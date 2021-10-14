«Пусть сначала применят правосудие на Украине»: в МИД отреагировали на планы Киева требовать экстрадиции Поклонской

Киеву следует заняться вопросом соблюдения законов на своей территории, а не пытаться добиться экстрадиции Натальи Поклонской из Кабо-Верде, где она займёт должность посла РФ. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее во внешнеполитическом ведомстве Украины заявили, что «уже подняли перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности Поклонской». Между тем в российской Госдуме отметили, что экстрадиция посла невозможна юридически, поскольку он обладает дипломатической неприкосновенностью.

Украине следует в первую очередь заняться вопросом соблюдения законов на своей территории. Таким образом официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление украинского МИД о намерении потребовать от Кабо-Верде экстрадиции Натальи Поклонской, назначенной в этой стране российским послом.

«Пусть сначала попробуют применить украинское правосудие на территории Украины, а потом за Африку берутся», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

В ходе еженедельного брифинга в четверг она напомнила, что Поклонская, согласно Венской конвенции, обладает дипломатической неприкосновенностью.

Ранее бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов выразил мнение о том, что назначение Поклонской на пост посла РФ в Кабо-Верде — хорошая новость для Минюста Украины и так называемой прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя, которая входит в состав украинской Генпрокуратуры. По его мнению, Киев якобы может готовить документы об экстрадиции Поклонской.

«Одно дело уже в суде, второе расследуется. Таким образом, для неё есть прекрасная возможность непосредственно участвовать в процессе», — отмечал он.

В свою очередь представитель украинского МИД Олег Николенко заявлял, что ведомство «уже подняло перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности Поклонской». В своём комментарии агентству РБК-Украина он сообщил, что Киев разыскивает бывшего прокурора Крыма за «государственную измену», добавив, что она находится под санкциями Украины, Европейского союза, США, Канады и Японии: «Спрятаться не получится даже в Африке».

Председатель комитета Госдумы по иностранным делам Леонид Слуцкий, комментируя намерения украинской стороны, назвал их некомпетентными, напомнив о дипломатическом иммунитете, которым будет обладать Поклонская в качестве посла РФ.

«Её экстрадиция невозможна без снятия неприкосновенности. Это будет крупнейший дипломатический скандал, вы думаете, власти Кабо-Верде пойдут на это?» — цитирует его интернет-издание «Газета.Ru».

Парламентарий также поздравил Поклонскую с назначением на новый пост и выразил уверенность, что она достойно справится с новыми обязанностями.

«Наталья Владимировна — опытный профессионал и настоящий патриот России. И мы все прекрасно знаем об этом по событиям Крымской весны и её работе в Государственной думе. Не сомневаюсь, что ей удастся эффективно отстаивать интересы нашей Родины и на дипломатическом поприще», — указал Слуцкий.

Со словами поддержки и поздравлением также выступил председатель общественной палаты Крыма Александр Форманчук. По его мнению, Поклонская получила «приз» за свою работу на благо Крымского полуострова после воссоединения с Россией.

«Можно только поздравить Поклонскую с почётным для неё назначением... Можно считать, что она получила в этой должности приз за всё то полезное, что сделала в своё время для республики в первые годы после возвращения Крыма в Россию», — приводит её слова РИА Новости.

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

13 октября президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Натальи Поклонской, которая занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Государственной думе VII созыва, послом РФ в Республике Кабо-Верде.

«Назначить Поклонскую Наталью Владимировну чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Кабо-Верде», — говорится в документе.

Ранее главой российской дипмиссии в этом африканском государстве был Владимир Соколенко. Сама Поклонская отметила, что новое назначение является большой честью для неё.

«Я благодарна нашему президенту, и я буду делать всё, что от меня зависит, чтобы оправдать доверие, на достойном уровне представлять нашу страну в Кабо-Верде. Я прошла курсы, обучение, стажировку в МИД. Наши дипломаты — высококлассные специалисты, я поражаюсь их навыкам, стараюсь перенять опыт. Но в дипломатии по-другому, нужна выдержка», — цитирует её ТАСС.

По словам Поклонской, сейчас она собирает необходимые документы, также запланирована встреча с предшественником на этом посту, а уже после этого поездка в Кабо-Верде, знакомство с сотрудниками посольства и руководством африканской страны.

«Для начала нужно приехать вообще в страну, осмотреться. И разные будут вопросы по работе. Я думаю, что и, конечно же, вопрос Крыма всегда остаётся. Но в любом случае Крым является частью Российской Федерации и полноценным субъектом России. Поэтому есть ряд других вопросов, которые направлены на улучшение, укрепление добрых, дружественных отношений между Россией и Кабо-Верде. И среди них не только то, о чём вы говорите», — сказала Поклонская, отвечая на вопрос о планах поднимать вопрос признания Республикой Кабо-Верде российского статуса Крыма.

Наталья Поклонская в период с 2014 по 2016 годы занимала пост прокурора Республики Крым.