Пусть русские деградируют и не помнят о победах: Чего добивается Google, объяснила Мизулина

Член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала блокировку аккаунта канала Царьград на платформе YouTube.

Она заметила, что 28 июля в ОП как раз проходил круглый стол, посвящённый проблеме цензуры, которую проводит корпорация Google в отношении российских СМИ и пользователей.

Очередным фактом такой цензуры, собственно, и стал пример блокировки аккаунта телеканала Царьград на видеохостинге YouTube, которым, как известно, владеет корпорация Google. То есть мы ещё раз наглядно убедились в том, что они занимаются модерацией по политическим причинам и никаких обоснований своим действиям при этом не дают. Для нас, как для людей, которые занимаются, в частности, борьбой с распространением деструктивной информации в детской и подростковой среде, такого рода шаги по блокировке со стороны платформы воспринимаются как полный нонсенс, - подчеркнула собеседница Царьграда.

Она отметила, что сотрудники Google занимаются совершенно не тем, чем должны. Они принимают участие в политических играх вместо того, чтобы обеспечивать безопасность на своей территории в Сети, прежде всего для несовершеннолетних.