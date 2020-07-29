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Пусть русские деградируют и не помнят о победах: Чего добивается Google, объяснила Мизулина
29 июля 2020, 02:05 • 71 • Политика
Член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина объяснила, чего добивается Google своими систематическими блокировками - пусть русские деградируют и не помнят о победах. Она заметила, что блокировка аккаунта канала Царьград на платформе YouTube - это один из серии актов политической цензуры со стороны западной корпорации.
Член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала блокировку аккаунта канала Царьград на платформе YouTube.
Она заметила, что 28 июля в ОП как раз проходил круглый стол, посвящённый проблеме цензуры, которую проводит корпорация Google в отношении российских СМИ и пользователей.
Она отметила, что сотрудники Google занимаются совершенно не тем, чем должны. Они принимают участие в политических играх вместо того, чтобы обеспечивать безопасность на своей территории в Сети, прежде всего для несовершеннолетних.
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