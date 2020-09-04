|
Пусть рискнет: в России ответили на призыв грузинского депутата захватить военную базу
04 сентября 2020, 15:05 • 52 • Политика
Гаспарян ехидно высказался о выпадах в сторону нашей страны
Грузинские лейбористы, пообещавшие захватить военную базу России в Южной Осетии, могут обречь себя на верную погибель. Такое мнение выразил российский телеведущий, публицист Армен Гаспарян.
Ранее глава Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили выступил недалеко от границы с Южной Осетии с речью, опубликованной на ютуб-канале своей фракции, о том, что в скором времени оппозиционеры "поднимут флаг на российской военной базе". Также он призвал Тбилиси наложить на Москву "миллиардные санкции" за "оккупацию" Грузии.
Гаспарян напомнил, комментируя заявление Нателашвили, что осенью в Грузии должны состояться выборы в парламент, и такая риторика будет в скором времени звучать от каждого местного депутата. Однако подобные заявления часто слышатся от грузинских парламентариев, которые, правда, не спешат переходить от слов к делу.
"С 2008 года с этой точки зрения ничего не изменилось, за исключением боеспособности армии России. Сирийские бармалеи могут в любой момент рассказать, во что это может вылиться", – заявил эксперт.
Также он добавил, что "многомиллиардными санкциями" на протяжении многих лет грезят прибалтийские государства. Как раз к ним и может присоединиться Грузия. В действительности же за указанными заявлениями не стоит абсолютно ничего, сообщает РИА ФАН.
"С таким же успехом можно какого-нибудь бомжа у метро опросить, ценность его слов будет примерно такой же", – резюмировал Гаспарян.
Ранее посол США в Грузии Келли Дегнан заявляла, что Россия якобы намерена вмешаться в грузинские выборы. По ее словам, у Кремля уже есть некий план.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
52
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 августа 2020, 13:10
|
28 августа 2020, 23:35
|
01 сентября 2020, 07:20
|
30 августа 2020, 13:10
|
02 сентября 2020, 04:25
|
31 августа 2020, 10:15
|
29 августа 2020, 05:05