных соединений является энергоемким процессом, и потому неудивительно, что во сне человек прекращает двигательную активность, то есть ложится и лежит неподвижно, сокращает до минимума работу органов чувств (это происходит непроизвольно, хотя можно создать дополнительные условия вроде покоя, темноты и тишины), также стремится сократить теплопотери, поскольку во сне энергозатраты организма перераспределяются от выделения тепла к синтезу белковых соединений. По этой простой причине спящий человек старается сохранить тепло. Также постельные принадлежности (матрасы, перины, одеяла и подушки) служат не сколько для комфорта, сколько для сокращения теплопотерь, поскольку изготовляются из материалов, плохо проводящих тепло.По собственному опыту знаю, что важнейшим условием для засыпания является как раз тепло, а не темнота или тишина. Спать можно при свете (например, прикрыв чем-нибудь глаза) и при довольно громких звуках (на удивление, вырабатывается умение спать под звук сверления бетона, а уж звук работающего двигателя вообще успокаивает). Спать можно в движении, например, в поезде или в автомобиле, а в войну довольно часто практиковался сон на ходу, во время маршей.Но вот ощущение холода прогоняет сон. По личному опыту знаю: если подняться ночью и выбраться из прогревшейся постели, то довольно быстро наступает пробуждение, после которого трудно снова заснуть. Напротив, если подняться, но накинуть на себя одеяло или одежду, сохраняющую тепло, то такого пробуждения не происходит, и из полусна (точнее, одной из стадий медленного сна) можно легко и быстро снова вернуться в сон. После пробуждения не возникает никаких ощущений недосыпа. Это можно объяснить тем, что понижение температуры окружающей среды вызывает повышение теплоотдачи тела, расход энергии перераспределяется от синтеза белков к обогреву организма, синтез белков прекращается, и наступает пробуждение. Многим это ощущение хорошо известно: проснулся от холода.Оставим нейрофизиологам работу по выяснению того, как конкретно работает описанный выше механизм, какие гены и какие именно белки в нем участвуют. Для нас важен сам вывод, который имеет практическое значение. Чтобы хорошо спать, нужно теплое место.Легко сказать, но трудно сделать. В военных условиях с теплыми местами большой дефицит. Я имею в виду самую сложную ситуацию, когда спать приходится в совершенно необорудованных местах: в лесу, в окопах, на позициях, на холоде, в грязи (опционально с дождем или снегом). Палатки и спальники вовсе не решают этой проблемы, и не только потому, что их далеко не всегда можно установить и устроиться поспать. Палатка и спальник — вещи до крайности неудобные для военных нужд.Палатка, даже небольшая, весьма тяжела, требует времени для установки и снятия, ее также трудно замаскировать. К тому же в случае внезапного обстрела или начала боя из палатки довольно трудно быстро выскочить, а укрытия она собой не представляет, но зато порождает, как и тент грузовика, ложное чувство безопасности. Потому лучше устроиться в яме или окопе, так оно безопаснее.Спальники, даже самый лучшие их современные образцы, имеют большие недостатки. Во-первых, довольно большой вес, обычно составляющий 1,5-2 кг. Более легкие по весу спальники являются летними и серьезной теплозащиты не предоставляют. Во-вторых, довольно большой объем в сложенном состоянии, что занимает много места в рюкзаке (скажем, в 30-литровом рюкзаке примерно треть объема приходится на спальник — это очень много). В-третьих, спальники легко намокают и отсыревают, тогда как сушить их очень трудно, нужен жаркий солнечный день или теплое помещение, чтобы промокший спальник высох полностью. Мокрый спальник не греет и становится еще более тяжелым. Наконец, в-четвертых, если вы лежите в спальнике застегнутым, то в случае внезапного начала боя быстро выскочить из него тоже довольно трудно. Спальник на войне резко повышает шансы перейти в категорию безвозвратных потерь.На мой вкус, спальник — самое неудобное и непродуманное из всего, что было создано в сфере полевого снаряжения. Только острая нужда и отсутствие чего-то другого заставляет брать спальники на войну.Есть предложение и получше, которое можно условно назвать сон-плащ-палаткой. Этот предмет снаряжения должен блокировать инфракрасное излучение тела, на которое приходится до 50% теплопотерь. На долю теплопроведения (например, потери тепла через мокрую одежду) приходится 15%, на конвекцию — тоже 15%, оставшиеся 20% приходятся на испарение влаги, то есть потери тепла с потом и его испарением. В сущности, инфракрасное излучение является основным источником передачи тепла и обуславливает остальные виды теплопотери. Материал, который довольно эффективно блокирует инфракрасное излучение тела, давно известен, и даже употребляется в военном снаряжении. Это металлизированная полиэстеровая пленка, из который делаются аварийные теплозащитные мешки. Если обернуть человека такой пленкой, то она будет отражать инфракрасное излучение его тела, довольно долго поддерживая нормальную температуру и не давая ему замерзнуть. Нормально, если материал поддерживает тепло на одном уровне в течение порядка 4-5 часов — больше времени на сон в боевых условиях вряд ли будет отведено. Минимально — 3 часа, то есть в течение двух циклов сна.Из такой пленки обычно делают спальные мешки или одеяла (вес такого одеяла колеблется от 200 до 450 граммов, а размеры в сложенном виде примерно 25 х 25 см при толщине в 5-6 см). Но лучше из него скроить именно просторную плащ-палатку с капюшоном, с прорезями для рук и оружия, с застежками, как на старой доброй советской плащ-палатке. Только полы ее надо сделать длиннее, так, чтобы человек лежа мог обернуть ими свои ноги, или, по крайней мере, полностью в нее завернуться в позе эмбриона. Металлизированное покрытие остается с внутренней стороны, а с внешней стороны может быть наклеена тонкая ткань серо-зеленой (защитной) расцветки, чтобы спящий в ней человек не бросался в глаза. Это увеличит вес сон-плащ-палатки, но зато увеличит ее долговечность и улучшит удобство в использовании.В такой сон-плащ-палатке можно спать сидя, полулежа, лежа (в позе эмбриона), устроившись в яме, окопе, за деревом или в каком-то другом укрытии. Оружие можно положить рядом или обхватить руками. Главное преимущество сон-плащ-палатки, помимо лучшей теплоизоляции, состоит в том, что она позволяет бойцу почти моментально изготовиться к бою, если он прервал его сон. Боец может или вскочить на ноги, или сбросить накидку с себя, или даже просто схватить оружие и открыть огонь, не снимая накидки, используя для этого прорези для рук, как на советской плащ-палатке.У нее есть также побочные свойства: возможность определенной маскировки от обнаружения тепловизором (для этого надо накидку повесить на некотором расстоянии от тела, чтобы она не нагревалась сама и не переизлучала тепло). Будучи также водонепроницаемой, она может использоваться в качестве дождевика или импровизированного навеса от дождя. Укладываться спать под дождем в ней тоже можно, только нужно проследить, чтобы вода не затекала внутрь, и чтобы укрытие не затопило за время сна.Как только появилась возможность для отдыха, нужно достать сон-плащ-палатку, завернуться в нее, устроиться в каком-нибудь укрытии, положив рядом оружие, и подремать. Даже медленный сон в течение 30-40 минут сильно освежает и прибавляет сил, но лучше поспать полный цикл из медленного и быстрого сна, то есть в течение полутора часов. Даже если поспать не дали, всё равно хотя бы 10- или 15-минутный отдых в относительном тепле прибавит сил и бодрости. Автор: Дмитрий Верхотуров Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 147 Источник Похожие новости «Россия хочет дестабилизировать НАТО» «Наступления не будет»: Прилепин покидает фронт Донбасса «На этом Украина закончится»

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