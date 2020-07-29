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Пусть русские деградируют и не помнят о победах: Чего добивается Google, объяснила Мизулина

29 июля 2020, 02:05  •  71 • Политика
Член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина объяснила, чего добивается Google своими систематическими блокировками - пусть русские деградируют и не помнят о победах. Она заметила, что блокировка аккаунта канала Царьград на платформе YouTube - это один из серии актов политической цензуры со стороны западной корпорации.
Член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала блокировку аккаунта канала Царьград на платформе YouTube.
Она заметила, что 28 июля в ОП как раз проходил круглый стол, посвящённый проблеме цензуры, которую проводит корпорация Google в отношении российских СМИ и пользователей.
Очередным фактом такой цензуры, собственно, и стал пример блокировки аккаунта телеканала Царьград на видеохостинге YouTube, которым, как известно, владеет корпорация Google. То есть мы ещё раз наглядно убедились в том, что они занимаются модерацией по политическим причинам и никаких обоснований своим действиям при этом не дают. Для нас, как для людей, которые занимаются, в частности, борьбой с распространением деструктивной информации в детской и подростковой среде, такого рода шаги по блокировке со стороны платформы воспринимаются как полный нонсенс, - подчеркнула собеседница Царьграда.
Она отметила, что сотрудники Google занимаются совершенно не тем, чем должны. Они принимают участие в политических играх вместо того, чтобы обеспечивать безопасность на своей территории в Сети, прежде всего для несовершеннолетних.
Деструктивную информацию в детской и подростковой среде они вообще не удаляют и не блокируют, хотя это видеоролики, которые наносят прямой вред не только духовному, но и физическому здоровью детей. Со стороны YouTube мы не видим никаких шагов по пресечению распространения такого рода информации. Наоборот, мы замечаем, что количество подобных деструктивных сообществ и каналов растёт. […] Мы видели также, как блокировались российские пользователи в Facebook за публикацию фото знамени Победы над Рейхстагом. Очень много уже таких примеров, когда именно пророссийские публикации, пророссийские посты цензурируются вот этими западными гигантами. Этот случай не единичный, это абсолютно последовательная политика, и мы считаем, что она будет продолжаться, - подытожила Мизулина.

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