«Пусть себе подерутся между собой»

11 декабря 1994 года Борис Ельцин подписал Указ № 2169 «О мерах по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Чеченской Республики», положив тем самым начало войне на Кавказе. Однако по-настоящему боевые действия в Чечне начались ещё в конце ноября, когда силы антидудаевской оппозиции попытались взять Грозный. Почему этот штурм окончился катастрофой и не планировался ли его провал заранее? Такие вопросы звучали не раз, однако ответов на них не находилось. В декабре 2016 года ушёл из жизни генерал-майор Юрий Колосков. Незадолго до смерти он рассказал Игорю Латунскому о подробностях тех трагических событий.

– Юрий Вениаминович, чем именно вы занимались осенью 1994 года в Чечне?

– В 1993 году был создан Временный совет Чеченской Республики под председательством Умара Автурханова. В то же время в Толстом-Юрте Руслан Хасбулатов, понимая, к чему может привести разгорающееся вооружённое противостояние между его родиной и федеральным центром, создал миротворческую группу, задачей которой стало разрешение противостояния Грозного и Москвы. Я в то время занимал пост помощника Хасбулатова и потому находился в центре всех событий. Руслан Имранович видел решение чеченского вопроса иначе, нежели Автурханов. Он издавал в Толстом-Юрте газету, в которой объяснял жителям Чечни, что, только находясь в составе России, республика может рассчитывать на нормальную жизнь. Кроме того, зная менталитет своих соплеменников и понимая, к чему приведёт военный конфликт Москвы и Грозного, Хасбулатов вёл переговоры с полевыми командирами, убеждая их, что вооружённый конфликт с Россией будет невыгоден никому, кроме коррумпированных представителей власти и военных, делающих на нём огромные деньги. Но, что называется, машина уже завелась и поехала, так что остановить процесс не удалось.

Группа Умара Автурханова была не просто антидудаевской базой российской власти – это была сила, которую Кремль подготовил для устранения с политической арены Джохара Дудаева.

«Часть танков была неисправна»

– Итак, в конце октября в Москве приняли решение попытаться взять Грозный силами Временного совета. На первый взгляд возможности для этого имелись – Автурханову даже прислали танки, за рычагами которых сидели набранные спецслужбами танкисты из Таманской и Кантемировской дивизий. Почему же штурм окончился катастрофой?

– Захват Грозного Автурхановым планировался следующим образом. У него в наличии имелось три-четыре батальона живой силы. Проблема заключалась в том, что все они были набраны из числа местных жителей, которые в лучшем случае когда-то отслужили в армии. Настоящий строевой командир был только один – сержант спецназа, все остальные командиры являлись представителями гражданской власти вроде председателей сельсоветов. И вот этой гражданской публике, вы только представьте себе, раздали боевое оружие, совершенно не объяснив, как им пользоваться.

Что же касается компетенции Умара Автурханова, то у меня с ним состоялся такой разговор. Я сказал, что поскольку штурм Грозного – это серьёзная боевая операция, то должен быть подготовлен соответствующий приказ. Приказ это ведь не просто бумажка с фразой: «Пойти вперёд и взять город», это план, в котором учитывается множество важнейших моментов. Надо просчитать, сколько суток будет длиться операция, чтобы указать, сколько потребуется боеприпасов, тыловые службы должны знать, какое количество продовольствия им готовить, наконец, надо провести оценку сил противостоящего противника. Так вот, когда я попросил Автурханова дать разведчиков из состава его отряда, чтобы они могли выяснить, где находятся опорные пункты неприятеля, оказалось, этими важнейшими вопросами у него никто не занимается. В конце концов мне объявили, что приказ не нужен: всем будет командовать прилетевший на вертолёте представитель президента РФ Александр Котенков. Ну не нужен, так не нужен…

По теме 96459 Мать убитой из-за Audi россиянки рассказала о странном поведении дочери в день исчезновения Жительница Екатеринбурга, которую убили из-за машины, в день своего исчезновения вела себя странно. Она решила самостоятельно отправиться на встречу с потенциальными покупателями автомобиля, поверив в рассказ позвонившей ей женщины.

– То есть в бой батальоны Автурханова пошли совершенно неподготовленными?

– Где-то за месяц до штурма Грозного я заявил Автурханову, что необходимо провести хотя бы штабные тренировки. Чтобы командиры батальонов знали, как им вести себя во время операции. В момент их проведения выяснилось, что о военном деле никто не имеет понятия. Дальше – больше. Вскоре федеральный центр перебросил Автурханову танки. Однако часть из них оказалась неисправна. А набранные спецслужбами за деньги танкисты постоянно пьянствовали.

Также я обратил внимание Автурханова, что при наступлении на Грозный надо наладить связь между танкистами и батальонами пехоты. Мне нашли какого-то старшего лейтенанта, который вроде как отвечал за связь, после чего выяснилось, что радиостанции в батальонах Автурханова и рации у танкистов работали на разных волнах. Дело в том, что пехотинцам дали какие-то старые аппараты. В итоге когда танки вошли в Грозный, то боевики, сосредоточившиеся в городе группами по три человека, расстреливали танки из гранатомётов почти в упор, а танкистов голыми руками брали в плен. Всё потому, что у танков не было пехотного прикрытия.

– Вы пытались убедить кого-то из тех, кто руководил операцией, чем всё может закончиться?

– Конечно. Каким будет итог штурма Грозного при такой организации дела, я прямо рассказал полковнику, представлявшему Федеральную службу контрразведки (не буду называть его фамилию). На что он мне ответил: «Ну пусть себе подерутся между собой, что вы-то переживаете!»

В свою очередь, один из лидеров антидудаевской оппозиции, бывший министр нефтяной промышленности Саламбек Хаджиев, заявил мне, мол, мы обречены на победу! Хотя любому мало-мальски понимающему в военных вопросах человеку было очевидно: иначе чем полным разгромом попытка штурма Грозного не могла закончиться. Ни к какому другому результату неподготовленность операции и безграмотность во время его проведения привести не могли.

Так и произошло. Находясь во время атаки на Грозный в штабной машине, я сам слышал по радио, как боевики переговариваются между собой, обсуждая защиту Грозного, и в прямом эфире рассказывают друг другу, как расстреливают танки. 60 человек с нашей стороны было потеряно в результате этого рейда. Хотя, повторюсь, всё могло быть иначе. Но когда бронетехника пошла в наступление совсем не в том порядке, чем это предписывает делать устав, и чеченцы, забравшись в кузова грузовиков, ринулись вперёд на Грозный вне строевого порядка, стало понятно, чем закончится эта затея.

«Дудаев моментально превратился в героя»

– Как это ни прискорбно, необходимо признать: Джохар Дудаев оказался подготовлен к войне намного лучше.

– Так ведь не надо забывать о том, что Дудаев был кадровым военным, генералом; он принимал участие в войне в Афганистане и лично изучил тактику ведения боевых действий. Потому нет ничего удивительного, что он вполне умело организовал оборону Грозного, хотя сам был не пехотинцем, а лётчиком.

– Кстати, когда я брал интервью у Руслана Хасбулатова, он рассказал мне интересный факт. Оказывается, была идея, как политически обезвредить Дудаева. Для этого предполагалось перевести его в Генеральный штаб на какую-нибудь звучную должность. Для этого в Грозный даже приезжал маршал ВВС Дейнекин, имея на руках приказ о переводе Дудаева в Москву, и Джохар был готов отбыть по месту назначения. Но тут ему позвонил некий очень важный человек из федеральной власти и сказал: «Мы тебя, Джохар Мусаевич, в Чечню направили – когда надо будет, мы же тебя оттуда и заберём, поэтому игнорируй все приказы, кроме наших!»

– Знаете, я вполне допускаю, что именно так всё и могло быть и Дудаева действительно хотели перевести в Москву, не дав ему стать лидером сепаратистов. Но этого не допустили люди, хотевшие этой войны.

– А вот Рамзан Кадыров считает, что гибельная попытка штурма Грозного могла быть запланирована заранее, чтобы таким образом спровоцировать масштабное вхождение федеральных войск в Чечню. Такое могло быть?

– Я скажу несколько слов о другом. Многие забыли или не знают, что к моменту этого рейда на Грозный авторитет Дудаева среди чеченцев очень сильно упал. От него стали отворачиваться даже самые преданные его соратники, не говоря уже о простом народе, который не получил от «независимости» Чечни ничего, кроме голода и нищеты. Но после атаки Автурханова Дудаев моментально превратился в глазах народа в главного защитника от российской агрессии, вследствие чего его личный рейтинг взлетел до небес, что немало поспособствовало формированию отрядов боевиков.

– Выходит, Юрий Вениаминович, те, кто устроил эту атаку на Грозный, вольно или невольно спровоцировали начало чеченской войны?

– Я думаю, что после моего рассказа о тех событиях выводы о том, что произошло в ноябре 1994 года при штурме Грозного, каждый прочитавший это интервью сделает сам.