"Пусть скалят зубы": Америка проиграет России в Арктике

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Претензии Вашингтона в этом регионе потерпят фиаско, поскольку Москва обладает здесь суверенитетом, подтвержденным ООН

США хотят установить свое господство в Арктике, для чего затеяли долговременную операцию FONOTOP, т.е. военно-морские учения, направленные на сокращение влияния в регионе России и КНР. Но американцы не смогут здесь оказать давление на Москву и Пекин. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Он прокомментировал свежие новости о том, что корабли штатовских ВМС прибыли в Арктику с миссией снизить территориальные базовые претензии. В реальности FONOTOP является абсолютно антироссийский операцией.

"США пытаются продемонстрировать, что они всему голова и способны командовать. Кем-то они и могут командовать, но не Россией и не Китаем. Так что пусть скалят зубы", – сказал "ПолитЭксперту" Литовкин.

Он отметил, что у нашей страны в Арктике не может быть никаких "базовых претензий", поскольку РФ обладает суверенитетом над этим районом, утвержденным ООН.

"Говорить о наших "претензиях" – ставить проблему с ног на голову", – считает эксперт.

Литовкин напомнил, что в Артике у каждой страны есть свой участок, на котором власти могут делать все, что посчитают нужным: от добычи полезных ископаемых до проведения военных учений.

Заходить же в нейтральные воды имеют права все – хоть американцы в Баренцево море, хоть россияне в Мексиканский залив, пояснил обозреватель. Правда, уточнил он, корабли США не могут пройти по Северному морскому пути, т.к. тот почти весь является территориальными водами РФ, а значит Вашингтон должен получить на это разрешение у Москвы.

По этой причине Штаты не в состоянии оказывать давление на Россию, что их и бесит больше всего. Их военные маневры под боком у нашей страны в попытке показать американскую военную мощь терпят неудачи. Литовкин напомнил, как в ноябре 2019 г. в ходе учений совместно с Норвегией самолеты ВВС США не смогли ни взлететь, ни сесть на палубу авианосца.

Ранее в начале мая группа кораблей НАТО на несколько дней заходила в Баренцево море. Причем американцы предполагали, что их поддержат союзники в Европе, но те устранились от возможности подразнить Россию. В результате в походе под пристальным вниманием кораблей ВМФ РФ участвовали эсминцев ВМС США "Портер", "Дональд Кук", "Франклин Рузвельт" и британский фрегат "Кент".

